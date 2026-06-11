Theo thông tin từ các tư vấn bán hàng, GAC GS3 Emzoom sẽ được giới thiệu chính thức tại thị trường Việt Nam trong tháng 6/2026. Mẫu xe này hiện chỉ được lên kế hoạch bán với một phiên bản duy nhất, tập trung vào nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV đô thị có nhiều trang bị công nghệ và khả năng vận hành mạnh.

Thông tin về việc GS3 Emzoom đến Việt Nam xuất hiện sau khi Warisan Tan Chong Automotif (WTCA), đơn vị lắp ráp và phân phối xe GAC tại Malaysia xác nhận đã xuất khẩu lô xe đầu tiên sang thị trường Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mẫu SUV này được sản xuất tại Malaysia và xuất khẩu sang Việt Nam.

Nhiều đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu SUV GAC GS3 Emzoom

Trang bị nhiều công nghệ, động cơ tăng áp 1.5L

GAC GS3 Emzoom thuộc nhóm SUV cỡ B, phân khúc đang tăng trưởng nhanh tại Việt Nam nhờ nhu cầu sử dụng xe đô thị đa dụng. Xe có kích thước dài 4.410 mm, rộng 1.850 mm, cao 1.600 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.650 mm. Những thông số này giúp mẫu xe cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ phổ biến trong cùng nhóm.`

Tại thị trường Malaysia, GAC GS3 Emzoom sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L GDI, sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 270 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp, truyền động cầu trước.

GAC GS3 Emzoom thuộc nhóm SUV cỡ B

So với nhiều mẫu SUV đô thị sử dụng động cơ hút khí tự nhiên hoặc công suất thấp hơn, cấu hình động cơ trên giúp GS3 Emzoom tạo lợi thế về khả năng vận hành. Tuy nhiên, mức giá bán chính thức tại Việt Nam vẫn chưa được công bố.

Về thiết kế, GS3 Emzoom hướng đến phong cách thể thao với lưới tản nhiệt kích thước lớn, cụm đèn LED phía trước sắc nét cùng bộ mâm hợp kim 18 inch. Khoang nội thất được trang bị cụm màn hình kép gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,25 inch.

Thiết kế khoang lái của GAC GS3 Emzoom

Danh sách trang bị trên phiên bản cao cấp gồm ghế thể thao, sạc điện thoại không dây, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động, camera 360 độ và nhiều tính năng hỗ trợ người lái.

Mẫu SUV này còn được trang bị 6 túi khí, phanh tay điện tử, hỗ trợ xuống dốc và gói an toàn chủ động ADAS. Các tính năng nổi bật gồm ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ lái xe trong điều kiện ùn tắc và nhận diện biển báo giao thông.

Malaysia trở thành trung tâm xuất khẩu xe GAC trong khu vực ASEAN

Lô xe GS3 Emzoom dành cho Việt Nam được lắp ráp tại nhà máy Segambut, Malaysia. Để đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, nhà máy này đã được nâng cấp dây chuyền sản xuất, bổ sung các bộ gá thân xe chuyên dụng dành cho phiên bản tay lái trái.

WTCA cho biết dự án xuất khẩu GS3 Emzoom sang Việt Nam nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động sản xuất của GAC tại khu vực Đông Nam Á. Trước đó, từ năm 2024, WTCA và GAC đã ký thỏa thuận nghiên cứu khả thi về việc sản xuất phiên bản tay lái trái của mẫu xe này nhằm phục vụ thị trường Việt Nam.

SUV GAC GS3 Emzoom được sản xuất tại Malaysia

Việc đưa GS3 Emzoom vào dây chuyền sản xuất tại Malaysia cho thấy quốc gia này đang được định hướng trở thành trung tâm lắp ráp và xuất khẩu xe GAC trong khu vực. Bên cạnh Việt Nam, nhà máy Segambut được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch mở rộng thị trường ASEAN của hãng xe Trung Quốc.

Sự xuất hiện của GAC GS3 Emzoom sẽ bổ sung thêm lựa chọn mới cho khách hàng Việt Nam trong phân khúc SUV cỡ B. Với nguồn xe nhập khẩu từ Malaysia cùng danh sách trang bị phong phú, mẫu xe này được kỳ vọng tạo thêm sức cạnh tranh cho thị trường ô tô phổ thông trong thời gian tới.