Kinh tế số
Thị trường

FPT bị bán ròng 87 tỷ, MWG lao dốc 3,35%, GMD bứt sáng giữa làn sóng bán tháo phiên 12/3

Đình Tưởng

Đình Tưởng

16:55 | 12/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Phiên sáng 12/3/2026, nhóm phần cứng và thiết bị công nghệ dẫn đầu đà giảm của toàn thị trường với mức rớt 6,16%. Khối ngoại xả ròng mạnh cổ phiếu FPT, nhóm tiêu dùng đảo chiều nhanh sau phiên tăng trần ngày trước. Giữa làn sóng đỏ bao trùm, GMD của Gemadept là cái tên hiếm hoi giữ được sắc xanh.
Điều gì đang xảy ra với thị trường chứng khoán Hàn Quốc Điều gì đang xảy ra với thị trường chứng khoán Hàn Quốc
Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm sáng nay 11/3 Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm sáng nay 11/3
Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC tiến sát 187,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới vượt 20 triệu Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC tiến sát 187,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới vượt 20 triệu

Mở đầu phiên giao dịch sáng 12/3, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi dòng tiền rút khỏi hàng loạt nhóm ngành từng là trụ đỡ. Áp lực bán xuất hiện ngay từ những phút đầu và lan rộng theo chiều dọc, không chừa nhóm nào.

FPT bị xả 87 tỷ đồng, nhóm công nghệ phần cứng mất 6,16%, chỉ trong nửa phiên

Lĩnh vực phần cứng và thiết bị ghi nhận mức giảm thê thảm nhất toàn sàn trong phiên sáng 6,16% trở thành nhóm dẫn dắt đà lao dốc của VN-Index. Ngay sau đó, nhóm phần mềm và dịch vụ CNTT cũng không giữ được sắc xanh, mất hơn 2%.

cổ phiếu FPT. Mã của tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam giảm 3,12% và trực tiếp kéo điểm VN-Index đi xuống.
Mã cổ phiếu FPT giảm 3,12% và trực tiếp kéo điểm VN-Index đi xuống.

Trọng tâm của cả phiên dồn vào cổ phiếu FPT. Mã của tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam giảm 3,12% và trực tiếp kéo điểm VN-Index đi xuống. Đáng chú ý hơn là động thái từ khối ngoại chỉ trong nửa đầu phiên, lực bán ròng nhắm vào FPT đã lên tới hơn 87 tỷ đồng.

Nhìn vào dữ liệu giao dịch, khi một cổ phiếu dẫn dắt ngành bị xả ròng mạnh trong trạng thái giá giảm không phải giá tăng đó là tín hiệu đáng lo hơn bình thường. Điều này gợi ý không có lực cầu đủ mạnh để hấp thụ lượng hàng được tháo ra, và áp lực có thể chưa kết thúc trong một phiên.

Lưu ý kỹ thuật: Khối ngoại bán ròng FPT với giá trị đột biến trong nửa phiên là dấu hiệu cần theo dõi sát. Nhà đầu tư thận trọng với các lệnh mua đuổi tại vùng giá hiện tại; chờ tín hiệu ổn định từ khối lượng giao dịch trước khi tham gia.

Nhóm tiêu dùng tăng trần hôm qua, đảo chiều hôm nay, MWG mất 3,35%

Nếu phiên 11/3 chứng kiến nhiều cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu tăng kịch trần, thì chỉ 24 giờ sau, bức tranh đã hoàn toàn đổi màu. Áp lực bán quay trở lại nhanh với nhóm bán lẻ chuyên doanh và thực phẩm kiểu đảo chiều ngắn hạn điển hình khi dòng tiền đầu cơ thiếu bền.

Tổng thể nhóm thực phẩm & đồ uống mất hơn 1% trong phiên sáng. Nhưng thiệt hại lớn hơn đến từ ba cổ phiếu trụ cột vốn hóa cao những mã trực tiếp tạo áp lực lên điểm số VN-Index.

MWG với mức giảm 3,35% cho thấy đà hồi phục trước đó chưa đủ để vượt qua vùng kháng cự kỹ thuật. Áp lực chốt lời xuất hiện ngay khi cổ phiếu tiếp cận vùng giá nhạy cảm, đẩy MWG vào nhịp điều chỉnh cần thêm thời gian để hình thành đáy mới.

