Các cổ đông của Tesla muốn Musk tránh xa chính trị, đặc biệt là sau thời gian ông làm việc tại Bộ Hiệu quả Chính phủ, nơi mà nhiều người cho rằng đã gây tổn hại đến thương hiệu của hãng sản xuất ô tô này. Tesla bốc hơi 68 tỷ đô la sau khi Elon Musk công bố thành lập Đảng Hoa Kỳ. Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu của hãng xe điện hàng đầu thế giới đã lao dốc gần 7% trong phiên thứ Hai ngày 7/7, phản ánh tâm lý hoang mang của giới đầu tư khi vị tỷ phú tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chính trị.

Tuyên bố được Musk đưa ra hôm thứ Bảy, theo đó Đảng Hoa Kỳ sẽ tập trung vào việc giành từ 2 đến 3 ghế Thượng viện và 8 đến 10 ghế Hạ viện. Ông cho rằng đây là “đủ để đóng vai trò là lá phiếu quyết định đối với các dự luật gây tranh cãi, đảm bảo rằng chúng phản ánh ý chí thực sự của người dân”.

Tuy nhiên, động thái này lại khiến giới đầu tư lo ngại về mức độ phân tâm của Musk với Tesla – công ty đang đối mặt với nhiều thách thức lớn, từ sụt giảm doanh số cho tới cạnh tranh ngày càng khốc liệt tại thị trường Trung Quốc.

Dan Ives, Giám đốc nghiên cứu công nghệ toàn cầu tại Wedbush Securities, nhận định trong một thông báo: “Nói một cách đơn giản, việc Musk dấn sâu hơn vào chính trị và giờ đây đối đầu với giới chức chính quyền tại Washington là điều hoàn toàn trái ngược với những gì cổ đông Tesla mong muốn ở thời điểm then chốt này của công ty”.

Ông nói thêm rằng dù nhóm ủng hộ trung thành của Musk vẫn đứng sau ông, thì phần lớn nhà đầu tư Tesla đang tỏ ra mệt mỏi khi vị CEO liên tục vướng vào các vấn đề chính trị thay vì tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Trên thực tế, Musk không phải là người xa lạ với các hoạt động chính trị. Ông từng đóng vai trò quan trọng trong “Bộ Hiệu quả Chính phủ” hồi đầu năm và từng có thời gian làm việc sát cánh với Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, mối quan hệ này cũng nhanh chóng rạn nứt khi Musk chỉ trích kế hoạch chi tiêu của Trump, đặc biệt là việc cắt giảm các khoản hỗ trợ cho năng lượng sạch và xe điện vốn là trụ cột trong mô hình phát triển của Tesla.

Hôm Chủ Nhật, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích Musk, gọi việc thành lập đảng riêng là vô lý và tuyên bố vị CEO này đã hoàn toàn đi chệch hướng.

Trong khi đó, Tesla đang đối mặt với một thực tế đáng lo ngại: số lượng xe giao trong quý 2 đã giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái và thấp hơn kỳ vọng của giới phân tích. Với thị trường Trung Quốc ngày càng cạnh tranh khốc liệt và nhu cầu toàn cầu chững lại, việc mất tập trung từ phía lãnh đạo cao nhất có thể khiến Tesla thêm phần chao đảo.