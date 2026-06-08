Mẫu SUV Trung Quốc sở hữu kích thước lớn với nhiều công nghệ hỗ trợ lái

Theo công bố từ Geely, 200 khách hàng đầu tiên mua Geely Okavango sẽ được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Với mức giá khởi điểm 739 triệu đồng, Okavango đang thấp hơn giá bán khởi điểm của một số mẫu xe cùng phân khúc như Toyota Corolla Cross (từ 820 triệu đồng).

Geely Okavango có kích thước dài 4.827 mm, rộng 1.902 mm, cao 1.757 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.804 mm. Các thông số này giúp xe có không gian nội thất rộng rãi, trong đó chiều rộng còn nhỉnh hơn Hyundai Santa Fe. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 19 inch, đi kèm bộ lốp 235/50R19.

Mẫu xe Geely Okavango. Ảnh: Geely

Về thiết kế, Okavango được trang bị hệ thống đèn LED toàn bộ, gồm đèn chiếu sáng, đèn định vị ban ngày và đèn hậu. Xe có đèn pha tự động, chức năng điều chỉnh độ cao chiếu sáng cùng tính năng hỗ trợ chiếu sáng khi rời hoặc đến xe. Gương chiếu hậu trên bản Premium có thêm khả năng gập điện và sấy gương, trong khi cả hai phiên bản đều được trang bị cốp điện và gạt mưa tự động.

Nội thất tập trung vào tiện nghi với màn hình giải trí lớn

Bên trong khoang lái, Geely Okavango sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch kết hợp màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch. Hệ thống hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto và Bluetooth, đáp ứng nhu cầu sử dụng công nghệ của người dùng hiện đại.

Xe được trang bị hệ thống âm thanh 6 loa, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió dành cho hàng ghế thứ hai và thứ ba. Ngoài ra, mẫu SUV này còn có chìa khóa thông minh, tính năng khởi động từ xa và cửa kính chỉnh điện một chạm trên cả bốn vị trí.

Thiết kế khoang lái của Geely Okavango. Ảnh: Geely

Cả hai phiên bản đều sử dụng ghế bọc da. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Phiên bản Premium bổ sung tính năng nhớ vị trí cho ghế phụ. Hàng ghế trước có chức năng làm mát, vô-lăng bọc da và ba chế độ lái gồm Eco, Comfort và Sport.

Về khả năng vận hành, Geely Okavango sử dụng động cơ tăng áp 1.5L mã BHE15-EFZ, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Động cơ sản sinh công suất tối đa 174 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Hệ thống treo trước dạng MacPherson, phía sau sử dụng treo đa liên kết.

Cấu hình 7 chỗ của Geely Okavango. Ảnh: Geely

Trang bị an toàn phong phú, hướng đến nhóm khách hàng gia đình

Geely trang bị cho Okavango nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn, gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TSC, phanh tay điện tử EPB và giữ phanh tự động Auto Hold.

Mẫu SUV này còn có các tính năng hỗ trợ lái như hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, phanh khẩn cấp tự động AEB, kiểm soát hành trình thích ứng trên cao tốc ICC, hỗ trợ giữ làn đường LKA, cảnh báo điểm mù BSD, nhận diện biển báo giao thông TSR và giám sát áp suất lốp.

Geely Okavango được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ an toàn

Phiên bản Executive được trang bị 4 túi khí và camera lùi. Trong khi đó, bản Premium nâng cấp lên 6 túi khí, camera quan sát 540 độ cùng cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau.

Với mức giá dưới 800 triệu đồng, cấu hình 7 chỗ, động cơ tăng áp cùng danh sách trang bị công nghệ, Geely Okavango được kỳ vọng sẽ tạo thêm lựa chọn cho nhóm khách hàng đang tìm kiếm SUV gia đình tại Việt Nam.