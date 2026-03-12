Mở đầu phiên giao dịch sáng 12/3, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khi dòng tiền rút khỏi hàng loạt nhóm ngành từng là trụ đỡ. Áp lực bán xuất hiện ngay từ những phút đầu và lan rộng theo chiều dọc, không chừa nhóm nào.

FPT bị xả 87 tỷ đồng, nhóm công nghệ phần cứng mất 6,16%, chỉ trong nửa phiên

Lĩnh vực phần cứng và thiết bị ghi nhận mức giảm thê thảm nhất toàn sàn trong phiên sáng 6,16% trở thành nhóm dẫn dắt đà lao dốc của VN-Index. Ngay sau đó, nhóm phần mềm và dịch vụ CNTT cũng không giữ được sắc xanh, mất hơn 2%.

Mã cổ phiếu FPT giảm 3,12% và trực tiếp kéo điểm VN-Index đi xuống.

Trọng tâm của cả phiên dồn vào cổ phiếu FPT. Mã của tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam giảm 3,12% và trực tiếp kéo điểm VN-Index đi xuống. Đáng chú ý hơn là động thái từ khối ngoại chỉ trong nửa đầu phiên, lực bán ròng nhắm vào FPT đã lên tới hơn 87 tỷ đồng.

Nhìn vào dữ liệu giao dịch, khi một cổ phiếu dẫn dắt ngành bị xả ròng mạnh trong trạng thái giá giảm không phải giá tăng đó là tín hiệu đáng lo hơn bình thường. Điều này gợi ý không có lực cầu đủ mạnh để hấp thụ lượng hàng được tháo ra, và áp lực có thể chưa kết thúc trong một phiên.

Lưu ý kỹ thuật: Khối ngoại bán ròng FPT với giá trị đột biến trong nửa phiên là dấu hiệu cần theo dõi sát. Nhà đầu tư thận trọng với các lệnh mua đuổi tại vùng giá hiện tại; chờ tín hiệu ổn định từ khối lượng giao dịch trước khi tham gia.

Nhóm tiêu dùng tăng trần hôm qua, đảo chiều hôm nay, MWG mất 3,35%

Nếu phiên 11/3 chứng kiến nhiều cổ phiếu tiêu dùng không thiết yếu tăng kịch trần, thì chỉ 24 giờ sau, bức tranh đã hoàn toàn đổi màu. Áp lực bán quay trở lại nhanh với nhóm bán lẻ chuyên doanh và thực phẩm kiểu đảo chiều ngắn hạn điển hình khi dòng tiền đầu cơ thiếu bền.

Tổng thể nhóm thực phẩm & đồ uống mất hơn 1% trong phiên sáng. Nhưng thiệt hại lớn hơn đến từ ba cổ phiếu trụ cột vốn hóa cao những mã trực tiếp tạo áp lực lên điểm số VN-Index.

MWG với mức giảm 3,35% cho thấy đà hồi phục trước đó chưa đủ để vượt qua vùng kháng cự kỹ thuật. Áp lực chốt lời xuất hiện ngay khi cổ phiếu tiếp cận vùng giá nhạy cảm, đẩy MWG vào nhịp điều chỉnh cần thêm thời gian để hình thành đáy mới.

Điều đáng lưu ý hơn là VNM vốn được coi là cổ phiếu phòng thủ trong các giai đoạn thị trường bất ổn cũng không giữ được giá và bị bán ròng đáng kể. Khi cả "cổ phiếu phòng thủ" cũng không phòng được, đó là dấu hiệu dòng tiền đang dịch chuyển sang tiền mặt một cách có chủ đích.

Sự đảo chiều chỉ trong một phiên của nhóm tiêu dùng từ tăng trần xuống giảm mạnh là cảnh báo rõ ràng về chất lượng dòng tiền ngắn hạn. Chiến lược "mua theo đà tăng" trong nhóm này đang có rủi ro cao hơn mức thông thường.

Nguồn: VietstockFinance

Nhóm logistics – Vận tải áp lực kép từ thị trường và chi phí xăng dầu

Nhóm logistics bước vào phiên 12/3 với bất lợi kép: vừa bị kéo theo tâm lý bán tháo chung, vừa đối mặt với bài toán chi phí vận hành chưa có lời giải ngắn hạn. Chỉ số chung của nhóm vận tải ghi nhận mức giảm trên 1%.

Ngoài thị trường, ba tên tuổi lớn trong ngành chuyển phát nhanh Giao hàng Tiết kiệm, Viettel Post và Vietnam Post đã đồng loạt thông báo áp dụng phụ phí xăng dầu. Đây là động thái bảo vệ biên lợi nhuận trong bối cảnh giá nhiên liệu biến động, nhưng cũng đặt câu hỏi về khả năng duy trì khối lượng đơn hàng khi chi phí đẩy lên phía người dùng cuối.

Tuy vậy, giữa bức tranh chung không mấy tươi sáng, thị trường ghi nhận một điểm sáng đáng chú ý: cổ phiếu GMD của Gemadept đầu ngành logistics cảng biển vẫn giữ được sắc xanh trong phiên.

Điểm sáng: GMD (Gemadept) Khi toàn bộ nhóm vận tải và hầu hết thị trường đi xuống, GMD duy trì sắc xanh tín hiệu sức mạnh tương đối (relative strength) rõ ràng. Đây thường là dấu hiệu có lực cầu tổ chức đỡ giá, và là yếu tố kỹ thuật tích cực cần theo dõi trong các phiên tiếp theo.

Về mặt phân tích kỹ thuật, một cổ phiếu giữ được giá khi toàn thị trường giảm thường phản ánh lực cầu nội tại đang hoạt động hiệu quả dù là từ nhà đầu tư tổ chức hay dòng tiền thông minh. Nếu GMD duy trì trạng thái này qua các phiên tới, khả năng bứt phá và dẫn dắt nhóm ngành trong trung hạn là có cơ sở.

Nhận định chung: Thị trường thiếu lực cầu hấp thụ, phân hóa là chìa khóa

Phiên sáng 12/3 vẽ ra bức tranh thị trường với áp lực bán lan rộng và lực cầu hấp thụ yếu. Điểm chung của cả ba nhóm ngành là sự vắng mặt của dòng tiền đủ mạnh để tạo đáy kỹ thuật thuyết phục. Khối ngoại thay vì đóng vai trò trụ đỡ lại là nhân tố khuếch đại áp lực tại FPT và một số mã vốn hóa lớn.

Trong bối cảnh đó, sự phân hóa ngày càng sâu giữa các cổ phiếu trong cùng nhóm ngành điển hình là GMD đứng vững khi cả nhóm logistics lao dốc là tín hiệu quan trọng nhất cần bám sát. Dòng tiền đang bắt đầu chọn lọc kỹ hơn, thay vì đầu tư theo nhóm.

Với nhóm công nghệ và tiêu dùng, chiến lược hợp lý là kiên nhẫn chờ tín hiệu hồi phục được xác nhận bởi khối lượng giao dịch, đặc biệt là dấu hiệu khối ngoại dừng bán. Với logistics, GMD là tên đáng ưu tiên trong danh sách theo dõi ngắn và trung hạn.