Điều đáng lưu ý hơn là VNM vốn được coi là cổ phiếu phòng thủ trong các giai đoạn thị trường bất ổn cũng không giữ được giá và bị bán ròng đáng kể. Khi cả "cổ phiếu phòng thủ" cũng không phòng được, đó là dấu hiệu dòng tiền đang dịch chuyển sang tiền mặt một cách có chủ đích.

Sự đảo chiều chỉ trong một phiên của nhóm tiêu dùng từ tăng trần xuống giảm mạnh là cảnh báo rõ ràng về chất lượng dòng tiền ngắn hạn. Chiến lược "mua theo đà tăng" trong nhóm này đang có rủi ro cao hơn mức thông thường.
Nguồn: VietstockFinance
Nguồn: VietstockFinance

Nhóm logistics – Vận tải áp lực kép từ thị trường và chi phí xăng dầu

Nhóm logistics bước vào phiên 12/3 với bất lợi kép: vừa bị kéo theo tâm lý bán tháo chung, vừa đối mặt với bài toán chi phí vận hành chưa có lời giải ngắn hạn. Chỉ số chung của nhóm vận tải ghi nhận mức giảm trên 1%.

Ngoài thị trường, ba tên tuổi lớn trong ngành chuyển phát nhanh Giao hàng Tiết kiệm, Viettel Post và Vietnam Post đã đồng loạt thông báo áp dụng phụ phí xăng dầu. Đây là động thái bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, nhưng cũng đặt câu hỏi về khả năng duy trì khối lượng đơn hàng khi chi phí đẩy lên phía người dùng cuối.

Tuy vậy, giữa bức tranh chung không mấy tươi sáng, thị trường ghi nhận một điểm sáng đáng chú ý: cổ phiếu GMD của Gemadept đầu ngành logistics cảng biển vẫn giữ được sắc xanh trong phiên.

Điểm sáng: GMD (Gemadept) Khi toàn bộ nhóm vận tải và hầu hết thị trường đi xuống, GMD duy trì sắc xanh tín hiệu sức mạnh tương đối (relative strength) rõ ràng. Đây thường là dấu hiệu có lực cầu tổ chức đỡ giá, và là yếu tố kỹ thuật tích cực cần theo dõi trong các phiên tiếp theo.

Về mặt phân tích kỹ thuật, một cổ phiếu giữ được giá khi toàn thị trường giảm thường phản ánh lực cầu nội tại đang hoạt động hiệu quả dù là từ nhà đầu tư tổ chức hay dòng tiền thông minh. Nếu GMD duy trì trạng thái này qua các phiên tới, khả năng bứt phá và dẫn dắt nhóm ngành trong trung hạn là có cơ sở.

Nhận định chung: Thị trường thiếu lực cầu hấp thụ, phân hóa là chìa khóa

Phiên sáng 12/3 vẽ ra bức tranh thị trường với áp lực bán lan rộng và lực cầu hấp thụ yếu. Điểm chung của cả ba nhóm ngành là sự vắng mặt của dòng tiền đủ mạnh để tạo đáy kỹ thuật thuyết phục. Khối ngoại thay vì đóng vai trò trụ đỡ lại là nhân tố khuếch đại áp lực tại FPT và một số mã vốn hóa lớn.

Trong bối cảnh đó, sự phân hóa ngày càng sâu giữa các cổ phiếu trong cùng nhóm ngành điển hình là GMD đứng vững khi cả nhóm logistics lao dốc là tín hiệu quan trọng nhất cần bám sát. Dòng tiền đang bắt đầu chọn lọc kỹ hơn, thay vì đầu tư theo nhóm.

Với nhóm công nghệ và tiêu dùng, chiến lược hợp lý là kiên nhẫn chờ tín hiệu hồi phục được xác nhận bởi khối lượng giao dịch, đặc biệt là dấu hiệu khối ngoại dừng bán. Với logistics, GMD là tên đáng ưu tiên trong danh sách theo dõi ngắn và trung hạn.

