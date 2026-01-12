Eo biển Hormuz và nguy cơ phản ứng dây chuyền trên thị trường năng lượng toàn cầu

Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng một cuộc đối đầu quân sự có thể khiến Iran phong tỏa eo biển Hormuz. Ảnh: Getty.

Theo nhiều nguồn tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các lựa chọn cứng rắn hơn nhằm vào Tehran, giữa lúc Iran đối mặt với bất ổn chính trị trong nước. Kịch bản xấu nhất được các chuyên gia nhắc đến là Iran phong tỏa eo biển Hormuz – “yết hầu năng lượng” của toàn cầu.

Vì sao eo biển Hormuz đặc biệt quan trọng?

Eo biển Hormuz là tuyến đường thủy hẹp nối Vịnh Ba Tư với Biển Ả Rập, đồng thời là cửa ngõ duy nhất để dầu mỏ từ các quốc gia xuất khẩu lớn như Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, UAE và Iran vươn ra thị trường quốc tế.

Theo dữ liệu của Kpler, trong năm 2025, khoảng 13 triệu thùng dầu thô mỗi ngày đã đi qua eo biển Hormuz, chiếm khoảng 31% tổng lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể nhanh chóng lan rộng thành cú sốc năng lượng toàn cầu.

Saul Kavonic, Giám đốc nghiên cứu năng lượng tại MST Marquee, cảnh báo rằng một cuộc đối đầu quân sự nghiêm trọng có thể đẩy thị trường dầu khí vào khủng hoảng, đặc biệt nếu Iran lựa chọn các biện pháp “tuyệt vọng và thiếu khôn ngoan” khi cảm thấy bị dồn vào thế bí.

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Nguy cơ giá dầu tăng vọt

Các chuyên gia nhận định, chỉ riêng nguy cơ phong tỏa Hormuz cũng đủ để đẩy giá dầu tăng thêm vài USD mỗi thùng. Trong kịch bản cực đoan, khi tuyến vận chuyển bị tê liệt hoàn toàn hoặc hạ tầng năng lượng bị tấn công, giá dầu có thể tăng 10–20 USD/thùng trong thời gian ngắn.

Hiện giá dầu Brent dao động quanh mức 63 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ giữ ở khoảng 59 USD/thùng. Tuy nhiên, những mức giá này được cho là rất nhạy cảm trước các diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Dù rủi ro luôn hiện hữu, nhiều nhà phân tích cho rằng xác suất xảy ra kịch bản tồi tệ nhất vẫn ở mức thấp. Hải quân Mỹ cùng các đồng minh đang hiện diện dày đặc tại khu vực, khiến Iran khó có thể đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz trong thời gian dài.

Ngoài ra, thị trường dầu mỏ hiện vẫn trong trạng thái dư cung, với khoảng 2,5–3 triệu thùng/ngày dư thừa trong những tháng đầu năm, giúp giảm bớt tác động vật lý nếu xảy ra gián đoạn ngắn hạn.

Dẫu vậy, các chuyên gia nhấn mạnh rằng eo biển Hormuz vẫn là điểm nghẽn dầu mỏ quan trọng và nguy hiểm nhất thế giới, nơi chỉ một biến động nhỏ cũng có thể kích hoạt phản ứng dây chuyền trên thị trường năng lượng toàn cầu.