VSDC đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán

Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động (7/7/2006 - 7/7/2026). Lễ kỷ niệm có sự tham dự của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, cùng đại diện nhiều cơ quan quản lý, sở giao dịch, thành viên thị trường và các tổ chức tài chính trong, ngoài nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đánh giá, sau 20 năm phát triển, VSDC đã có những đóng góp quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Thứ trưởng yêu cầu đơn vị tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, phối hợp với các tổ chức thị trường để thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững.

Được thành lập theo Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiền thân là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, VSDC chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/7/2006. Từ mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, đến năm 2009 chuyển đổi thành doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và từ năm 2023 chính thức hoạt động theo mô hình Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

Ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐTV phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm 20 năm.

Tính đến hết tháng 6/2026, VSDC đã quản lý 106 thành viên lưu ký, phục vụ 19 tổ chức mở tài khoản lưu ký trực tiếp và quản lý 2.110 tổ chức đăng ký chứng khoán với tổng khối lượng 327 tỷ chứng khoán đăng ký tập trung. Tổng giá trị thanh toán qua hệ thống trong 20 năm đạt khoảng 66 triệu tỷ đồng, trong khi số lượng tài khoản nhà đầu tư vượt mốc 13 triệu. Những con số này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như vai trò ngày càng quan trọng của hạ tầng sau giao dịch.

Ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC cho biết, thời gian tới, VSDC sẽ tiếp tục ưu tiên hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cao năng lực quản trị, giám sát và phòng ngừa rủi ro hệ thống; hoàn thiện mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trên thị trường cơ sở theo lộ trình vận hành chính thức trong quý I-2027; đồng thời nghiên cứu, chuẩn bị nền tảng cho các cơ chế, sản phẩm và dịch vụ mới, phối hợp với cơ quan quản lý, các sở giao dịch chứng khoán và thành viên thị trường triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ghi nhận những thành tích đạt được của VSDC, ngày 11/7/2026, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể VSDC.

VSDC được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng kỹ thuật để nâng hạng thị trường chứng khoán. Các giải pháp như cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài (Non Pre-Funding), kết nối thẳng giữa công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký (STP) cùng nhiều đề xuất hoàn thiện khung pháp lý đã góp phần giúp thị trường đáp ứng các tiêu chí của các tổ chức xếp hạng quốc tế.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, với nền tảng được xây dựng trong 20 năm qua, VSDC sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là thiết chế hạ tầng trọng yếu, đồng hành cùng ngành chứng khoán xây dựng thị trường hiện đại, minh bạch, an toàn và hội nhập quốc tế.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của VSDC trong suốt hai thập kỷ, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể cán bộ nhân viên VSDC và Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC. Tập thể và một số cá nhân thuộc VSDC cũng được nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Bộ Tài chính.