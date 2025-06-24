Xe và phương tiện
Hàng loạt sự cố khi Tesla thử nghiệm robotaxi tại Mỹ khiến cơ quan quản lý vào cuộc

Thế Kiên

Thế Kiên

18:01 | 24/06/2025
Dịch vụ xe tự lái (Robotaxi) của Tesla vừa ra mắt tại Austin (Mỹ) đã nhanh chóng gây tranh cãi khi loạt video lan truyền cho thấy các sự cố nguy hiểm xảy ra trên đường phố. Cơ quan chức năng Mỹ lập tức vào cuộc, còn giấc mơ robotaxi của Elon Musk một lần nữa bị đặt dấu hỏi lớn.
Tai nạn Robotaxi lọt vào tầm ngắm
Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ đã yêu cầu Tesla cung cấp thêm thông tin về các vụ tai nạn liên quan đến robotaxi được camera ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội hôm 23/6. Ảnh: Reuters.

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Tesla triển khai thử nghiệm dịch vụ taxi tự lái tại thành phố Austin bang Texas, mạng xã hội đã tràn ngập những video ghi lại cảnh tượng bất thường: xe chạy sai làn, phanh đột ngột và nhiều tình huống mất kiểm soát.

Một chiếc xe Model Y được ghi nhận chạy ngược chiều giữa đường lớn. Chiếc khác bất ngờ phanh gấp dù không có chướng ngại vật rõ ràng phía trước. Một số người dùng còn chia sẻ khoảnh khắc robotaxi phản ứng thái quá với xe cảnh sát đang đậu bên đường.

Những tình huống này khiến Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Hoa Kỳ (NHTSA) phải vào cuộc ngay trong ngày thứ Hai. Cơ quan này xác nhận đang làm việc với Tesla để thu thập thông tin về các sự cố liên quan đến hệ thống tự lái mới mà hãng đang thử nghiệm.

Dịch vụ robotaxi tại Austin sử dụng xe SUV Model Y tích hợp phần mềm FSD phiên bản mới nhất gọi là FSD Unsupervised. Dù được gọi là không cần người giám sát nhưng thực tế mỗi xe vẫn có một nhân viên ngồi ở ghế phụ để theo dõi.

Đáng chú ý là dịch vụ này không mở cho công chúng mà chỉ giới hạn trong nhóm người được mời tham gia chương trình thử nghiệm sớm. Những người này phần lớn là cổ đông, người quảng bá sản phẩm hoặc người có mối quan hệ mật thiết với CEO Elon Musk.

Giới chuyên gia lo ngại Tesla đang mạo hiểm mang công nghệ chưa hoàn thiện ra đường phố thật. Trong khi đó, NHTSA cho biết sẽ điều tra các tình huống có dấu hiệu rủi ro an toàn nhằm bảo vệ người tham gia giao thông.

Kể từ năm 2015 Elon Musk liên tục đưa ra những tuyên bố táo bạo về tương lai xe tự lái. Ông từng nói rằng Tesla sẽ đạt tự động hoàn toàn trong ba năm. Năm 2016 ông hứa sẽ cho xe tự lái xuyên nước Mỹ trước cuối năm. Đến năm 2019 ông cam kết sẽ có một triệu robotaxi hoạt động vào năm 2020.

Tuy nhiên đến nay chưa có lời hứa nào trở thành hiện thực. Hệ thống FSD vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và phụ thuộc vào người giám sát. Các sự cố mới nhất tại Austin cho thấy khoảng cách giữa tham vọng và thực tế vẫn còn rất lớn.

Khi Tesla mới chỉ bước đầu thử nghiệm robotaxi thì các đối thủ đã tiến xa hơn nhiều. Waymo công ty con của Alphabet vừa công bố đã hoàn thành hơn 10 triệu chuyến đi có trả phí. Tại Trung Quốc các hãng như Apollo Go Pony.ai và WeRide đã triển khai robotaxi thương mại tại nhiều thành phố lớn.

Không chỉ đi trước về công nghệ nhiều đối thủ còn vượt Tesla về cách tiếp cận khi tập trung vào độ an toàn và hạ tầng thay vì tuyên bố gây sốc.

Dù bị chỉ trích vì các sự cố nhưng cổ phiếu Tesla vẫn tăng mạnh 8 phần trăm trong phiên giao dịch đầu tuần. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư với Elon Musk chưa hề suy giảm.

Tuy nhiên giới phân tích cảnh báo thị trường có thể đang quá kỳ vọng vào công nghệ chưa hoàn thiện. Một số nhà khoa học cho rằng Tesla cần tập trung nhiều hơn vào kiểm định và minh bạch thay vì tiếp tục chạy theo định giá cổ phiếu bằng các màn trình diễn ồn ào.

