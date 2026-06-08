Ngày 5/6, Geely giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Coolray tại Việt Nam. Xe được phân phối với ba phiên bản gồm Executive, Premium và Flagship, có giá lần lượt 499 triệu đồng, 549 triệu đồng và 599 triệu đồng.

So với phiên bản trước, Geely Coolray 2026 có sự điều chỉnh về tên gọi và giá bán. Phiên bản Standard được thay thế bằng Executive, đồng thời giá xe giảm 39 triệu đồng ở bản tiêu chuẩn và giảm 29 triệu đồng ở hai phiên bản cao cấp. Mức giá mới giúp Coolray trở thành một trong những mẫu SUV cỡ B có giá dễ tiếp cận nhất trên thị trường hiện nay.

Giá bán tạo áp lực lên các đối thủ trong phân khúc

Với mức giá từ 499 triệu đồng, Geely Coolray 2026 đang tạo khoảng cách đáng kể với nhiều mẫu xe cùng phân khúc. Mitsubishi Xforce hiện có giá từ 599 triệu đồng, trong khi Hyundai Creta được niêm yết từ 599 triệu đến 699 triệu đồng. Mức giá của Coolray thậm chí tiệm cận nhóm SUV đô thị cỡ A như Kia Sonet hay Toyota Raize.

Geely Coolray 2026. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Bên cạnh lợi thế về giá, Geely định vị Coolray là mẫu xe nằm ở phân khúc B với kích thước và khả năng vận hành hướng tới nhóm khách hàng trẻ, cần một chiếc xe đô thị nhưng vẫn có khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài.

Ở ngoại thất, Coolray 2026 nhận nhiều thay đổi tập trung ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt mới mở rộng gần như toàn bộ khu vực cản trước, kết hợp với các chi tiết sơn đen bóng.

Thiết kế phần đầu xe của Geely Coolray 2026. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Cụm đèn pha LED được thiết kế lại theo hướng gọn hơn, chuyển từ dạng thấu kính sang dạng chóa phản xạ. Tuy nhiên, cảm biến phía trước không còn xuất hiện trên phiên bản mới, kể cả bản Flagship.

Phần đuôi xe tiếp tục duy trì kiểu dáng bo tròn quen thuộc nhưng được tinh chỉnh với cụm đèn hậu LED mảnh hơn, nối liền hai bên. Cản sau cũng được thay đổi nhằm tạo sự khác biệt so với phiên bản trước.

Thiết kế phần đuôi xe của Geely Coolray 2026. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Phiên bản Executive sử dụng bộ mâm 17 inch và gương chiếu hậu chỉnh cơ, trong khi hai phiên bản Premium và Flagship được trang bị mâm 18 inch cùng gương gập điện.

Nội thất tối giản, giữ động cơ tăng áp và công nghệ an toàn

Khoang nội thất của Geely Coolray 2026 được thiết kế lại theo hướng đơn giản hóa. Điểm thay đổi lớn nhất nằm ở bảng táp-lô với màn hình trung tâm đặt nổi, tích hợp nhiều chức năng vận hành. Phiên bản Executive sử dụng màn hình 8,8 inch, còn hai bản cao cấp trang bị màn hình 14,6 inch.

Thiết kế phần khoang lái của Geely Coolray 2026. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Cả ba phiên bản đều có màn hình hiển thị tốc độ toàn phần. Riêng bản Flagship sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số LED, đồng thời được bổ sung nhiều tiện nghi như ghế lái chỉnh điện, hàng ghế trước có chức năng làm mát, hệ thống đèn viền nội thất 72 màu và cửa sổ trời toàn cảnh.

Khu vực điều khiển trung tâm cũng được tinh giản khi loại bỏ nhiều phím bấm vật lý. Các chi tiết chính gồm cần số, phanh tay điện tử và núm xoay lựa chọn chế độ lái.

Thiết kế nội thất của Geely Coolray 2026. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Về vận hành, Geely Coolray 2026 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp, hệ dẫn động cầu trước và hệ thống treo sau dạng dầm xoắn.

Trang bị an toàn trên xe có sự phân hóa giữa các phiên bản. Bản Executive được trang bị 2 túi khí, bản Premium có 4 túi khí, trong khi Flagship sở hữu 6 túi khí cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái.

Phiên bản cao cấp nhất được trang bị camera quan sát 540 độ, cảnh báo điểm mù và gói hỗ trợ lái ADAS với các tính năng như ga tự động thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước và phía sau, nhận diện biển báo giao thông cùng hệ thống đèn thích ứng.

Với sự kết hợp giữa giá bán cạnh tranh, động cơ mạnh và danh sách trang bị phong phú, Geely Coolray 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức ép lên nhóm SUV cỡ B tại Việt Nam, vốn đang có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.