Hơn 500 gian hàng góp mặt tại Triển lãm quốc tế công nghiệp Việt Nam 2025

Sự kiện quy tụ hơn 500 gian hàng đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, EU, Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ… trên tổng diện tích 10.000 m².

Viet Industry 2025 bao gồm hai triển lãm chuyên ngành là Triển lãm quốc tế phòng sạch và nhà máy công nghệ cao 2025 (Cleanfact Viet Nam 2025) và Triển lãm quốc tế lạnh, điều hòa không khí, lọc không khí, thông gió và lọc bụi 2025 (RHVAC Vietnam 2025).

Dự kiến, chuỗi sự kiện sẽ thu hút trên 10.000 lượt khách chuyên ngành, bao gồm chủ đầu tư, tổng thầu, kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật và đại diện các hiệp hội công nghiệp.

Triển lãm quốc tế công nghiệp Việt Nam 2025 (Viet Industry 2025) sẽ diễn ra từ ngày 11-13/9 tại Cung Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia (NECC), Hà Nội.

Được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, nội địa hóa chuỗi cung ứng và phát triển ngành công nghệ cao theo định hướng Nghị quyết 57 và 68 của Chính phủ, Viet Industry 2025 hướng đến xây dựng nền công nghiệp hiện đại, tự chủ và bền vững.

Sự kiện cũng là diễn đàn kết nối doanh nghiệp trong và ngoài nước, mở rộng hợp tác, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cleanfact Vietnam 2025 tập trung giới thiệu các giải pháp thi công phòng sạch, thiết bị giám sát môi trường, hệ thống tự động hóa và tối ưu nhà máy. Trong khi đó, RHVAC Vietnam 2025 quy tụ các thương hiệu hàng đầu về thiết bị HVAC, hệ thống điều hòa, lọc khí, vật liệu cách nhiệt và công nghệ tiết kiệm năng lượng, với sự góp mặt của các doanh nghiệp lớn như Daikin, LG, Samsung, Panasonic, MayAir, Eurovent, Robatherm…

Ngoài hoạt động triển lãm, chuỗi sự kiện còn có các hội thảo và diễn đàn chuyên đề kỹ thuật, tập trung vào các giải pháp phục vụ hạ tầng công nghệ cao, bao gồm: SEMI Manufacturing Conference 2025: Thảo luận về lộ trình xây dựng nhà máy bán dẫn tại Việt Nam, tiêu chuẩn hóa sản xuất và phát triển chuỗi cung ứng nội địa; Data Center Infra Techshow 2025: Cập nhật xu hướng thiết kế trung tâm dữ liệu theo tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy hợp tác công nghệ - thương mại;RHVAC Techshow 2025: Giới thiệu giải pháp HVAC xanh, tiết kiệm năng lượng và bền vững.

Đặc biệt, sự kiện sẽ có sự tham gia của nhiều đoàn thương mại quốc tế và tổ chức xúc tiến đầu tư, nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác giao thương và chuyển giao công nghệ xuyên biên giới.

Theo Ban tổ chức, chuỗi sự kiện Triển lãm quốc tế 2025 không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, mà còn là cầu nối giúp doanh nghiệp tiếp cận xu hướng mới, mở rộng hợp tác, tăng cường năng lực cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới bền vững.