Thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương đồng loạt tăng điểm sáng nay 11/3

Thị trường chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương tăng điểm trong phiên 11/3 khi nhà đầu tư theo dõi sát diễn biến xung đột Trung Đông và biến động của giá dầu toàn cầu. Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc đều ghi nhận sắc xanh, trong khi cổ phiếu hãng xe điện Trung Quốc Nio bứt phá hơn 15% sau báo cáo kết quả kinh doanh tích cực.

Tại Úc, chỉ số S&P/ASX 200 tăng 0,35% trong phiên đầu ngày, phản ánh tâm lý thận trọng nhưng vẫn tích cực của nhà đầu tư trước bối cảnh địa chính trị phức tạp.

Thị trường Nhật Bản ghi nhận đà tăng mạnh hơn. Chỉ số Nikkei 225 tăng 1,36%, trong khi chỉ số TOPIX tăng 1,22%.

Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng vọt 3,2%, còn chỉ số KOSDAQ dành cho các công ty vốn hóa nhỏ tăng 1,39%.

Ở Trung Quốc và Hồng Kông, các chỉ số cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Chỉ số Hang Seng Index tăng 0,43%, trong khi chỉ số CSI 300 – đại diện cho các cổ phiếu vốn hóa lớn tại Thượng Hải và Thâm Quyến – tăng 0,19%.

Giá dầu biến động mạnh vì căng thẳng Trung Đông

Thị trường năng lượng tiếp tục là tâm điểm chú ý. Giá dầu từng tăng vọt lên gần 120 USD/thùng vào đầu tuần khi lo ngại về cuộc xung đột liên quan đến Iran lên đến đỉnh điểm.

Tuy nhiên, giá dầu sau đó đã hạ nhiệt khi các nhà giao dịch kỳ vọng một nhóm quốc gia có thể sử dụng nguồn dự trữ dầu khẩn cấp để giảm thiểu nguy cơ gián đoạn nguồn cung toàn cầu.

Dù vậy, giá dầu thô Mỹ vẫn tăng 3,24%, lên 86,15 USD/thùng.

Ông David Johnson, Giám đốc điều hành công ty dịch vụ tài chính Vervent, nhận định:

“Cú sốc giá dầu giống như một loại thuế đối với nền kinh tế. Khi chi phí năng lượng tăng, các hộ gia đình buộc phải chi nhiều tiền hơn cho nhiên liệu và tiện ích, khiến chi tiêu cho các lĩnh vực khác suy giảm và âm thầm làm chậm nhu cầu tiêu dùng.”

Cổ phiếu Nio bứt phá sau báo cáo lợi nhuận

Một trong những điểm sáng của thị trường là cổ phiếu của hãng xe điện Trung QuốcNio niêm yết tại Hồng Kông, tăng hơn 15%.

Đà tăng này đến sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh quý IV với nhiều tín hiệu tích cực. Lượng xe giao trong quý đạt 124.807 chiếc, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu của Nio tăng 75,9%, đạt 34,65 tỷ nhân dân tệ (tương đương khoảng 4,95 tỷ USD). Đồng thời, biên lợi nhuận trên mỗi xe cũng cải thiện đáng kể, từ 13,1% lên 18,1%, nhờ cơ cấu sản phẩm tốt hơn và các biện pháp cắt giảm chi phí.

Phố Wall biến động trước rủi ro địa chính trị

Trước đó tại Mỹ, thị trường chứng khoán có phiên giao dịch biến động mạnh khi nhà đầu tư tiếp tục theo dõi sát tình hình Trung Đông và sự thay đổi của giá dầu.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,21% xuống 6.781,48 điểm.

Chỉ số Dow Jones Industrial Average giảm 34,29 điểm, tương đương 0,07%, xuống 47.706,51 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Nasdaq Composite nhích nhẹ 0,01%, kết phiên ở mức 22.697,10 điểm.

Trong phiên giao dịch trước đó, chỉ số Dow Jones từng có lúc giảm tới 296,57 điểm, cho thấy tâm lý thị trường vẫn khá nhạy cảm trước các rủi ro địa chính trị và biến động của thị trường năng lượng.