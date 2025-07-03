Hành vi tiêu dùng xanh, thúc đẩy nền kinh tế xanh

Nằm trong chuỗi sự kiện “Thúc đẩy sản xuất - Tiêu dùng bền vững năm 2025” thuộc Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, ngày 2/7, tại Hà Nội, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) phối hợp với Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (Đài Tiếng nói Việt Nam) tổ chức Diễn đàn Tiêu dùng bền vững 2025 với chủ đề "Tiêu dùng bền vững hướng đến kỷ nguyên xanh".

Chính phủ và Nhà nước Việt Nam đã thể hiện rõ cam kết về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, thông qua: Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2030; Quyết định số 1658/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 1/10/2021 về Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050; Mới đây là Nghị quyết 57-NQ/TW về đổi mới toàn diện hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo – tạo nền tảng cho một hệ sinh thái tiêu dùng thông minh, sáng tạo và có trách nhiệm.

Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã tham gia sâu rộng và cam kết mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế về các chương trình hành động bảo vệ môi trường, đặc biệt là giải quyết bài toán vừa hướng tới một nền kinh tế carbon thấp đồng thời đạt tốc độ phát triển vượt bậc. Điều này góp phần thúc đẩy cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) về việc đưa mức phát thải ròng về "0" vào năm 2050. Để hiện thực hóa các cam kết này, cần có sự chung tay hành động của mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cùng với lộ trình thực hiện từ Chính phủ và cả hệ thống chính trị.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định: “Chúng ta đều biết rằng mỗi hành vi tiêu dùng dù nhỏ đều để lại dấu vết. Dấu vết đó có thể là khí nhà kính, rác thải nhựa, lãng phí thực phẩm, hay suy giảm tài nguyên. Nhưng cũng có thể nếu chúng ta hành động đúng là dấu vết của sự thay đổi tích cực; là những sản phẩm có vòng đời dài hơn, ít rác thải hơn, công bằng hơn, và mang theo trách nhiệm với cộng đồng”.

Diễn đàn Tiêu dùng bền vững 2025 xoay quanh hai chủ đề: Công nghệ xanh - Chìa khóa cho sản xuất và tiêu dùng bền vững và Minh bạch thông tin - Nền tảng bảo vệ người tiêu dùng.

Phiên thảo luận 1: Công nghệ xanh - Chìa khóa cho sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Tại Diễn đàn, các chuyên gia, nhà quản lý khẳng định, công nghệ xanh đang trở thành lực đẩy quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm phát thải và từng bước hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn. Cùng với đó, minh bạch thông tin được nhìn nhận là điều kiện tiên quyết để người tiêu dùng đưa ra lựa chọn có trách nhiệm, đồng thời đóng vai trò nền tảng trong việc gây dựng niềm tin thị trường và thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm xanh, bền vững.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Tạ Đình Thi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khẳng định, diễn đàn đã củng cố nhận thức về tầm quan trọng của sự hợp tác đa chiều, lấy người tiêu dùng làm trung tâm trong mọi chính sách và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Tạ Đình Thi nhấn mạnh, công nghệ xanh và minh bạch thông tin cần được biến thành những hành động cụ thể, mạnh mẽ hơn với sự đồng hành của toàn hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân, hướng tới một Việt Nam phát triển bền vững, xanh hơn, sạch hơn.