Cổ phiếu công nghệ Logistics thị trường chứng khoán cổ phiếu fpt cổ phiếu phòng thủ VNM bị bán thị trường chứng khoán phiên sáng 12/3 dòng tiền chứng khoán rút về tiền mặt giá cổ phiếu MWG giá cổ phiếu GMD Nhóm cổ phiếu tiêu dùng nhóm cổ phiếu logistics thị trường chứng khoán hôm nay Thị trường chứng khoán Việt Nam

Bài liên quan

Kospi lao dốc mạnh nhất châu Á sau cú bán tháo cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall

Kospi lao dốc mạnh nhất châu Á sau cú bán tháo cổ phiếu công nghệ trên Phố Wall

Thị trường chứng khoán toàn cầu đứng trước nguy cơ điều chỉnh sau năm 2025 bùng nổ

Thị trường chứng khoán toàn cầu đứng trước nguy cơ điều chỉnh sau năm 2025 bùng nổ

Cổ phiếu CSG bùng nổ 31% trong ngày IPO lớn nhất lịch sử ngành quốc phòng

Cổ phiếu CSG bùng nổ 31% trong ngày IPO lớn nhất lịch sử ngành quốc phòng

Có thể bạn quan tâm

Bộ Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu 550 tỷ USD, ra mắt nền tảng số kết nối thương vụ toàn cầu

Bộ Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu 550 tỷ USD, ra mắt nền tảng số kết nối thương vụ toàn cầu

Thị trường
Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu chịu nhiều áp lực từ biến động địa chính trị, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại Quý I/2026 với mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 15-16%, tương đương kim ngạch 546-550 tỷ USD.
Ấn Độ bất ngờ mở cửa hạn chế cho vốn Trung Quốc sau 6 năm căng thẳng

Ấn Độ bất ngờ mở cửa hạn chế cho vốn Trung Quốc sau 6 năm căng thẳng

Kinh tế số
Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định nới lỏng một số quy định về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cho phép các doanh nghiệp từ Trung Quốc tham gia hạn chế vào các lĩnh vực sản xuất chiến lược như linh kiện điện tử, hàng hóa vốn và pin mặt trời.
Ngành nhà hàng Ấn Độ đứng trước nguy cơ

Ngành nhà hàng Ấn Độ đứng trước nguy cơ 'tắt bếp'

Thị trường
90% nhà hàng tại Ấn Độ phụ thuộc vào gas, do đó ngành dịch vụ ăn uống tại đây phụ thuộc gần như hoàn toàn vào LPG để vận hành nhà bếp.
SHB thu hút hàng loạt quỹ đầu tư lớn tham gia đợt tăng vốn

SHB thu hút hàng loạt quỹ đầu tư lớn tham gia đợt tăng vốn

Thị trường
Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) công bố danh sách các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, gồm nhiều tổ chức đầu tư lớn trong và ngoài nước như: Dragon Capital, Korea Investment Management (KIM), Hanwha Life, Vina Capital, PVIAM, FPT Capital, cùng nhiều quỹ ngoại khác.
Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít từ 22h00 ngày 11/3

Giá xăng giảm gần 4.000 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít từ 22h00 ngày 11/3

Thị trường
Từ 22h00 ngày 11/3, giá xăng RON95-III còn 25.240 đồng/lít, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít sau khi Liên Bộ xả Quỹ bình ổn.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Gánh 79 tỷ USD nợ, Paramount vẫn thâu tóm Warner Bros. Discovery để đấu Netflix

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
26°C
TP Hồ Chí Minh

30°C

Cảm giác: 34°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
35°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
33°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
31°C
Đà Nẵng

21°C

Cảm giác: 22°C
sương mờ
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
24°C
Khánh Hòa

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
32°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
29°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
28°C
Nghệ An

19°C

Cảm giác: 19°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
14°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
15°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
27°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

17°C

Cảm giác: 17°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
15°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
16°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
16°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
15°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
22°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
16°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
16°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
24°C
Thừa Thiên Huế

20°C

Cảm giác: 20°C
sương mờ
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
23°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
16°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
17°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
26°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
26°C
Hà Giang

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
18°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
17°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
17°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
19°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
17°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
19°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
21°C
Hải Phòng

