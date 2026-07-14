Hướng đến phát triển bền vững, Mastercard và VPBank ra mắt tính năng mới

Tính năng ‘Theo dấu Carbon’ sử dụng phương pháp tính toán Åland Index của Doconomy, được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VPBank NEO, giải pháp này chuyển đổi dữ liệu giao dịch thành các chỉ số dấu chân carbon trực quan, dễ hiểu. Nhờ đó, khách hàng có thể chủ động giảm thiểu tác động đến môi trường và từng bước hình thành thói quen tiêu dùng bền vững.

Tính năng Theo dấu Carbon được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng VPBank NEO

Việc triển khai giải pháp ‘Theo dấu Carbon’ thể hiện tầm nhìn chung của Mastercard và VPBank trong việc ứng dụng công nghệ để tạo thêm nhiều giá trị vượt trên khuôn khổ của các giao dịch tài chính thông thường. Qua đó, hai bên cùng minh chứng cách ngân hàng số hỗ trợ người tiêu dùng đưa ra các quyết định chi tiêu thông minh, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức về môi trường tại Việt Nam.

Việc triển khai tính năng ‘Theo dấu Carbon’ là một phần trong cam kết lâu dài của Mastercard nhằm thúc đẩy nền kinh tế số bền vững. Bên cạnh giải pháp này, Mastercard còn triển khai nhiều sáng kiến hướng tới mục tiêu giảm tác động đến môi trường, tiêu biểu như Priceless Planet Coalition - liên minh quy tụ doanh nghiệp và các tổ chức môi trường nhằm phục hồi 100 triệu cây xanh trên toàn cầu, hay Digital First Card Program - chương trình ưu tiên phát hành thẻ thanh toán số thay vì thẻ vật lý, góp phần giảm nhu cầu sản xuất và phát hành thẻ nhựa, đồng thời mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch và bảo mật cho người dùng.

Thông qua việc kết hợp hài hòa giữa công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng mạng lưới đối tác rộng khắp, Mastercard đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái thanh toán toàn diện - vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa hỗ trợ người tiêu dùng và doanh nghiệp đưa ra những lựa chọn bền vững hơn.