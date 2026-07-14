Doanh nghiệp số

Bảo hiểm DBV bị phạt 200 triệu đồng vì quảng bá gây nhầm lẫn trên nền tảng số

Sơn Tinh

Sơn Tinh

09:27 | 14/07/2026
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Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV 200 triệu đồng do đưa thông tin gây nhầm lẫn trên website và fanpage doanh nghiệp.
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Quyết định xử phạt căn cứ Luật Cạnh tranh năm 2018

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) đã ban hành Quyết định số 155/QĐ-CT ngày 3/6/2026 về việc xử lý vụ việc cạnh tranh đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV, mã số doanh nghiệp 0102737963. Cơ quan cạnh tranh áp dụng mức phạt tiền 200 triệu đồng với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 45 Luật Cạnh tranh năm 2018.

Theo nội dung quyết định, doanh nghiệp bảo hiểm đưa thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng về doanh nghiệp nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác. Hai nội dung quảng bá bị nêu đích danh gồm "Top 1 Bảo hiểm xe cơ giới" và "Bảo hiểm xe cơ giới số 1 Việt Nam".

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xác định hai thông tin nêu trên chưa chính xác và có thể khiến khách hàng hiểu sai về vị thế thực tế của doanh nghiệp trên thị trường bảo hiểm xe cơ giới. Nội dung xử lý vụ việc được công bố trên trang thông tin điện tử của Ủy ban ngày 10/7.

Luật Quảng cáo hiện hành cấm sử dụng các từ ngữ mang tính tuyệt đối như "nhất", "duy nhất", "tốt nhất", "số một" khi doanh nghiệp không có tài liệu hợp pháp chứng minh. Yêu cầu chứng minh vì vậy áp dụng với mọi thông điệp so sánh thứ hạng mà doanh nghiệp phát đi trên kênh truyền thông của mình.

Bảo hiểm DBV bị phạt 200 triệu đồng vì thông tin quảng bá gây nhầm lẫn trên nền tảng số
Bảo hiểm DBV bị phạt 200 triệu đồng vì thông tin quảng bá gây nhầm lẫn trên nền tảng số

Buộc cải chính công khai trên website và mạng xã hội

Ngoài hình thức phạt tiền, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia buộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV cải chính công khai thông tin gây nhầm lẫn trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ dbvi.com.vn và trang mạng xã hội Facebook mang tên "Tập đoàn Bảo hiểm DBV".

Cơ quan cạnh tranh cho biết đến thời điểm công bố, doanh nghiệp đã nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo quy định, đồng thời đã đăng tin cải chính trên cả hai kênh. Tuy vậy, một số cơ quan báo chí ghi nhận trong các ngày từ 10/7 đến 13/7, fanpage chính thức của doanh nghiệp chưa hiển thị nội dung cải chính theo yêu cầu.

Đặc điểm của kênh truyền thông số khiến việc cải chính phức tạp hơn so với ấn phẩm truyền thống. Một bài đăng quảng bá có thể được thuật toán phân phối tới hàng trăm nghìn tài khoản, được chia sẻ lại, lưu ảnh chụp màn hình hoặc lưu bản sao trong bộ nhớ đệm của công cụ tìm kiếm. Nội dung cải chính đăng sau đó thường tiếp cận lượng người dùng nhỏ hơn nhiều so với thông điệp gốc.

Bảo hiểm DBV bị phạt 200 triệu đồng vì quảng bá gây nhầm lẫn trên nền tảng số

Hậu kiểm nội dung quảng bá trên môi trường số

Vụ việc của Bảo hiểm DBV nối dài danh sách doanh nghiệp bị xử phạt vì cung cấp thông tin gây nhầm lẫn cho khách hàng. Trước đó, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt Shopee, Công ty Cổ phần Casper SE và Công ty Cổ phần Dịch vụ Giao hàng nhanh, mỗi trường hợp 200 triệu đồng, đều gắn với hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động quảng bá.

Điểm chung của các vụ việc nằm ở chỗ thông điệp vi phạm xuất hiện chủ yếu trên website, ứng dụng và mạng xã hội. Đây là những kênh doanh nghiệp tự vận hành và có thể chỉnh sửa trong vài phút, khác với quy trình duyệt nội dung nhiều lớp của quảng cáo truyền hình hay báo in. Công tác hậu kiểm vì thế dựa nhiều hơn vào công cụ số, từ rà quét từ khóa, lưu vết trang web theo thời điểm đến đối chiếu bản lưu trữ để chứng minh nội dung từng tồn tại ngay cả khi doanh nghiệp đã gỡ bỏ.

Ở chiều ngược lại, doanh nghiệp cần siết quy trình kiểm duyệt nội dung số. Mỗi tuyên bố về thứ hạng, thị phần hay vị trí dẫn đầu cần gắn với tài liệu chứng minh cụ thể, có nguồn kiểm chứng và thời điểm rõ ràng. Việc rà soát định kỳ website, ứng dụng, fanpage, kênh video và tài liệu bán hàng của hệ thống chi nhánh giúp hạn chế rủi ro pháp lý phát sinh từ nội dung tồn tại lâu ngày.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, tiền thân là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI), thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Năm 2024, công ty bảo hiểm DBI của Hàn Quốc trở thành cổ đông chiến lược và nắm 75% cổ phần. Doanh nghiệp đổi tên thành Tập đoàn Bảo hiểm DBV từ tháng 5/2025 sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận, hiện vận hành khoảng 105 chi nhánh và văn phòng đại diện trên cả nước.

Bảo hiểm xe cơ giới là nhóm sản phẩm chủ lực của DBV, cũng là nhóm gắn trực tiếp với hai thông điệp quảng bá bị xử lý. Trên kênh trực tuyến, nơi khách hàng so sánh giá và quyền lợi chỉ trong vài thao tác, tính chính xác của thông tin doanh nghiệp công bố tác động trực tiếp tới quyết định mua và tới trật tự cạnh tranh của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ.

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Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Hà Nội - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đà Nẵng - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Miền Tây - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Tây Nguyên - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Đông Nam Bộ - PNJ 142,500 ▼700K 146,200 ▼700K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 14,380 ▼160K 14,680 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▼100K 14,600 ▼100K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,790 ▼100K 14,490 ▼100K
Trang sức 99.99 13,800 ▼100K 14,500 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,438 ▼16K 14,682 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,438 ▼16K 14,683 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,428 ▼16K 1,463 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,428 ▼16K 1,464 ▲1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,403 ▼16K 1,443 ▼16K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 135,871 ▼1584K 142,871 ▼1584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,586 ▼1200K 108,386 ▼1200K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,484 ▼1088K 98,284 ▼1088K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,382 ▼976K 88,182 ▼976K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,485 ▼933K 84,285 ▼933K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,529 ▼667K 60,329 ▼667K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,438 ▼16K 1,468 ▼16K
Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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Cập nhật: 14/07/2026 10:00
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