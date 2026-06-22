Đây là những tuyến metro nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị của Thủ đô với tổng chiều dài khoảng 979 km, được kỳ vọng đóng vai trò hạ tầng khung thúc đẩy phát triển không gian đô thị, kinh tế và nâng cao chất lượng sống cho người dân.

Theo công bố, Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội là chủ đầu tư các dự án. Liên danh gồm Vinhomes và VinSpeed được lựa chọn làm tổng thầu EPC trên cơ sở năng lực tài chính, kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn cùng mạng lưới đối tác quốc tế.

Sáng 22/6, Hà Nội đồng loạt khởi công 5 dự án đường sắt đô thị mới thuộc quy hoạch mạng lưới metro của Thủ đô.

Năm tuyến đường sắt đô thị được khởi công gồm:

Tuyến số 1: Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài;

• Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa

• Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá;

• Tuyến số 10: Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh;

• Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm

Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt.

Đã chuẩn bị thiết bị và nguồn lực quy mô lớn

Đại diện liên danh tổng thầu cho biết, để chuẩn bị cho việc triển khai dự án, liên danh tổng thầu EPC đã chủ động tiến hành khảo sát trước các tuyến, đồng thời làm việc với các nhà cung cấp để đặt hàng thiết bị thi công TBM với khối lượng lớn.

Liên danh Vinhomes - VinSpeed được giao đảm nhiệm vai trò tổng thầu EPC, cam kết huy động nguồn lực lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn thi công, hướng tới mục tiêu hoàn thành các dự án vào năm 2030.

Liên danh cũng đã đặt mua thêm các thiết bị máy đào tường vây, bổ sung hơn 200 dây chuyền thi công cọc khoan nhồi và tăng cường hàng nghìn đầu xe để vận chuyển đất đào mùn khoan.

Hiện tại, Vinhomes - VinSpeed đang phối hợp với các đơn vị tư vấn hàng đầu thế giới đến từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc để lên thiết kế chi tiết, đồng thời hợp tác với các nhà thầu có năng lực và kinh nghiệm về thi công hầm TBM trên thế giới để chuẩn bị cho việc thi công.

Song song đó, liên danh tổng thầu EPC cũng đã làm việc với các nhà cung cấp máy móc thiết bị, đoàn tàu, hệ thống vận hành, điều khiển, an toàn chạy tàu để chuẩn bị cho giai đoạn lắp đặt và vận hành.

Vingroup cam kết bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Việt Quang- Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết việc đồng loạt triển khai 5 dự án đường sắt đô thị là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển hạ tầng giao thông của Hà Nội, góp phần tái cấu trúc không gian đô thị, kết nối các khu vực phát triển, rút ngắn thời gian di chuyển và từng bước thay đổi thói quen đi lại của người dân.

Theo ông Nguyễn Việt Quang, đây là những dự án có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều khu vực dân cư và hệ thống hạ tầng hiện hữu. Là tổng thầu EPC 5 dự án đường sắt đô thị của Thủ đô, liên danh Vinhomes - VinSpeed xác định phải thực hiện nhiệm vụ bằng tinh thần chuyên nghiệp, kỷ luật, khoa học; tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật, yêu cầu về an toàn lao động, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và trật tự đô thị trong suốt quá trình thi công.

“Chúng tôi cam kết huy động nguồn lực mạnh mẽ, tổ chức thi công bài bản, lựa chọn đội ngũ có năng lực, tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản lý tiến độ, chất lượng và an toàn. Chúng tôi sẽ nỗ lực cao nhất để bảo đảm các công trình được triển khai đúng quy định, đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn; hạn chế tối đa ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân”, ông Nguyễn Việt Quang nhấn mạnh.

Đại diện Vingroup cũng khẳng định sẽ đồng hành cùng thành phố trong quá trình xử lý các vấn đề phát sinh, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương nhằm bảo đảm các dự án được triển khai an toàn, hiệu quả, đóng góp vào diện mạo đô thị hiện đại của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới.