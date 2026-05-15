Vinhomes khởi công Khu công nghiệp Nam Tràng Cát hơn 200 ha tại Hải Phòng

Khi hoàn thành, dự án sẽ bổ sung quỹ đất công nghiệp chất lượng cao, mở rộng không gian phát triển công nghiệp - logistics và góp phần khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp - logistics hàng đầu miền Bắc cho thành phố.

Ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup phát biểu tại sự kiện.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026, với sự tham dự của lãnh đạo thành phố Hải Phòng cùng đại diện các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và chính quyền địa phương.

Khu công nghiệp Nam Tràng Cát có quy mô hơn 200 ha, tọa lạc trong khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, sở hữu lợi thế kết nối đồng bộ cả 5 loại hình giao thông gồm đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường hàng không.

Dự án nằm gần cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, cách sân bay quốc tế Cát Bi khoảng 10 - 15 phút di chuyển và kết nối thuận lợi với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh cũng như trung tâm hành chính thành phố Hải Phòng.

Dự án Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Tràng Cát chính thức khởi công.

Theo chủ đầu tư, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp công nghệ cao, ưu tiên thu hút các ngành sản xuất hiện đại, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ cung cấp hạ tầng kỹ thuật hiện đại phục vụ nhu cầu đầu tư, sản xuất của doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Khắc Hiệp, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup cho biết, dự án thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Hải Phòng.

Khu công nghiệp Nam Tràng Cát sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp - logistics của Hải Phòng.

Theo ông Lê Khắc Hiệp, với hạ tầng đồng bộ và vị trí chiến lược, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát không chỉ đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất của doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng trưởng kinh tế - xã hội và nâng cao vị thế trung tâm công nghiệp - logistics của Hải Phòng. Dự án được đánh giá sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái công nghiệp - cảng biển - logistics của Hải Phòng, góp phần đón đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đồng thời, Khu công nghiệp Nam Tràng Cát cũng phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững của Hải Phòng nói riêng và khu vực Đông Bắc Bộ nói chung.