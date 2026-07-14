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VSDC đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán

Lê Giang

Lê Giang

09:26 | 14/07/2026
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Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới nâng hạng lên thị trường mới nổi, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam với 20 năm hình thành và phát triển, được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng kỹ thuật, tạo nền tảng cho quá trình hiện đại hóa và nâng hạng thị trường.
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Vừa qua, tại Hà Nội, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động (7/7/2006 - 7/7/2026). Lễ kỷ niệm có sự tham dự của nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, cùng đại diện nhiều cơ quan quản lý, sở giao dịch, thành viên thị trường và các tổ chức tài chính trong, ngoài nước.

VSDC đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đánh giá, sau 20 năm phát triển, VSDC đã có những đóng góp quan trọng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam. Thứ trưởng yêu cầu đơn vị tiếp tục đầu tư hạ tầng công nghệ, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, phối hợp với các tổ chức thị trường để thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững.

Được thành lập theo Quyết định số 189/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tiền thân là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, VSDC chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7/7/2006. Từ mô hình đơn vị sự nghiệp có thu, đến năm 2009 chuyển đổi thành doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và từ năm 2023 chính thức hoạt động theo mô hình Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

VSDC đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán
Ông Nguyễn Sơn – Chủ tịch HĐTV phát biểu khai mạc Lễ kỷ niệm 20 năm.

Tính đến hết tháng 6/2026, VSDC đã quản lý 106 thành viên lưu ký, phục vụ 19 tổ chức mở tài khoản lưu ký trực tiếp và quản lý 2.110 tổ chức đăng ký chứng khoán với tổng khối lượng 327 tỷ chứng khoán đăng ký tập trung. Tổng giá trị thanh toán qua hệ thống trong 20 năm đạt khoảng 66 triệu tỷ đồng, trong khi số lượng tài khoản nhà đầu tư vượt mốc 13 triệu. Những con số này phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như vai trò ngày càng quan trọng của hạ tầng sau giao dịch.

Ông Nguyễn Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC cho biết, thời gian tới, VSDC sẽ tiếp tục ưu tiên hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cao năng lực quản trị, giám sát và phòng ngừa rủi ro hệ thống; hoàn thiện mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trên thị trường cơ sở theo lộ trình vận hành chính thức trong quý I-2027; đồng thời nghiên cứu, chuẩn bị nền tảng cho các cơ chế, sản phẩm và dịch vụ mới, phối hợp với cơ quan quản lý, các sở giao dịch chứng khoán và thành viên thị trường triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

VSDC đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa, triển khai hiệu quả lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán
Ghi nhận những thành tích đạt được của VSDC, ngày 11/7/2026, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể VSDC.

VSDC được đánh giá là một trong những đơn vị tiên phong tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng kỹ thuật để nâng hạng thị trường chứng khoán. Các giải pháp như cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch đối với nhà đầu tư nước ngoài (Non Pre-Funding), kết nối thẳng giữa công ty chứng khoán và ngân hàng lưu ký (STP) cùng nhiều đề xuất hoàn thiện khung pháp lý đã góp phần giúp thị trường đáp ứng các tiêu chí của các tổ chức xếp hạng quốc tế.

Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, với nền tảng được xây dựng trong 20 năm qua, VSDC sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là thiết chế hạ tầng trọng yếu, đồng hành cùng ngành chứng khoán xây dựng thị trường hiện đại, minh bạch, an toàn và hội nhập quốc tế.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của VSDC trong suốt hai thập kỷ, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể cán bộ nhân viên VSDC và Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC. Tập thể và một số cá nhân thuộc VSDC cũng được nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Bộ Tài chính.

Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

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Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,790 ▼100K 14,490 ▼100K
Trang sức 99.99 13,800 ▼100K 14,500 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,438 ▼16K 14,682 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,438 ▼16K 14,683 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,428 ▼16K 1,463 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,428 ▼16K 1,464 ▲1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,403 ▼16K 1,443 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼1584K 142,871 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼1200K 108,386 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▼1088K 98,284 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼976K 88,182 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼933K 84,285 ▼933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼667K 60,329 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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Cập nhật: 14/07/2026 10:00

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