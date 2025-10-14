BIDV MetLife chính thức ra mắt hệ sinh thái thế hệ mới

Sự kiện Chủ động Tương lai được phát sóng trực tiếp trên fanpage Ngân hàng BIDV và fanpage Bảo hiểm Nhân thọ BIDV MetLife nhằm giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới.

Hệ sinh thái thế hệ mới của BIDV MetLife

Cụ thể, hệ sinh thái sẽ bao gồm 03 sản phẩm bảo hiểm chính là: “Chủ Động Tương Lai”, giải pháp Bảo hiểm Liên kết chung đóng phí định kỳ, mang đến sự linh hoạt trong việc bảo vệ và tích lũy, phù hợp với đa dạng nhóm khách hàng, cùng nhiều nhu cầu khác nhau. “Quà Tặng Tương Lai” là sản phẩm Bảo hiểm Liên kết chung đóng phí một lần, hướng đến nhóm khách hàng cao cấp với ba ưu điểm nổi bật: bảo vệ - tích lũy - chuyển giao tài sản linh hoạt. Và cuối cùng là “Hành Trình Trọn Vẹn” - sản phẩm Bảo hiểm Tử kỳ - giúp bảo vệ tài chính hữu hiệu trước những rủi ro bất ngờ, san sẻ kịp thời gánh nặng để khách hàng an tâm trong cuộc sống.

Đồng thời 03 sản phẩm đính kèm để khách hàng có thể cá nhân hóa kế hoạch bảo vệ toàn diện hơn, gồm: Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí giúp giảm nhẹ gánh nặng chi phí điều trị; Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo toàn diện bảo vệ trước 109 bệnh hiểm nghèo; Bảo hiểm Tai nạn Tăng cường mở rộng lớp phòng vệ tài chính trước những rủi ro tai nạn không thể lường trước.

Đi cùng với đó là gói dịch vụ chăm sóc khách hàng toàn diện “An thể chất - Vững tương lai”, bao gồm 4 quyền lợi nổi bật, là: Tư vấn trực tuyến, Khám sức khỏe tổng quát, Thư ký y khoa và Đào tạo/Hội thảo sức khỏe. Đáng chú ý, đây là gói dịch vụ hậu mãi toàn diện nhất mà BIDV MetLife từng triển khai cho tới nay, áp dụng cho toàn bộ khách hàng cá nhân, thể hiện nỗ lực không ngừng nâng cao trải nghiệm khách hàng của doanh nghiệp.

Ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

Đánh giá cao nỗ lực đổi mới của BIDV MetLife trong việc ra mắt hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới nhằm đáp ứng nhu cầu bảo vệ linh hoạt của khách hàng, ông Ngô Trung Dũng - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết: “Sau giai đoạn khó khăn, thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang từng bước phục hồi. Các doanh nghiệp bảo hiểm liên tục cải tiến quy trình, sản phẩm và đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao trải nghiệm khách hàng. Sự thay đổi trong thiết kế sản phẩm, đặc biệt là việc tách riêng quyền lợi bổ trợ sẽ giúp khách hàng hiểu rõ và lựa chọn giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Tôi tin rằng, với tầm nhìn đúng đắn, tinh thần nghề nghiệp và cam kết vì cộng đồng, ngành bảo hiểm nhân thọ Việt Nam sẽ phục hồi vững chắc, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội và phát triển kinh tế đất nước.”

Bà Elena Butarova, Phó Chủ tịch cấp cao MetLife Châu Á, Tổng Giám đốc BIDV MetLife

Sự kiện còn có sự tham dự của bà Elena Butarova, Phó Chủ tịch cấp cao MetLife Châu Á, Tổng Giám đốc BIDV MetLife. Tại đây, bà Elena Butarova cũng chia sẻ rằng: “Từ năm 2014 đến nay, BIDV MetLife đã trải qua hành trình 11 năm không ngừng phát triển và tự hào đồng hành cùng gần 200.000 khách hàng trong việc bảo vệ tài chính và vun đắp tương lai cho gia đình. Trong khuôn khổ chiến lược toàn cầu New Frontier của Tập đoàn MetLife, chúng tôi thiết kế hệ sinh thái giải pháp thế hệ mới nhằm đồng hành cùng khách hàng Việt Nam trong mọi giai đoạn của cuộc sống. Đây không chỉ là những sản phẩm bảo hiểm thông thường mà đó còn là những giải pháp tài chính cá nhân hóa, linh hoạt vượt trội, và đặc biệt được ‘may đo’ dành riêng cho nhu cầu của người Việt. Từ chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hưu trí đến gìn giữ di sản cho thế hệ mai sau - tất cả đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: giúp khách hàng chủ động hoạch định, thích ứng vững vàng và kiến tạo tương lai mà họ mong muốn.”

Cặp đôi Gia đình Truyền hình chia sẻ tại sự kiện Chủ Động Tương Lai của BIDV MetLife

Có thể nói, việc giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ khách hàng thế hệ mới đã đánh dấu một bước tiến vượt bậc của BIDV MetLife, minh chứng cho cam kết đồng hành cùng khách hàng kiến tạo “một đời đáng sống”. Đồng thời, đây cũng là bước đi khẳng định tinh thần “khách hàng là trọng tâm” trong mọi hoạt động của BIDV MetLife, hướng tới mang đến những giải pháp bảo vệ toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người Việt.