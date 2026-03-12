Theo kế hoạch của hãng xe Trung Quốc, Geely sẽ giới thiệu đồng thời hai mẫu xe mới tại Việt Nam gồm Geely EX5 EM-i và EX2. Trong đó, EX5 EM-i đóng vai trò là biến thể sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc của dòng EX5, kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành cũng như tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

Geely EX5 EM-i đã bắt đầu xuất hiện tại một số đại lý ở Việt Nam

Thông tin từ hệ thống phân phối cho biết Geely EX5 EM-i tại Việt Nam dự kiến có ba phiên bản gồm Pro, Max và Ultra. Giá bán ước tính của ba phiên bản này lần lượt khoảng 840 triệu đồng, 950 triệu đồng và xấp xỉ 1 tỷ đồng. Một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc từ đầu tháng 3/2026 với số tiền tối thiểu 20 triệu đồng.

Nếu mức giá dự kiến này được giữ nguyên khi xe chính thức ra mắt, EX5 EM-i thậm chí có thể có giá cao hơn phiên bản thuần điện của dòng EX5 đang được bán tại Việt Nam với mức niêm yết từ 839–889 triệu đồng. Điều này đặt mẫu xe hybrid của Geely vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu SUV cỡ C phổ biến trên thị trường.

Geely EX5 EM-i được phát triển trên nền tảng khung gầm năng lượng mới GEA. Xe sở hữu kích thước tổng thể dài 4.740 mm, rộng 1.905 mm, cao 1.685 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.755 mm. So với biến thể thuần điện, mẫu xe hybrid dài hơn 125 mm, rộng hơn 4 mm và cao hơn 15 mm, trong khi trục cơ sở tăng thêm 5 mm. Khoảng sáng gầm xe đạt 172 mm, phù hợp với điều kiện vận hành đa dạng.

Về thiết kế, EX5 EM-i vẫn duy trì phong cách hiện đại của dòng EX5 nhưng được tinh chỉnh một số chi tiết nhằm phù hợp với hệ truyền động hybrid. Phần đầu xe tích hợp khe hút gió lớn hơn để phục vụ việc làm mát động cơ xăng.

SUV plug-in hybrid Geely EX5 EM-i

Cụm đèn pha LED thiết kế sắc nét kết hợp dải đèn ban ngày tạo điểm nhấn nhận diện. Ở phía sau, xe sử dụng cụm đèn hậu dạng mảnh nối liền hai bên, đi kèm các chi tiết khí động học nhằm cải thiện hiệu quả vận hành.

Mẫu SUV này cũng trang bị bộ mâm khí động lực học phối hai tông màu, đồng thời bố trí các khe gió dọc ở hai góc đầu xe để tăng khả năng tối ưu luồng khí. Tổng thể thiết kế hướng đến phong cách hiện đại và phù hợp với xu hướng xe năng lượng mới.

Không gian nội thất của EX5 EM-i được bố trí theo cấu hình hai hàng ghế với năm chỗ ngồi. Khoang cabin tập trung vào trải nghiệm công nghệ với màn hình trung tâm kích thước 15,4 inch đóng vai trò điều khiển phần lớn các chức năng của xe. Ngoài ra, xe còn trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD), bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống âm thanh Flyme gồm 16 loa.

Danh sách tiện nghi của mẫu SUV này còn bao gồm gương chiếu hậu gập điện, ghế trước chỉnh điện và tích hợp chức năng làm mát, sạc điện thoại không dây và cửa cốp chỉnh điện. Một số phiên bản còn có cửa sổ trời toàn cảnh nhằm tăng độ thoáng cho khoang nội thất.

Chi tiết nội thất của SUV plug-in hybrid Geely EX5 EM-i

Điểm khác biệt lớn nhất của EX5 EM-i so với bản thuần điện nằm ở hệ thống truyền động. Mẫu xe này sử dụng hệ truyền động Thor AI Electric Hybrid 2.0. Hệ thống kết hợp động cơ xăng 1.5L bốn xi-lanh công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 136 Nm với mô-tơ điện tích hợp trong hộp số hybrid chuyên dụng DHT có công suất 235 mã lực.

Bộ pin lithium sắt phosphate (LFP) dung lượng 19,09 kWh cho phép xe vận hành hoàn toàn bằng điện trong quãng đường khoảng 130–135 km trong điều kiện lý tưởng. Khi kết hợp cả động cơ xăng và mô-tơ điện, tổng phạm vi hoạt động của xe có thể đạt tới khoảng 1.575 km sau mỗi lần sạc đầy pin và nạp đầy nhiên liệuKhả năng sạc nhanh cũng là một điểm đáng chú ý.

Hệ thống sạc nhanh DC cho phép pin được nạp từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 15 phút. Trong các thử nghiệm trước đó, mẫu xe này từng ghi nhận mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 3,8 lít/100 km trên hành trình dài hơn 1.000 km.

Phạm vi hoạt động của Geely EX5 EM-i có thể đạt tới khoảng 1.575 km khi được nạp đủ nhiên liệu

Bên cạnh khả năng vận hành tiết kiệm, EX5 EM-i còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến. Gói an toàn chủ động ADAS trên xe bao gồm hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống nhận diện biển báo giao thông và tính năng giám sát trạng thái người lái. Xe cũng tích hợp camera 360 độ để hỗ trợ quan sát trong quá trình di chuyển và đỗ xe.

Tại Việt Nam, Geely dự kiến cung cấp EX5 EM-i với sáu màu ngoại thất gồm xanh dương, trắng, bạc, xám, xanh lá và đen. Nội thất có hai tùy chọn màu là xanh thẫm và nâu, trong đó tông màu nâu được trang bị trên các phiên bản Max và Ultra.

Sau khi ra mắt chính thức, Geely EX5 EM-i sẽ tham gia phân khúc C-SUV, nơi đang tập trung nhiều mẫu xe quen thuộc như Mazda CX-5, Honda CR-V, Ford Territory và Hyundai Tucson. Với lợi thế hệ truyền động hybrid cắm sạc và phạm vi hoạt động dài, mẫu xe của Geely được kỳ vọng tạo thêm sức ép cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C tại thị trường Việt Nam.