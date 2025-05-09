Samsung TV QLED 'Màn hình chấm lượng tử đích thực'

Theo đó, chứng nhận này xác nhận rằng TV QLED của Samsung đáp ứng các tiêu chuẩn toàn cầu về cấu trúc màn hình chấm lượng tử, qua đó củng cố vị thế dẫn đầu công nghệ của hãng trên thị trường TV cao cấp.

Chứng nhận này cũng đồng thời xác nhận rằng dòng TV QLED của Samsung đã tuân thủ tiêu chuẩn IEC 62595-1-6 của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế (IEC), quy định về việc sử dụng đơn vị chuyển đổi ánh sáng chấm lượng tử (QD) kết hợp với nguồn sáng xanh trong các màn hình QLED tiêu chuẩn.

Trong quá trình đánh giá, TÜV Rheinland đã phân tích quang phổ ánh sáng phát ra từ TV QLED của Samsung và xác nhận khả năng tách biệt rõ ràng giữa ba màu đỏ, xanh lá và xanh dương – một chỉ số quan trọng về độ chính xác màu sắc. Sự phân tách rõ ràng này có được là nhờ công nghệ chấm lượng tử, điều mà các màn hình sử dụng vật liệu thay thế có thể không đạt được, dẫn đến hiện tượng pha trộn màu hoặc giảm độ sắc nét. Kết quả kiểm nghiệm cho thấy việc Samsung ứng dụng công nghệ chấm lượng tử đã góp phần mang đến khả năng thể hiện màu sắc sống động và chuẩn xác.

Với chứng nhận mới nhất này, TV QLED của Samsung được xác nhận chính thức là màn hình chấm lượng tử thực thụ, một lần nữa khẳng định sự khác biệt của sản phẩm và củng cố niềm tin của người tiêu dùng đối với các công nghệ TV cao cấp.

“Chứng nhận này là minh chứng khách quan khẳng định rằng TV QLED của Samsung mang đến hiệu suất chấm lượng tử thực thụ, tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới công nghệ và củng cố niềm tin của người tiêu dùng khi dẫn đầu thị trường TV cao cấp.” Ông Taeyong Son, Phó Chủ tịch Điều hành mảng Kinh doanh Màn hình Hiển thị của Samsung Electronics chia sẻ.

Như vậy, các dòng sản phẩm QLED của Samsung được cấp chứng nhận bao gồm: Neo QLED 8K (QN990F, QN900F), Neo QLED 4K (QN90F, QN85F, QN80F, QN70F) và QLED 4K (Q8F, Q7F, Q6F).

Bên cạnh chứng nhận này thì công nghệ chấm lượng tử của Samsung cũng đã được tổ chức kiểm định toàn cầu Société Générale de Surveillance (SGS) công nhận về thiết kế không chứa cadmium, một cách tiếp cận thân thiện với môi trường bằng cách loại bỏ cadmium, kim loại nặng độc hại có thể gây nguy hại cho sức khỏe con người và môi trường.