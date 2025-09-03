Xe và phương tiện
Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Đức Thuận

Đức Thuận

16:11 | 03/09/2025
Thị trường xe điện Trung Quốc bất ngờ sôi động trở lại trong tháng 8 sau giai đoạn chững lại vào đầu mùa hè. Sự phục hồi này đến từ loạt mẫu xe mới có giá cạnh tranh, đặc biệt từ các nhà sản xuất hàng đầu như BYD, Nio, Leapmotor và Xpeng.
Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu
Nio, Leapmotor và Xpeng đã phá vỡ kỷ lục giao hàng của họ với các mẫu xe mới có giá cả phải chăng. Ảnh: Getty.

BYD tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu khi xuất xưởng 371.501 xe trong tháng 8, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này cho thấy chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và tối ưu chi phí của hãng vẫn duy trì được sức hút giữa cuộc chiến giá xe điện khốc liệt.

Nio tạo dấu ấn mạnh mẽ với 31.305 xe giao trong tháng 8, lập kỷ lục mới sau bốn tháng liền quanh mức 20.000 chiếc. Sự bứt phá chủ yếu nhờ thương hiệu con Onvo, đạt 16.434 xe, tăng gấp gần ba lần so với tháng 7.

Mẫu SUV gia đình Onvo L90 chính thức giao bản sáu chỗ từ ngày 1/8, trong khi bản bảy chỗ sẽ ra mắt vào cuối tháng 9. Bên cạnh đó, mẫu ES8 với giá từ 308.800 nhân dân tệ (43.305 USD) cũng giúp cổ phiếu Nio tăng vọt.

Leapmotor đạt 57.066 xe giao trong tháng 8, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 88% so với cùng kỳ 2024. Thành công này đến từ mẫu B01 ra mắt cuối tháng 7 với doanh số hơn 10.000 xe ngay trong tháng đầu, cùng phiên bản màu mới của B10.

Xpeng cũng ghi nhận kỷ lục mới với 37.709 xe giao trong tháng 8, nhờ sức hút từ mẫu sedan P7 có giá từ 219.800 nhân dân tệ, được xem là một trong những xe điện rẻ nhất phân khúc.

Trong khi đó, Xiaomi duy trì ổn định hơn 30.000 đơn hàng nhờ mẫu SUV YU7, dù không công bố số liệu chi tiết.

Geely - Zeekr có tăng nhẹ lên 17.626 xe so với tháng 7 còn Li Auto tiếp tục giảm, chỉ còn 28.529 xe, bất chấp ra mắt mẫu Li i8. Doanh số đi xuống còn bị ảnh hưởng bởi tranh cãi xoay quanh video thử nghiệm va chạm gây nhiều chỉ trích.

Liên minh Harmony (Huawei hậu thuẫn): giảm xuống 44.579 xe so với 47.752 chiếc tháng 7, không công bố chi tiết từng thương hiệu.

Dù thị trường xe điện Trung Quốc đang phục hồi, nhiều chuyên gia cho rằng cuộc chiến giá sẽ còn tiếp diễn. Những hãng linh hoạt tung ra mẫu xe giá rẻ, cấu hình hợp xu hướng như BYD, Nio, Leapmotor hay Xpeng đang chiếm ưu thế, trong khi những hãng gặp rắc rối truyền thông hoặc chiến lược marketing gây tranh cãi có thể mất đà.

