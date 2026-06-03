Audi Việt Nam triệu hồi E-tron và Q8 E-tron vì lỗi phanh

Audi Việt Nam triệu hồi E-tron và Q8 E-tron vì lỗi phanh

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa thông báo tiếp nhận báo cáo của Công ty TNHH Ô Tô Á Châu về chương trình thu hồi để kiểm tra và khắc phục lỗi trên các mẫu xe Audi E-tron và Audi Q8 E-tron được nhập khẩu, phân phối chính hãng tại Việt Nam.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, chương trình được thực hiện theo chiến dịch triệu hồi mang mã số 46P7 của hãng xe Đức Audi AG. Các phương tiện thuộc diện ảnh hưởng được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 2/2/2018 đến ngày 11/6/2024.

Audi triệu hồi E-tron và Q8 E-tron tại Việt Nam

Nguyên nhân triệu hồi xuất phát từ khả năng bu lông kết nối giữa bàn đạp phanh và bộ trợ lực phanh không được siết chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật trong quá trình sản xuất. Trong quá trình vận hành, mối nối này có thể bị lỏng, làm giảm độ ổn định của liên kết cơ khí giữa bàn đạp phanh và bộ trợ lực phanh.

Theo Audi AG, trong trường hợp nghiêm trọng nhất khi mối nối bị lỏng hoàn toàn, người điều khiển phương tiện vẫn có thể sử dụng chức năng phanh khẩn cấp thông qua phanh tay điện tử bằng cách nhấn và giữ nút điều khiển trên bảng điều khiển trung tâm. Tuy nhiên, nhà sản xuất khuyến nghị chủ xe cần đưa phương tiện đi kiểm tra sớm để bảo đảm an toàn trong quá trình sử dụng.

Đáng chú ý, Audi AG cho biết đến nay chưa ghi nhận trường hợp tai nạn hay thương tích nào liên quan đến lỗi kỹ thuật nêu trên. Dù vậy, hãng vẫn chủ động triển khai chương trình triệu hồi trên phạm vi toàn cầu nhằm phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn có thể phát sinh.

Audi Việt Nam triệu hồi E-tron và Q8 E-tron vì lỗi phanh

Tại Việt Nam, Công ty TNHH Ô Tô Á Châu sẽ thực hiện việc kiểm tra và thay thế linh kiện cần thiết cho các xe thuộc diện ảnh hưởng tại toàn bộ hệ thống đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền trên cả nước. Thời gian sửa chữa dự kiến khoảng một giờ cho mỗi xe.

Chương trình bắt đầu từ ngày 21/5/2026 và dự kiến kéo dài đến ngày 21/5/2029. Toàn bộ chi phí kiểm tra, thay thế linh kiện và sửa chữa sẽ do Audi Việt Nam chi trả.

Audi triệu hồi E-tron và Q8 E-tron tại Việt Nam

Đối với các xe Audi E-tron và Q8 E-tron không được nhập khẩu chính hãng nhưng thuộc diện triệu hồi theo công bố của Audi AG, Audi Việt Nam cho biết vẫn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng liên hệ với nhà sản xuất để xem xét phương án xử lý phù hợp. Chính sách này áp dụng cho một số trường hợp đặc thù như xe ngoại giao hoặc xe nhập khẩu theo diện di chuyển tài sản.

Trong bối cảnh thị trường xe điện ngày càng phát triển, các chương trình triệu hồi chủ động từ nhà sản xuất được xem là biện pháp quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho người sử dụng cũng như duy trì niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm. Việc công khai thông tin, xác định rõ phạm vi ảnh hưởng và triển khai sửa chữa miễn phí cũng là một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho biết sẽ tiếp tục giám sát quá trình thực hiện chương trình thu hồi của Công ty TNHH Ô Tô Á Châu nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng Việt Nam.