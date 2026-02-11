Đón năm mới như ý cùng hệ sinh thái thiết bị Huawei

Huawei tung ra loạt sản phẩm trước thềm năm mới

Tuy mới chỉ trải qua một tháng đầu năm Bính Ngọ 2026, nhưng Huawei đã kịp giới thiệu đến giới mộ điệu loạt công nghệ mới nhất của hãng. Để thay lời tri ân người dùng trong suốt một năm qua, dịp này, Huawei còn mang đến thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn. Nếu đang tìm kiếm những sản phẩm công nghệ cho một mùa “Tech Như Ý”, những cái tên sau đây sẽ là ứng cử viên đáng quan tâm.

HUAWEI Mate X7

HUAWEI Mate X7: Bền bỉ sẵn sàng cho một năm mới bận rộn

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc smartphone vừa sang trọng, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài, HUAWEI Mate X7 là lựa chọn đáng cân nhắc. Vừa trình làng vào cuối tháng 1, HUAWEI Mate X7 nhanh chóng ghi điểm với thiết kế gập siêu mỏng. Sản phẩm được đánh giá là một trong những mẫu điện thoại gập bền bỉ hàng đầu hiện nay, với chuẩn kháng nước – bụi IP58/IP59, bản lề sợi carbon kết hợp khung hợp kim siêu cứng, giúp thiết bị chịu va đập, áp lực và cả nước nóng ở mức cao.

HUAWEI Mate X7 còn mang đến trải nghiệm sử dụng ấn tượng. Màn hình OLED LTPO 8 inch gần như không thấy nếp gấp, camera 50MP True-to-Colour cho chất ảnh rực rỡ, chân thực trong mọi điều kiện ánh sáng. Đi kèm viên pin 5.600mAh và sạc nhanh 66W, thiết bị sẵn sàng đồng hành suốt những ngày du xuân bận rộn.

=> HUAWEI Mate X7 đang được mở bán với mức giá 54.990.000 đồng kèm bộ quà tặng hấp dẫn gồm tai nghe HUAWEI FreeBuds Pro 4, đồng hồ thông minh HUAWEI Watch 5, ốp lưng cao cấp cùng 1 năm dịch vụ bảo vệ màn hình HUAWEI Care+.

HUAWEI FreeClip 2

HUAWEI FreeClip 2

HUAWEI FreeClip 2: Tai nghe thời trang và thoải mái cho năm mới năng động

Không chỉ là thiết bị nghe nhạc, tai nghe ngày nay còn là phụ kiện công nghệ giúp người dùng thể hiện phong cách cá nhân. Đó cũng là tinh thần của HUAWEI FreeClip 2 – mẫu tai nghe open-ear được yêu thích nhờ thiết kế độc đáo, thời trang cùng trải nghiệm đeo thoải mái. Sản phẩm gây ấn tượng với thiết kế C-bridge Design thoáng khí, tạo điểm nhấn thanh lịch bên tai, dễ dàng kết hợp hài hòa từ trang phục thường ngày đến những bộ áo dài hay trang phục truyền thống khi du xuân, chúc Tết.

Thiết kế open-ear thoáng khí cho phép đeo suốt ngày dài mà không gây bí tai, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng âm thanh rõ ràng, cân bằng và sống động, đáp ứng tốt cả nhu cầu nghe nhạc giải trí lẫn gọi thoại ổn định.

=> Nhân dịp Tết Nguyên đán, HUAWEI mang đến ưu đãi hấp dẫn dành cho HUAWEI FreeClip 2 với mức giá ưu đãi chỉ 3.990.000 đồng và tặng kèm phụ kiện cao cấp.

HUAWEI WATCH GT 6 Series:

HUAWEI WATCH GT 6 Series: Đồng hồ phong cách cho hành trình mới

Tiếp nối câu chuyện nâng tầm phong cách năm mới, không thể không nhắc đến phụ kiện công nghệ như đồng hồ thông minh. Trong bối cảnh đó, HUAWEI WATCH GT 6 Series ghi dấu ấn với thiết kế tinh tế, sang trọng, đồng thời đáp ứng trọn vẹn nhu cầu theo dõi sức khỏe và vận động hằng ngày.

Điểm nổi bật ở HUAWEI WATCH GT 6 Series là thời lượng pin bền bỉ lên đến 21 ngày. Đồng hồ còn được nâng cấp hệ thống định vị HUAWEI Sunflower 2.0 cho khả năng xác định vị trí chính xác hơn, hỗ trợ hiệu quả các hoạt động vận động và di chuyển. Hệ điều hành HarmonyOS 6.0 mượt mà cùng loạt mặt đồng hồ tùy biến linh hoạt và tính năng thanh toán QR qua MoMo mang đến trải nghiệm thông minh, tiện lợi ngay trên cổ tay.

Bên cạnh đó, HUAWEI WATCH GT 6 41mm với các tùy chọn dây đeo mới như Milanese thanh lịch hay dây cao su đen năng động mang đến sự linh hoạt cho nhịp sống hiện đại.

Đón năm mới như ý cùng hệ sinh thái thiết bị Huawei

HUAWEI MatePad 12X: Hiệu suất chuẩn PC, “khai bút” sáng tạo đầu năm

Năm mới là thời điểm hoàn hảo để khởi động những kế hoạch học tập, làm việc và sáng tạo mới với tinh thần chủ động và hiệu quả hơn. HUAWEI MatePad 12 X được giới thiệu như một mẫu máy tính bảng mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ, đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, ghi chú và sáng tạo trên một thiết bị linh hoạt.

Sở hữu màn hình PaperMatte cải tiến giúp giảm lóa, hiển thị dễ chịu cho mắt cùng bút cảm ứng HUAWEI M-Pencil Pro hoàn toàn mới, MatePad 12 X mang đến trải nghiệm tương tác trực quan và chính xác. Kết hợp với hệ sinh thái ứng dụng được tối ưu cho công việc và sáng tạo, sản phẩm trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai muốn khởi động năm mới với hiệu suất cao và phong thái làm việc chủ động hơn.

Với sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ, thiết kế và trải nghiệm thực tế, các thiết bị thông minh từ Huawei trở thành người bạn đồng hành lý tưởng cho năm mới hanh thông và như ý. Đây cũng là thời điểm phù hợp để lựa chọn những sản phẩm công nghệ thiết thực, tận hưởng ưu đãi đầu năm và sẵn sàng cho một năm mới trọn vẹn hơn.

Tham khảo chi tiết chương trình khuyến mãi tại đây.