22°C

Cảm giác: 22°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 13/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 13/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 13/03/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 13/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 13/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 13/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 14/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 14/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 14/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 15/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 06:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 15/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 15/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 03:00
23°C
Thứ hai, 16/03/2026 06:00
24°C
Thứ hai, 16/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 16/03/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 16/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 16/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 16/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 17/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 17/03/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 17/03/2026 09:00
24°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,330 ▼90K 18,630 ▼90K
Kim TT/AVPL 18,335 ▼90K 18,640 ▼90K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 18,330 ▼90K 18,630 ▼90K
Nguyên Liệu 99.99 17,300 ▼300K 17,500 ▼300K
Nguyên Liệu 99.9 17,250 ▼300K 17,450 ▼300K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 18,000 ▼310K 18,400 ▼310K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,950 ▼310K 18,350 ▼310K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,880 ▼310K 18,330 ▼310K
Cập nhật: 12/03/2026 17:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Hà Nội - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Đà Nẵng - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Miền Tây - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Tây Nguyên - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Đông Nam Bộ - PNJ 183,200 ▼1000K 186,200 ▼1000K
Cập nhật: 12/03/2026 17:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 18,330 ▼90K 18,630 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 18,330 ▼90K 18,630 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 18,330 ▼90K 18,630 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 18,310 ▼90K 18,610 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 18,310 ▼90K 18,610 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 18,310 ▼90K 18,610 ▼90K
NL 99.90 17,220 ▼200K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 17,250 ▼200K
Trang sức 99.9 17,800 ▼90K 18,500 ▼90K
Trang sức 99.99 17,810 ▼90K 18,510 ▼90K
Cập nhật: 12/03/2026 17:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,833 ▼9K 18,632 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,833 ▼9K 18,633 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 183 ▼1656K 186 ▼1683K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 183 ▼1656K 1,861 ▲1674K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 181 ▼1638K 1,845 ▼9K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 176,173 ▼891K 182,673 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 129,639 ▼675K 138,539 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 116,723 ▼612K 125,623 ▼612K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 103,806 ▼549K 112,706 ▼549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 98,824 ▼525K 107,724 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 68,194 ▲61337K 77,094 ▲69347K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,833 ▼9K 1,863 ▼9K
Cập nhật: 12/03/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18214 18489 19063
CAD 18801 19079 19698
CHF 33007 33393 34035
CNY 0 3470 3830
EUR 29737 30009 31036
GBP 34384 34775 35710
HKD 0 3226 3428
JPY 158 162 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15208 15799
SGD 20069 20352 20878
THB 741 804 857
USD (1,2) 26008 0 0
USD (5,10,20) 26049 0 0
USD (50,100) 26078 26097 26314
Cập nhật: 12/03/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,074 26,074 26,314
USD(1-2-5) 25,032 - -
USD(10-20) 25,032 - -
EUR 29,845 29,869 31,030
JPY 161.79 162.08 168.98
GBP 34,641 34,735 35,574
AUD 18,400 18,466 18,965
CAD 18,968 19,029 19,588
CHF 33,203 33,306 34,023
SGD 20,158 20,221 20,858
CNY - 3,759 3,862
HKD 3,295 3,305 3,390
KRW 16.38 17.08 18.35
THB 785.75 795.45 847.11
NZD 15,174 15,315 15,686
SEK - 2,787 2,871
DKK - 3,990 4,109
NOK - 2,669 2,749
LAK - 0.94 1.29
MYR 6,243.69 - 7,009.29
TWD 745.07 - 897.78
SAR - 6,879.27 7,206.98
KWD - 83,484 88,351
Cập nhật: 12/03/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,044 26,074 26,314
EUR 29,755 29,874 31,047
GBP 34,496 34,635 35,638
HKD 3,288 3,301 3,416
CHF 33,025 33,158 34,083
JPY 161.29 161.94 169.22
AUD 18,373 18,447 19,040
SGD 20,235 20,316 20,898
THB 804 807 843
CAD 18,976 19,052 19,632
NZD 15,259 15,792
KRW 17.11 18.66
Cập nhật: 12/03/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26176 26176 26314
AUD 18386 18486 19417
CAD 18983 19083 20098
CHF 33255 33285 34864
CNY 0 3786.8 0
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29914 29944 31667
GBP 34677 34727 36485
HKD 0 3355 0
JPY 161.97 162.47 173.01
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15313 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20226 20356 21080
THB 0 769.6 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 18330000 18330000 18630000
SBJ 16000000 16000000 18630000
Cập nhật: 12/03/2026 17:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,094 26,144 26,314
USD20 26,094 26,144 26,314
USD1 23,808 26,144 26,314
AUD 18,445 18,545 19,654
EUR 30,043 30,043 31,605
CAD 18,930 19,030 20,342
SGD 20,302 20,452 21,468
JPY 162.44 163.94 168.52
GBP 34,581 34,931 35,797
XAU 18,328,000 0 18,632,000
CNY 0 3,670 0
THB 0 808 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 12/03/2026 17:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
NXB Kim Đồng giành 8 Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

