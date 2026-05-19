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Khởi công Khu công nghiệp Phú Hà hơn 2.900 tỷ đồng tại Hà Nội

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15:52 | 19/05/2026
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Khu công nghiệp Phú Hà có tổng vốn đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, được đầu tư hạ tầng đồng bộ theo định hướng công nghiệp xanh, hiện đại. Dự án hứa hẹn tạo thêm việc làm, nâng cao năng lực thu hút doanh nghiệp công nghệ cao cho Hà Nội.
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Ngày 19/5, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà tại địa bàn hai xã Thượng Phúc và Chương Dương. Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã tham dự và có bài phát biểu tại lễ khởi công.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Khu công nghiệp Phú Hà có quy mô khoảng 174,88 ha, tổng mức đầu tư hơn 2.900 tỷ đồng, do Công ty TNHH Hòa Phú Invest - thành viên Tập đoàn Phú Mỹ làm chủ đầu tư.

Hà Nội khởi công xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại lễ khởi công.

Khu công nghiệp Phú Hà sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tiếp giáp trực tiếp Quốc lộ 1A, có khả năng kết nối nhanh với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, liền kề tuyến đường sắt phía Nam Ngọc Hồi - Phú Xuyên, đồng thời đón đầu lợi thế từ định hướng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam trong tương lai.

Khu công nghiệp Phú Hà được định hướng phát triển theo mô hình ESG, tích hợp chặt chẽ giữa quy hoạch hạ tầng, quản lý tài nguyên và trách nhiệm xã hội; sẽ được đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đạt chuẩn quốc tế bao gồm: Hệ thống đường giao, Hệ thống điện, nước, xử lý nước thải, thông tin liên lạc.

Các dịch vụ tiện ích tại chỗ như ngân hàng, phòng cháy chữa cháy, an ninh 24/24h, đảm bảo môi trường sản xuất an toàn, hiệu quả cho các nhà đầu tư; là điểm đến lý tưởng cho các ngành công nghiệp điện tử, phần mềm, trí tuệ nhân tạo, sản xuất ô tô, logistics, các ngành công nghiệp hỗ trợ...

Hà Nội khởi công xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ ấn nút khởi công dự án.

Phát biểu tại lế khởi công, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc Công ty TNHH Hòa Phú Invest khởi công xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà là bước đi cụ thể trong quá trình Hà Nội tái cấu trúc không gian phát triển công nghiệp. Từ đó, thu hút mạnh mẽ nguồn lực xã hội vào sản xuất, công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp hỗ trợ, logistics hiện đại và các ngành có giá trị gia tăng cao.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, TP. Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh hơn nhưng phải bền vững hơn, hiện đại hơn và có chiều sâu hơn. TP. Hà Nội phải cạnh tranh bằng chất lượng quy hoạch, chất lượng hạ tầng, chất lượng thể chế, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực đổi mới sáng tạo. Trên cơ sở đó, nâng cao nội lực, đóng góp vào năng lực tự chủ quốc gia và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

Hà Nội khởi công xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà

Cũng theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng, Khu công nghiệp Phú Hà được đặt trong tổng thể phát triển mới của Thủ đô; được định hướng thu hút công nghiệp sinh học phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản - thực phẩm chất lượng cao, cơ khí chế tạo, điện tử, công nghiệp hỗ trợ, logistics và các ngành sản xuất hiện đại, ít phát thải.

“Định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, khu vực phía Nam Hà Nội sẽ trở thành cực tăng trưởng công nghiệp và logistics quan trọng, gắn với hệ thống hạ tầng giao thông và kết nối vùng đồng bộ. Trong cấu trúc đó, Khu công nghiệp Phú Hà phải trở thành khu công nghiệp của giai đoạn phát triển mới: hiện đại hơn, xanh hơn, thông minh hơn và có trách nhiệm hơn với môi trường và xã hội” - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ.

Hà Nội khởi công xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà
Ông Lưu Quốc Khánh, Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Phú Invest phát biểu tại lễ khởi công.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đồng thời chia sẻ kỳ vọng của lãnh đạo TP. Hà Nội đối với Khu công nghiệp Phú Hà: Chuyển từ khai thác đất đai sang khai thác tri thức, công nghệ và năng suất; chuyển từ gia công giản đơn sang chế biến sâu, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao và logistics hiện đại; tạo thêm việc làm chất lượng cao hơn, thu nhập tốt hơn và cơ hội phát triển bền vững hơn cho người dân địa phương.

Đặc biệt, lãnh đạo TP. Hà Nội đề nghị chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức thi công bài bản, chuyên nghiệp, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và an toàn môi trường; đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số và logistics. Các sở, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục đồng hành với nhà đầu tư theo tinh thần chính quyền phục vụ; đồng thời phải kiểm soát chặt tiến độ, chất lượng, môi trường và hiệu quả sử dụng đất. Chính quyền địa phương làm tốt công tác thông tin, đối thoại, giải phóng mặt bằng, tái định cư và bảo đảm an sinh cho nhân dân.

Hà Nội khởi công xây dựng Khu công nghiệp Phú Hà
Các đơn vị trao bản ghi nhớ hợp tác đầu tư ngay tại lễ khởi công dự án.

Chia sẻ tại lễ khởi công, Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Phú Invest Lưu Quốc Khánh cho biết, Tập đoàn Phú Mỹ và Công ty TNHH Hòa Phú Invest cam kết tập trung nguồn lực để đảm bảo toàn bộ Dự án Khu công nghiệp Phú Hà được hoàn thành đạt và vượt tiến độ. Toàn bộ các hạng mục công trình sẽ được xây dựng đúng quy hoạch, thiết kế với chất lượng kỹ - mỹ thuật cao, đặc biệt là các hạng mục liên quan đến thu gom và xử lý nước thải và chất thải, phòng chống cháy nổ và cảnh quan môi trường…; đảm bảo Khu công nghiệp Phú Hà luôn “sáng, xanh, sạch, đẹp” và là một Khu công nghiệp kiểu mẫu của TP. Hà Nội trong thời kỳ mới; là “điểm đến tin cậy và thành công” của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khu công nghiệp Phú Hà Công ty TNHH Hòa Phú Invest

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PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
Cập nhật: 28/10/2026 06:00
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Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Ericsson gộp thị trường Đông Bắc Á và Đông Nam Á thành APAC

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Trốn đóng kinh phí công đoàn, doanh nghiệp có thể bị phạt 150 triệu đồng

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

Chứng khoán LPS lãi quý III tăng 43%, doanh thu gấp 3,6 lần cùng kỳ

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Peraso ký thỏa thuận đầu tư 10 triệu USD để phát triển liên lạc drone

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