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Hướng đến phát triển bền vững, Mastercard và VPBank ra mắt tính năng mới

Hồng Anh

Hồng Anh

15:36 | 14/07/2026
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Như vậy, VPBank là ngân hàng đầu tiên trên thị trường triển khai giải pháp này dành cho chủ thẻ tín dụng VPBank Mastercard. Sáng kiến này giúp khách hàng ước tính lượng phát thải carbon từ các giao dịch chi tiêu hằng ngày, từ đó đưa ra những lựa chọn chi tiêu bền vững hơn.
VPBank và Mastercard ra mắt giải pháp 'Thanh toán bằng tài khoản' Kết nối và niềm tin sẽ định hình nền kinh tế số Việt Nam Giao dịch thương mại trong kỷ nguyên kết nối sẽ như thế nào

Tính năng ‘Theo dấu Carbon’ sử dụng phương pháp tính toán Åland Index của Doconomy, được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VPBank NEO, giải pháp này chuyển đổi dữ liệu giao dịch thành các chỉ số dấu chân carbon trực quan, dễ hiểu. Nhờ đó, khách hàng có thể chủ động giảm thiểu tác động đến môi trường và từng bước hình thành thói quen tiêu dùng bền vững.

Tính năng Theo dấu Carbon được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VPBank NEO
Tính năng Theo dấu Carbon được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VPBank NEO

Việc triển khai giải pháp ‘Theo dấu Carbon’ thể hiện tầm nhìn chung của Mastercard và VPBank trong việc ứng dụng công nghệ để tạo thêm nhiều giá trị vượt trên khuôn khổ của các giao dịch tài chính thông thường. Qua đó, hai bên cùng minh chứng cách ngân hàng số hỗ trợ người tiêu dùng đưa ra các quyết định chi tiêu thông minh, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về môi trường tại Việt Nam.

Việc triển khai tính năng ‘Theo dấu Carbon’ là một phần trong cam kết lâu dài của Mastercard nhằm thúc đẩy nền kinh tế số bền vững. Bên cạnh giải pháp này, Mastercard còn triển khai nhiều sáng kiến hướng tới mục tiêu giảm tác động đến môi trường, tiêu biểu như Priceless Planet Coalition - liên minh quy tụ doanh nghiệp và các tổ chức môi trường nhằm phục hồi 100 triệu cây xanh trên toàn cầu, hay Digital First Card Program - chương trình ưu tiên phát hành thẻ thanh toán số thay vì thẻ vật lý, góp phần giảm nhu cầu sản xuất và phát hành thẻ nhựa, đồng thời mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch và bảo mật cho người dùng.

Thông qua việc kết hợp hài hòa giữa công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng mạng lưới đối tác rộng khắp, Mastercard đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái thanh toán toàn diện - vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp đưa ra những lựa chọn bền vững hơn.

Mastercard VPBank Theo dấu chân carbon

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Cập nhật: 14/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,860 ▼30K 14,560 ▼30K
Trang sức 99.99 13,870 ▼30K 14,570 ▼30K
Cập nhật: 14/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,445 ▼9K 14,752 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,445 ▼9K 14,753 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,435 ▼9K 147 ▼1332K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,435 ▼9K 1,471 ▲1323K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 141 ▼1278K 145 ▼1314K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼891K 143,564 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼675K 108,911 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80676K 9,876 ▼89496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▼549K 88,609 ▼549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼525K 84,693 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▼375K 60,621 ▼375K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Cập nhật: 14/07/2026 17:00
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Cập nhật: 14/07/2026 17:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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Cập nhật: 14/07/2026 17:00

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