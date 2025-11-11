'Earthing - Yên Thổ': Hành trình tìm về sự bình yên của tâm hồn

Mới đây, chương trình hòa nhạc “Earthing – Yên Thổ” lần đầu tiên ra mắt khán giả Việt Nam, đem đến cho khán giả Thủ đô trải nghiệm độc đáo thông qua ngôn ngữ của âm nhạc.

Chương trình do nghệ sĩ pianist người Đài Loan đang sinh sống tại Việt Nam Liao Hsin-Chiao và nghệ sĩ violin trẻ tài năng của Việt Nam Hoàng Hồ Khánh Vân thể hiện, tạo nên sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Đài Loan.

Nghệ sĩ pianist Liao Hsin-Chiao.

Nghệ sĩ Việt Nam – Đài Loan kể chuyện bằng âm nhạc tại hòa nhạc “Earthing – Yên Thổ”.

Những giai điệu dịu dàng của buổi hòa nhạc đặc biệt mang đến hành trình tìm về sự bình yên giữa những xao động của tâm hồn, giúp khán giả cảm nhận không chỉ là ngôn ngữ âm nhạc của Đài Loan, mà còn là sự đồng cảm vượt lên mọi biên giới. Sự hòa quyện tinh tế và cảm xúc sâu sắc, khiến năng lượng chữa lành lan tỏa nhẹ nhàng khắp không gian.

Đó là một cuộc đối thoại của tâm hồn – không cần ngôn từ, cũng chẳng cần danh xưng, chỉ còn lại cảm xúc và nghệ thuật cùng cất tiếng nói. Đó là sự kiện biểu trưng cho quá trình giao lưu và thấu hiểu không ngừng giữa 2 nghệ sĩ Việt Nam và Đài Loan. Đồng thời giúp khán giả Việt Nam cảm nhận được rằng âm nhạc luôn có thể vượt qua mọi ranh giới để kết nối và sưởi ấm con người.

Được biết, chương trình hòa nhạc “Earthing – Yên Thổ” là một dự án sáng tác nguyên bản của nhà soạn nhạc Đài Loan Chang Shiuan, được viết nên với cảm hứng từ ký ức và những xúc cảm hoài niệm, phảng phất tinh thần của những giai điệu dân ca, bài hát thiếu nhi hay ca khúc xưa của Đài Loan.

Dự án này là một hành trình mang tính chuyển hóa sâu sắc đối với chính Shiuan Chang trong quá trình sáng tác. Sự trải quan hoảng loạn nghiêm trọng, để rồi được ghi lại chân thực trở thành những bản “tự truyện” đối thoại nội tâm và hành trình tái thiết bản thân của tác giả.

Điểm nhấn là tác phẩm “Khúc Ca Đôn Nhân” của nhà soạn nhạc người Đài Loan Chang Shiuan, được sáng tác dành cho Bệnh viện Tâm thần Đôn Nhân ở Chương Hóa, Đài Loan.

Với sự thấu hiểu sâu sắc về những trải nghiệm của lo âu và quá trình hồi phục, nhà soạn nhạc Chang Shiuan đã chuyển hóa những cảm xúc nội tâm ấy thành âm nhạc, tạo nên một bản hành ca từ bóng tối hướng đến ánh sáng. Và “Khúc Ca Đôn Nhân” không chỉ thể hiện sức mạnh của sáng tác đương đại mà còn phản chiếu sự quan sát tinh tế về con người trong thế giới đầy biến động, tìm cho tâm hồn mỗi người một nơi trú ẩn bình lặng mà thi vị - thế giới của âm nhạc.