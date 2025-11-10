Kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam, Samsung tung ra chương trình ưu đãi đặc biệt

Và để tri ân người tiêu dùng, các đối tác đã gắn bó cùng Samsung trong suốt hành trình 30 năm qua, Samsung đã triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt cùng chuỗi sự kiện kỷ niệm và chương trình cộng đồng đáng chú ý.

Cụ thể, nhân dịp này, người tiêu dùng sẽ có cơ hội: Nhận ưu đãi lên đến 3,5 triệu đồng khi mua điện thoại, máy tính bảng, đồng hồ thông minh, tai nghe Galaxy, trả góp lãi suất 0% và nhiều ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi mua kèm. Nhận ưu đãi lên đến 26 triệu đồng khi mua TV Samsung, tặng loa thanh S700D hoặc loa tranh LS60D, bảo hành 3 năm, trả góp 0% cùng gói ứng dụng giải trí từ đối tác. Giảm giá đến 33% khi mua sản phẩm gia dụng, nhập mã GIADUNGMC giảm thêm 10%, thanh toán trả trước giảm thêm 5%, trả góp 0% cùng 20 năm bảo hành động cơ Digital Inverter trên máy giặt và tủ lạnh. Ưu đãi 50% cho màng lọc khi mua máy lọc không khí Samsung, giảm thêm 20% khi nhập mã LSTHANG11. Nhận ưu đãi giảm đến 40% cho màn hình chơi game Odyssey, khi nhập mã ODYSSEY2025-VN. Giảm đến 10% cho Ổ cứng SSD khi nhập mã MEM_SONIC25.

Ngoài ra, lễ hội mua sắm tại cửa hàng Samsung West Lake (Hà Nội) và Samsung 68 (TP.HCM) với hàng loạt chương trình chương trình ưu đãi đặc biệt (Hot Sale) sinh nhật, Siêu Sale ngày đôi, Black Friday... cùng ưu đãi hấp dẫn như nhân đôi điểm thưởng, giảm giá và quà tặng độc quyền cũng sẽ có trong dịp tri ân đặc biệt này.

Thông tin thêm về chương trình đặc biệt này có tại website của hãng.

Sau 30 năm, Samsung đã trở thành nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đạt 23,2 tỷ USD

Chia sẻ về hành trình 30 năm vừa qua, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Nhờ có sự hỗ trợ của Chính phủ và người dân Việt Nam mà Samsung đã có thể đồng hành cùng Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Chúng tôi chân thành cảm ơn người tiêu dùng Việt Nam đã luôn tin tưởng và ủng hộ. Samsung cam kết sẽ tiếp tục đổi mới, mang đến những công nghệ tiên tiến và cùng Việt Nam kiến tạo một tương lai tốt đẹp hơn.”

Ngược thời gian, trở về dấu mốc đầu tiên vào năm 1995 với nhà máy sản xuất TV tại Việt Nam, Samsung đã không ngừng mở rộng quy mô và khẳng định vị thế là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ. Đến nay, tập đoàn đã vận hành 6 nhà máy sản xuất hiện đại cùng văn phòng phụ trách hoạt động bán hàng và marketing trên toàn quốc, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Năm 2022, Samsung khánh thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội, minh chứng cho cam kết đầu tư lâu dài và chiến lược phát triển nhân tài công nghệ ngay tại Việt Nam.

Sau ba thập niên qua, Samsung không chỉ là nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn đạt 23,2 tỷ USD (tính đến hết năm 2024), mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy của hàng triệu gia đình Việt trên hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống. Từ thiết bị di động Galaxy kết nối mọi khoảnh khắc, TV tích hợp Vision AI mang đến trải nghiệm giải trí đỉnh cao, đến bộ sưu tập gia dụng Bespoke AI giúp cá nhân hóa không gian sống… Samsung đã không ngừng đổi mới để mang lại các giải pháp công nghệ thông minh, tiên tiến và bền vững.

Hiện tại, Việt Nam không chỉ là trung tâm sản xuất toàn cầu của Samsung, nơi đã xuất xưởng hơn 2,35 tỷ sản phẩm thông minh thuộc hệ sinh thái Galaxy, đây còn là “cửa ngõ” để mở rộng các sản phẩm và giải pháp tích hợp AI sang những thị trường tương đồng trong khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã trở thành một trong những cứ điểm chiến lược quan trọng của Samsung trên toàn cầu, với năng lực vượt trội cả về sản xuất lẫn nghiên cứu, phát triển (R&D), nơi các kỹ sư Việt Nam đang trực tiếp dẫn dắt nhiều dự án trọng điểm.

Năng lực công nghệ ngày càng phát triển, nguồn nhân lực giàu tiềm năng cùng khát vọng dẫn đầu chuyển đổi số là nền tảng giúp Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực. Để thể hiện cam kết đồng hành cùng Việt Nam, Samsung đã đầu tư vào sản xuất, đổi mới sáng tạo và phát triển chuyên môn tại địa phương, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong nước để chuyển giao công nghệ, phát triển nhân tài và đồng sáng tạo các giải pháp phù hợp cho những thị trường mới nổi.

Bên cạnh những thành tích đáng tự hào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các hoạt động trách nhiệm xã hội của Samsung cũng liên tục được duy trì và phát triển cả về quy mô đầu tư và tần suất thực hiện.

Với tầm nhìn “Together for Tomorrow! Enabling People” (Cùng nhau vì ngày mai - Trao quyền cho mọi người), Samsung đã tập trung triển khai nhiều hoạt động bồi dưỡng thế hệ trẻ tương lai như Samsung Solve for Tomorrow và Samsung Innovation Campus, khuyến khích thế hệ trẻ Việt Nam phát triển kỹ năng STEM, tư duy sáng tạo và tinh thần tiên phong trong kỷ nguyên số.

Là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, Samsung cũng tiên phong hành động có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Cụ thể, công ty cam kết đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững với các mục tiêu trung hòa carbon, mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo và giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi sản xuất.

Song song với đó, Samsung tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, hợp tác với Chính phủ và các đối tác địa phương để thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ hệ sinh thái doanh nghiệp trong nước.

Thông qua các sáng kiến giáo dục, môi trường và cộng đồng, Samsung đang cùng Việt Nam kiến tạo một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.