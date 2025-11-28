Doanh nghiệp số
Samsung AI TV và FPT Play mang SEA Games 33 đến với người Việt

Hồng Anh

Hồng Anh

19:13 | 28/11/2025
Theo đó, bằng công nghệ hình ảnh tiên tiến từ Samsung AI TV, kết hợp nội dung thể thao đỉnh cao từ ứng dụng giải trí FPT Play, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức mọi trận đấu với chất lượng sống động, trọn vẹn ngay tại nhà.
Cụ thể, dòng Samsung AI TV 2025 với công nghệ Mini LED vượt trội, cho độ sáng ấn tượng và khả năng bật sáng từng chi tiết tinh vi, giữ trọn nét ngay cả trong những pha bóng tốc độ cao. Trong khi đó, dòng TV OLED sở hữu tấm nền OLED từ Samsung, công nghệ chống phản sáng và tần số quét 165Hz, mang đến hiệu suất vượt trội cho trải nghiệm giải trí.

Cùng với bộ xử lý AI thế hệ mới giúp tối ưu khung hình theo thời gian thực, mang đến cảm giác chân thật như đang ngồi trên khán đài theo dõi từng nhịp chuyển trạng thái của trận đấu.

Samsung Knox bảo mật toàn diện, cùng khả năng tiết kiệm điện bằng AI và kết nối, điều khiển hệ sinh thái nhà thông minh qua SmartThings.

Với loạt ưu thế kể trên, trước thềm Sea Games 33, Samsung giới thiệu dòng TV cực đại lên đến 115 inch, tích hợp AI Supersize Picture Enhancer và tần số quét 165Hz, tái hiện không gian sân vận động rộng mở, sắc nét và mượt mà ngay tại phòng khách.

Đáng chú ý, với loạt ưu đãi lên đến 26 triệu, bao gồm tặng loa thanh, loa tranh Music Frame, trả góp 0%, bảo hành 3 năm cùng gói ứng dụng giải trí hấp dẫn… khách hàng có thể thăng hạng trải nghiệm thể thao trên sản phẩm từ thương hiệu TV số 1 toàn cầu 19 năm liên tiếp và dẫn đầu thị trường Việt Nam suốt 11 năm qua.

* Chương trình áp dụng đến ngày 31/12/2025 tại hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Ngược thời gian, năm 1995, thời điểm đội tuyển bóng đá nam Việt Nam lần đầu tiên chạm tay vào tấm Huy chương Bạc môn thể thao vua tại đấu trường khu vực, cũng là dấu mốc Samsung đặt bước chân đầu tiên vào Việt Nam, bắt đầu hành trình đồng hành và kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt. Trải qua 3 thập kỷ, vượt qua thử thách và chinh phục nhiều thành tựu, Samsung và đội tuyển Việt Nam tiếp tục tiến đến cột mốc 30 năm đặc biệt. SEA Games 33 vì thế không chỉ là sự kiện thể thao, mà còn là khoảnh khắc để cùng nhau tin tưởng, kỳ vọng và sẵn sàng “từ Bạc vươn đỉnh thành Vàng”, cùng nhau ăn mừng chiến thắng.

