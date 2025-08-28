Tesla lao dốc tại Châu Âu, BYD và xe điện Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), tổng số xe Tesla mới được đăng ký tại châu Âu là 8.837 vào tháng 7, giảm 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi BYD ghi nhận 13.503 lượt đăng ký mới vào tháng 7, tăng 225% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Getty.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), số xe Tesla đăng ký mới trong tháng 7 chỉ đạt 8.837 chiếc, giảm tới 40% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ bảy liên tiếp sụt giảm. Trái ngược, BYD đạt 13.503 xe đăng ký mới, tăng 225%, vượt qua Tesla tại thị trường quan trọng này.

Điều đáng chú ý là sự suy giảm của Tesla diễn ra ngay cả khi tổng doanh số xe điện chạy pin (BEV) ở châu Âu tăng trưởng tích cực. Điều này phản ánh rõ áp lực cạnh tranh mà hãng xe của tỷ phú Elon Musk đang phải đối mặt.

Thách thức của Tesla: Xe cũ, ít đổi mới và áp lực thương hiệu

Tesla hiện bị đánh giá là thiếu đổi mới đáng kể trong dải sản phẩm. Các mẫu xe chủ lực như Model 3 và Model Y đã ra mắt từ nhiều năm trước, trong khi các sản phẩm mới như Cybertruck chưa đạt kỳ vọng.

Tesla đang nói nhiều về AI, robot và công nghệ tự lái, nhưng xe của họ lại bán chậm hơn. Độ tuổi sản phẩm cao hơn nhiều so với đối thủ, còn các mẫu mới chưa thành công như mong đợi. Thomas Besson, Trưởng bộ phận nghiên cứu ô tô tại Kepler Cheuvreux, nhận định

Ngoài ra, phát ngôn gây tranh cãi của Elon Musk và mối quan hệ với chính quyền Trump cũng được cho là làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh thương hiệu tại châu Âu.

Đối thủ Trung Quốc bùng nổ

Trong khi Tesla chững lại, các hãng xe điện Trung Quốc, dẫn đầu là BYD, đang mở rộng nhanh chóng tại châu Âu. Với lợi thế giá rẻ, liên tục tung ra mẫu xe mới và tăng tốc mở showroom, họ đã chiếm lĩnh thị phần kỷ lục hơn 5% trong nửa đầu năm 2025, theo JATO Dynamics.

Không chỉ Tesla, nhiều hãng khác như Stellantis (Jeep), Hyundai, Toyota, Suzuki cũng chứng kiến mức giảm doanh số tại châu Âu trong tháng 7. Ngược lại, Volkswagen, BMW và Renault lại ghi nhận tăng trưởng, cho thấy cuộc cạnh tranh đang phân hóa mạnh mẽ.

Trước áp lực ngày càng lớn, Tesla cho biết đang phát triển một mẫu xe điện giá rẻ hơn, dự kiến sản xuất hàng loạt vào cuối năm 2025. Đây được kỳ vọng sẽ giúp công ty giành lại thị phần trước làn sóng xe điện Trung Quốc. Tuy nhiên, Elon Musk cũng cảnh báo rằng Tesla có thể phải đối mặt với “vài quý khó khăn phía trước” khi sức ép cạnh tranh và thị trường biến động ngày càng rõ rệt.