NXB Kim Đồng giành 8 Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII

Sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng: Thống nhất danh sách 29 Hội

Sắp xếp, tinh gọn các Hội quần chúng: Thống nhất danh sách 29 Hội

Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng niềm tin

Sáng suốt lựa chọn đại biểu xứng đáng niềm tin

Ứng dụng bản đồ số và nguy cơ lộ bí mật nhà nước

Ứng dụng bản đồ số và nguy cơ lộ bí mật nhà nước

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

Vừa lên kệ, HONOR X8d đã được dự đoán sẽ dẫn đầu phân khúc

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Di Động Việt mở bán iPhone 17e, giá cuối chỉ từ 14,39 triệu đồng

Di Động Việt mở bán iPhone 17e, giá cuối chỉ từ 14,39 triệu đồng

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Motorola ra mắt bộ đôi siêu phẩm mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Meta mua lại mạng xã hội dành cho trí tuệ nhân tạo, chiêu mộ đội ngũ sáng lập

Meta mua lại mạng xã hội dành cho trí tuệ nhân tạo, chiêu mộ đội ngũ sáng lập

Canva mở khóa chỉnh sửa ảnh AI, thiết kế linh hoạt trong vài giây

Canva mở khóa chỉnh sửa ảnh AI, thiết kế linh hoạt trong vài giây

Ứng dụng bản đồ số và nguy cơ lộ bí mật nhà nước

Ứng dụng bản đồ số và nguy cơ lộ bí mật nhà nước

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

Công nghệ lượng tử: Bước đột phá thay đổi ngành khoa học sự sống

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

SpaceX điều chỉnh chiến lược: Ưu tiên xây dựng thành phố tự phát triển trên Mặt Trăng

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Khám phá công nghệ giúp tàu ngầm diesel ẩn mình dưới nước

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá năng lượng

Mỹ xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược để hạ nhiệt giá năng lượng

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Bệnh viện K vận hành hệ thống xạ trị hiện đại tại cơ sở Quán Sứ

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Trump tuyên bố Mỹ đầu tư 300 tỷ USD xây nhà máy lọc dầu đầu tiên sau 50 năm

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Kết nối dữ liệu khám sức khỏe định kỳ hoàn thiện Sổ sức khỏe điện tử

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

Nissan Motor và Uber Technologies thảo luận hợp tác phát triển công nghệ xe tự lái

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

ACB và VNPT hợp tác toàn diện

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các

Samsung mở rộng hợp tác chiến lược với các 'ông lớn' AI, thách thức vị thế của Apple

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Ford Việt Nam và Vietmap ký kết hợp tác chiến lược

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Qualcomm và Wayve chung tay thúc đẩy giải pháp AI cho ADAS và hệ thống lái xe tự động

Giải đua ô tô địa hình quốc tế Mộc Châu 2026 hoãn thời gian tổ chức

Giải đua ô tô địa hình quốc tế Mộc Châu 2026 hoãn thời gian tổ chức

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Tựa game Indie thuần Việt

Tựa game Indie thuần Việt 'Hoa' công bố phần 2

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

ASUS ROG Flow Z13-KJP mở đặt hàng, giá từ 109,99 triệu đồng

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Microsoft xác nhận Project Helix: Thế hệ Xbox mới hợp nhất console và PC

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng

Cú sốc Liên Quân: Nhà vô địch SEA Games nhận trận thua trắng tại vòng bảng