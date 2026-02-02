Hà Nội tổ chức Hòa nhạc Ánh sáng chào năm mới 2026

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” với chủ đề “Vibrant Light – Ánh sáng rực rỡ” do Báo Nhân Dân phối hợp UBND thành phố Hà Nội tổ chức đã thu hút hàng nghìn người dân Thủ đô và du khách tham dự, tạo nên không khí sôi động, rực rỡ trong thời khắc đầu năm mới.

Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời đón Xuân Bính Ngọ 2026, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình.

Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam như Lam Trường, Trúc Nhân, Ca nương Kiều Anh, Phương Ly, Quân A.P, buitruonglinh, Đông Hùng, Hoàng Quyên, cùng các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim; nghệ sĩ guitar Cao Minh Đức, Đoàn nghệ thuật HT, Vũ đoàn Xtreme Power và MC Thanh Thanh Huyền. Sự góp mặt của các nghệ sĩ nhiều thế hệ, đa dạng phong cách đã tạo nên diện mạo nghệ thuật phong phú, giàu sức lan tỏa.

Tiếp nối thành công của Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2025, chương trình năm 2026 tiếp tục là điểm nhấn mở đầu trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng Quốc tế Hà Nội, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội – Thành phố Sáng tạo, thúc đẩy du lịch, kinh tế đêm và các ngành công nghiệp văn hóa.

“Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” được xây dựng trên sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và di sản. Nội dung chương trình được cấu trúc thành ba chương, với các chất liệu âm nhạc cổ điển, dân gian, đương đại và hiện đại, dẫn dắt khán giả từ chiều sâu truyền thống đến tinh thần trẻ trung, lạc quan, khép lại bằng hình ảnh một Việt Nam năng động, đang phát triển mạnh mẽ.

Một tiết mục nghệ thuật về lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc lan tỏa mạnh mẽ khiến khán giả xúc động và tự hào.

Với chủ đề “Vibrant Light – Ánh sáng rực rỡ”, ánh sáng được lựa chọn làm ngôn ngữ nghệ thuật xuyên suốt, biểu trưng cho niềm tin, tinh thần đoàn kết, ý chí đổi mới và khát vọng vươn lên của dân tộc. Dòng chảy ánh sáng được xây dựng như một hành trình kết nối truyền thống – hiện tại – tương lai, phản ánh sức sống và động lực phát triển của đất nước trong thời kỳ mới.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, chương trình hướng tới việc trở thành điểm nhấn văn hóa đầu năm, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội – thành phố sáng tạo, thân thiện, giàu bản sắc, đồng thời mang đến cho công chúng và du khách những trải nghiệm nghệ thuật giàu cảm xúc.

Ca nương Kiều Anh biểu diễn tại chương trình.

Theo ông Đặng Lê Minh Trí, Giám đốc sáng tạo kiêm Tổng đạo diễn chương trình, điểm nhấn của Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026 là việc lần đầu tiên triển khai hệ thống công nghệ trình diễn quy mô lớn, phức hợp và có tính chuyển động cao tại khu vực phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, tạo nên trải nghiệm nghệ thuật tổng thể độc đáo.

Thành công của chương trình còn có sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp, thương hiệu lớn như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tổng công ty Xi măng Việt Nam (VICEM); Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB); Tập đoàn T&T Group; Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank); Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)./.