Samsung mang trải nghiệm cực đã lên màn hình TV cực đại

Mối quan hệ hợp tác toàn cầu với Warner Bros. và DC Studios nhằm chào đón bộ phim “Superman” thông qua chuỗi hoạt động dành cho người hâm mộ, nội dung video được lấy cảm hứng từ Superman và bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số phiên bản giới hạn từ DC Comics, phát hành qua Samsung Art Store.

“Samsung cam kết mang đến trải nghiệm giải trí phong phú và ý nghĩa hơn cho người dùng. Thông qua các hợp tác với studio và nghệ sĩ sáng tạo hàng đầu, chúng tôi tiếp tục giúp người dùng kết nối sâu sắc hơn với những câu chuyện và nhân vật họ yêu thích, bất kể tại rạp chiếu phim hay trong chính ngôi nhà của mình”. Ông Hun Lee, Phó Chủ tịch Điều hành Bộ phận Kinh doanh Màn hình Hiển thị, Samsung Electronics, cho biết.

“Superman” là bộ phim đầu tiên trong vũ trụ điện ảnh mới của DC Studios, do James Gunn viết kịch bản, đạo diễn và sản xuất, và sẽ chính thức ra rạp trên toàn cầu từ hôm nay, ngày 9 tháng 7 năm 2025.

Để đánh dấu sự kiện này, Samsung triển khai chiến dịch toàn cầu với khẩu hiệu “It’s not just big. It’s super big” (Tạm dịch: Không chỉ lớn. Mà là cực đại), giới thiệu loạt nội dung video quảng bá siêu anh hùng nguyên bản, đồng thời lan tỏa sự phấn khích của bộ phim đến người xem trên nền tảng số, cửa hàng bán lẻ và không gian công cộng.

Tại London, chiến dịch sẽ được triển khai thông qua một loạt các ki-ốt bán báo theo chủ đề Daily Planet – tòa soạn nơi nhân vật Clark Kent (Superman) làm việc – xuất hiện tại các địa điểm đông đúc như The Shard và Ga Kings Cross.

Người hâm mộ cũng có thể nhận được các vật phẩm phiên bản giới hạn theo chủ đề Superman, quà tặng độc quyền và tham gia thử thách toàn cầu trên mạng xã hội bằng cách chia sẻ ảnh hoặc video sự kiện để có cơ hội trúng những phần thưởng “siêu to”, bao gồm cả TV Samsung 98 inch.

Tại châu Á, các hoạt động tương tác sẽ được tổ chức tại các trung tâm thương mại lớn – bao gồm Malaysia, Việt Nam và Hàn Quốc – nơi người hâm mộ có thể khám phá các photobooth chủ đề Superman, không gian trưng bày pop-up sống động và trải nghiệm trực tiếp sản phẩm.

Ngoài ra, Samsung Art Store cũng sẽ giới thiệu bộ sưu tập nghệ thuật số Superman gồm 10 tác phẩm từ DC Comics, miễn phí cho người dùng từ ngày 1/7 đến hết ngày 31/8. Bộ sưu tập này có mặt trên dòng The Frame cũng như các mẫu TV QLED và Neo QLED 2025, mang di sản anh hùng của Superman đến không gian sống và mở ra cách thưởng thức nghệ thuật lấy cảm hứng từ Superman hoàn toàn mới.