Amway Việt Nam bị xử phạt 410 triệu đồng do bốn hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bán hàng đa cấp. Phần lớn lỗi gắn trực tiếp với giao dịch từ xa và dữ liệu cá nhân trong môi trường thương mại số.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thuộc Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Công ty TNHH Amway Việt Nam. Cơ quan quản lý đưa ra quyết định sau khi kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xác định bốn hành vi vi phạm

Theo cơ quan quản lý, Amway Việt Nam có bốn hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tổng mức phạt cho các lỗi lên tới 410 triệu đồng.

Vi phạm thứ nhất là doanh nghiệp không thiết lập phương thức để người tiêu dùng lựa chọn phạm vi thông tin đồng ý cung cấp, đồng thời thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý theo quy định.

Vi phạm thứ hai là việc đưa vào hợp đồng giao kết với người tiêu dùng các điều khoản không được phép quy định trong hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung.

Vi phạm thứ ba liên quan đến hoạt động tài trợ cho người có ảnh hưởng nhằm phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại. Amway Việt Nam không thông báo hoặc không công khai việc tài trợ theo yêu cầu của pháp luật.

Vi phạm thứ tư là cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác các thông tin bắt buộc cho người tiêu dùng khi thực hiện giao dịch từ xa.

Amway Việt Nam bị xử phạt vi phạm bảo vệ người tiêu dùng. Ảnh Amway

Các vi phạm tập trung vào dữ liệu cá nhân và giao dịch trực tuyến

Phần lớn các lỗi của Amway Việt Nam gắn với môi trường thương mại số. Việc cho phép người tiêu dùng lựa chọn phạm vi dữ liệu cá nhân được cung cấp chính là yêu cầu cốt lõi mà Nghị định 13/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 hướng tới.

Giao dịch từ xa qua website, ứng dụng và mạng xã hội buộc doanh nghiệp công khai đầy đủ thông tin trước khi khách hàng chốt đơn. Yêu cầu minh bạch tài trợ cho người có ảnh hưởng cũng phản ánh xu hướng siết chặt quảng cáo số tại Việt Nam.

Với một tập đoàn đa cấp vận hành hàng trăm nghìn nhà phân phối, mỗi quy trình thu thập dữ liệu và bán hàng trực tuyến đều cần chuẩn hóa. Đối với doanh nghiệp có quy mô mạng lưới lớn, việc thiết kế và vận hành các quy trình thu thập dữ liệu cá nhân cần bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành.

Amway Việt Nam phản hồi về quyết định xử phạt

Ngày 4/6, Amway Việt Nam cho biết cuộc kiểm tra của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia diễn ra từ đầu tháng 5/2026. Đây là lần đầu doanh nghiệp được kiểm tra các nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định mới của Luật năm 2023 cùng các nghị định hướng dẫn.

Theo doanh nghiệp, sau hai tuần làm việc, đoàn kiểm tra ghi nhận công ty tuân thủ các quy định về hoạt động bán hàng đa cấp. Bốn lỗi hành chính chỉ nằm ở mảng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Công ty TNHH Amway Việt Nam vừa bị xử phạt hành chính 410 triệu đồng do các vi phạm liên quan đến bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ảnh: Amway Việt Nam.

Amway cho rằng thiếu sót xuất phát từ việc tiếp cận và triển khai quy định pháp luật mới chưa đầy đủ, đặc biệt quanh khái niệm khách hàng nhà phân phối. Trước đây công ty cho rằng nhóm đối tượng đó không phải người tiêu dùng cuối cùng.

Amway Việt Nam cho biết đã ghi nhận kết luận của cơ quan quản lý, đồng thời chủ động rà soát toàn bộ hệ thống, quy trình và chính sách nội bộ. Mục tiêu là khắc phục tồn tại và tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Tăng cường giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên môi trường số

Theo Bộ Công Thương, tính đến hết tháng 4/2026, cả nước còn 15 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động bán hàng đa cấp, giảm 4 doanh nghiệp so với năm 2024. Số người tham gia vượt 652.000.

Doanh thu toàn ngành năm 2025 đạt khoảng 15.096 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước. Theo số liệu của Bộ Công Thương, Herbalife Việt Nam dẫn đầu doanh thu ngành bán hàng đa cấp với hơn 8.314 tỷ đồng, tiếp theo là Amway Việt Nam, Care For Việt Nam, Nu Skin và Unicity Marketing.

Riêng năm 2025, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia thực hiện 6 đoàn kiểm tra và xử phạt 6 doanh nghiệp bán hàng đa cấp với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Công tác hậu kiểm tiếp tục được tăng cường, nhất là với các quy trình bán hàng trực tuyến.

Amway Việt Nam là công ty 100% vốn nước ngoài, thuộc tập đoàn Amway có trụ sở tại Ada, bang Michigan, Hoa Kỳ. Công ty phân phối nhiều dòng sản phẩm gồm mỹ phẩm Artistry, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite, đồ gia dụng và thiết bị lọc không khí.

Quyết định xử phạt cho thấy cơ quan quản lý đang đưa chuẩn bảo vệ dữ liệu và giao dịch số vào trọng tâm giám sát ngành đa cấp. Theo cơ quan quản lý, hoạt động hậu kiểm trong lĩnh vực bán hàng đa cấp sẽ tiếp tục được tăng cường, đặc biệt đối với các quy trình bán hàng và giao dịch trực tuyến.