Phú Thọ: Ra mắt Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Quân Dân Y tại xã Đại Đình

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm áp với sự tham dự của đại diện Chi hội Quân Dân Y, các chuyên gia y tế, cán bộ Hội Cựu chiến binh xã Đại Đình cùng đông đảo đại biểu và nhân dân địa phương.

Gắn y học với tinh thần “quân với dân một ý chí”

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Nguyễn Duy Ninh , Chủ tịch Chi hội Quân Dân Y Vĩnh Phúc nhấn mạnh, việc thành lập Trung tâm CSSKCĐ Quân Dân Y là mô hình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, kế thừa truyền thống “quân với dân một ý chí”, hướng tới mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

GS.TS Hoàng Mạnh An – nguyên Giám đốc bệnh viện Quân Y 103 chia sẻ tại buổi lễ.

Theo ông Nguyễn Duy Ninh, Trung tâm ưu tiên phục vụ các đối tượng chính sách, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cam kết tận tâm trong công tác tư vấn và chăm sóc sức khỏe, lấy uy tín, y đức và trách nhiệm xã hội làm nền tảng hoạt động.

Trong khuôn khổ chương trình, GS.TS Hoàng Mạnh An – nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 đã có phần chia sẻ chuyên sâu về phương pháp xông thải độc, nhấn mạnh vai trò hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố, cải thiện tuần hoàn máu, tăng cường sức đề kháng và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những thông tin khoa học được trình bày rõ ràng, dễ hiểu đã thu hút sự quan tâm và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các đại biểu và người dân tham dự.

Theo định hướng hoạt động, Trung tâm CSSKCĐ Quân Dân Y xã Đại Đình sẽ triển khai các dịch vụ: thăm khám, tư vấn sức khỏe; hỗ trợ trị liệu, chăm sóc và phục hồi chức năng; tư vấn chăm sóc sức khỏe chủ động, phòng bệnh, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Các hoạt động được xây dựng trên cơ sở kết hợp hài hòa giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, đảm bảo yếu tố khoa học, an toàn và nhân văn.

Lan tỏa giá trị nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng

Một điểm nhấn giàu ý nghĩa nhân văn tại buổi lễ là chương trình “Bông hoa nhân ái”, do Ban Tổ chức phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã Đại Đình phát động, kêu gọi các đại biểu thay thế những lẵng hoa chúc mừng bằng sự sẻ chia thiết thực.

Các đại biểu dự Lễ ra mắt và khai trương rung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Quân Dân Y.

Ngay trong ngày, đoàn đại biểu đã trực tiếp thăm hỏi, trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin đang sinh sống tại xã Đại Đình, thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội và truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Trung tâm CSSKCĐ Quân Dân Y xã Đại Đình được đặt tại khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với nhu cầu của người dân và du khách. Việc Trung tâm đi vào hoạt động góp phần bổ sung nguồn lực y tế, mở rộng mạng lưới chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Các đại biểu thăm hỏi, trao quà cho các nạn nhân chất độc da cam/Dioxin có hộ khẩu thường trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ.

Trong thời gian tới, Trung tâm hướng tới trở thành mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tiêu biểu trong hệ thống Quân Dân Y, đóng vai trò cầu nối giữa y tế quân đội và y tế dân sự, đồng thời gắn chăm sóc sức khỏe với các giá trị văn hóa truyền thống, du lịch trải nghiệm và du lịch tâm linh tại khu vực Tây Thiên – Tam Đảo.

Lễ ra mắt Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Quân Dân Y không chỉ đánh dấu sự ra đời của một địa chỉ chăm sóc sức khỏe mới, mà còn lan tỏa những giá trị nhân ái, gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội khỏe mạnh, nghĩa tình và bền vững.