Công bố 200 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam 2025

La Giang

La Giang

16:03 | 12/06/2025
Ngày 12/6, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phối hợp với Alibaba.com chính thức công bố danh sách 200 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia 'Gian hàng quốc gia Việt Nam' năm 2025.
Chương trình nhằm trao danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” trên nền tảng TMĐT Alibaba.com cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs), giúp họ tăng cường hiện diện thương hiệu sản phẩm và tiếp cận hiệu quả hơn với người mua toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương nhấn mạnh: “Chương trình “Gian hàng Quốc Gia Việt Nam - Vietnam Pavilion” được Cục XTTM phối hợp cùng Alibaba.com triển khai, đã trở thành một mô hình mẫu cho hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường số của Việt Nam.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) phát biểu tại sự kiện.

Đây không đơn thuần là một gian hàng trên nền tảng số, mà là một mô hình xúc tiến thương mại tích hợp, có tính chiến lược, được gắn với thương hiệu quốc gia, có quy trình tuyển chọn doanh nghiệp minh bạch và đi kèm các chương trình nâng cao năng lực - hỗ trợ - kết nối toàn diện từ trước giao dịch đến sau bán hàng”

Quá trình tuyển chọn diễn ra từ ngày 13/12/2024 đến 15/5/2025, với các tiêu chí đánh giá bao gồm chất lượng sản phẩm, hiệu quả hoạt động trên nền tảng Alibaba.com và tiềm năng xuất khẩu trong các ngành trọng điểm như nông nghiệp, thực phẩm & đồ uống, nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ, thời trang và phụ kiện. Năm nay, chương trình đặc biệt chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp mới tham gia, hoạt động dưới 3 tháng trên nền tảng, nhằm giúp họ sớm hội nhập vào nền kinh tế số toàn cầu.

Ông Young Liu, Giám đốc quốc gia Alibaba.com Việt Nam phát biểu.

Các doanh nghiệp tiêu biểu sẽ được hỗ trợ toàn diện để nâng cao hiệu suất xuất khẩu và xây dựng thương hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường. Quyền lợi bao gồm: tăng cường hiển thị trong khuôn khổ Vietnam Pavilion, được lựa chọn bởi Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương và Alibaba.com, góp phần nâng cao mức độ nhận diện và uy tín thương hiệu trong mắt khách hàng quốc tế. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp hơn 100 buổi đào tạo chuyên sâu, bao gồm: tối ưu vận hành gian hàng, phát triển sản phẩm, quảng cáo số, và logistics xuyên biên giới. Đây là những công cụ thiết yếu giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, xúc tiến xuất khẩu trực tuyếntrên thị trường toàn cầu.

Dữ liệu từ 30 ngày cuối cùng của chương trình năm 2024 cho thấy hiệu quả rõ rệt: các nhà bán hàng tham gia ghi nhận lượng hỏi hàng tăng 230% so với mức trung bình toàn sàn, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ với sản phẩm Việt và tính hiệu quả của chương trình trong việc thúc đẩy giao thương quốc tế.

Young Liu, Giám đốc Quốc gia Alibaba.com Việt Nam, chia sẻ: “Vietnam Pavilion không chỉ là nơi giới thiệu các sản phẩm mang bản sắc Việt mà còn là cánh cửa kết nối doanh nghiệp trong nước với thị trường toàn cầu. Với 200 doanh nghiệp tiêu biểu trong năm 2025, chúng tôi đang thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc thúc đẩy số hóa ngành xuất khẩu Việt Nam và giúp SMEs tăng tốc và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới.”

Từ một doanh nghiệp gia đình nhỏ chuyên sản xuất trái cây sấy và gia vị khởi nghiệp năm 2013 với vốn chỉ 4 triệu đồng, Công ty TNHH V. KAUS, do bà Võ Thị Hoàng Vân sáng lập, đã vươn mình trở thành câu chuyện thành công trong ngành F&B toàn cầu. Nhờ tận dụng nền tảng Alibaba.com, V. KAUS đã chuyển đổi toàn diện mô hình kinh doanh và chỉ trong hai năm sau khi tham gia, doanh nghiệp đã đạt doanh thu 3,6 triệu USD, trong đó có đến 2,5 triệu USD đến từ xuất khẩu kể từ năm 2024.

Các doanh nghiệp trong số 200 doanh nghiệp tiêu biểu tham gia “Gian hàng quốc gia Việt Nam” trên Alibaba.com.

Bà Võ Thị Hoàng Vân, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành V. KAUS chia sẻ: “Chúng tôi bắt đầu với những đơn hàng nhỏ lẻ, rải rác. Nhưng nhờ sự kiên trì và chiến lược rõ ràng, chúng tôi đã từng bước đạt được những hợp đồng xuất khẩu trị giá hàng triệu đô. Việc tham gia Vietnam Pavilion là một bước ngoặt lớn – không chỉ giúp củng cố thương hiệu của chúng tôi trên nền tảng số, mà còn kết nối với tệp khách hàng quốc tế giá trị, lâu dài.” Hiện tại, công ty đặt mục tiêu tăng gấp đôi doanh thu xuất khẩu trong 12 tháng tới, đồng thời phát triển các kênh bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng tại các thị trường mục tiêu trọng điểm.

Được thành lập vào năm 2017 tại Bình Dương, Công ty TNHH Sukavina là một thành viên nổi bật trong số các doanh nghiệp mới được lựa chọn tham gia Gian hàng Quốc gia Việt Nam 2025. Với năng lực sản xuất chuyên nghiệp và kinh nghiệm xuất khẩu vững chắc, Sukavina cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng, bao gồm nội thất gỗ và kim loại, giường tầng, kệ trang trí, xe đẩy hàng và các linh kiện cơ khí theo yêu cầu.

Thông qua việc tập trung chiến lược vào phân khúc B2B toàn cầu qua nền tảng Alibaba.com, Sukavina đã mở rộng thị trường sang các khu vực trọng điểm như Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản, Ấn Độ và Úc, thành công ký kết các đơn hàng trị giá hàng triệu đô la.

Ông Lê Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị, Sukavina bày tỏ sự phấn khởi: "Chúng tôi rất vui mừng khi được chọn tham gia Gian hàng Việt Nam và mong muốn học hỏi từ các chuyên gia của Alibaba.com cũng như các đối tác đáng kính. Chúng tôi đặc biệt hào hứng với tiềm năng mở rộng phạm vi tiếp cận toàn cầu và nâng cao hiệu quả kinh doanh trên thị trường".

