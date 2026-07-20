Chung kết APL 2026: DCG vượt qua Bacon Time để đăng quang

DCG đã chính thức trở thành tân vương APL 2026 sau khi đánh bại Bacon Time (BAC) với tỷ số 4-2 trong trận Chung kết tổng diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng). Chức vô địch không chỉ đánh dấu cột mốc lịch sử của đại diện GCS mà còn khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của khu vực trên đấu trường Liên Quân Mobile quốc tế.

Hành trình xứng đáng của nhà tân vô địch

Thi đấu trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), DCG nhập cuộc đầy tự tin trước Bacon Time, đại diện giàu truyền thống của RPL Thái Lan. Dù BAC nhiều lần gây sức ép và đưa trận đấu vào thế giằng co, DCG vẫn duy trì sự bình tĩnh ở những thời điểm quyết định.

Khả năng kiểm soát mục tiêu lớn, tổ chức giao tranh hợp lý và xử lý chính xác trong các pha combat đã giúp đại diện GCS giành chiến thắng 4-2 sau sáu ván đấu, chính thức đăng quang APL 2026. Danh hiệu này được xem là phần thưởng xứng đáng cho hành trình ấn tượng của DCG.

Trước khi bước vào APL, đội tuyển từng gây bất ngờ khi lên ngôi tại GCS sau chiến thắng trước Flash Wolves. Dù không được đánh giá quá cao về kinh nghiệm quốc tế, DCG đã chứng minh năng lực bằng chuỗi màn trình diễn ổn định xuyên suốt giải đấu.

DCG giành chức vô địch APL 2026

Điểm nổi bật của DCG tại APL 2026 là sự gắn kết trong lối chơi. Thay vì phụ thuộc vào một cá nhân, các thành viên luôn phối hợp hiệu quả từ giai đoạn cấm và chọn, kiểm soát bản đồ đến triển khai chiến thuật ở giai đoạn cuối trận. Khả năng thích ứng trước nhiều đối thủ khác nhau cùng sự tiến bộ về mặt chiến thuật đã giúp DCG vượt qua hàng loạt thử thách để lần đầu chạm tay vào chiếc cúp vô địch APL.

Khép lại một mùa giải đáng nhớ

Trái ngược với niềm vui của GCS, các đại diện AOG vẫn chưa thể hiện thực hóa mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Dù được kỳ vọng, các đội tuyển Việt Nam không duy trì được phong độ ở những trận đấu mang tính quyết định.

Điểm sáng lớn nhất của khu vực là FPL. Trong lần đầu góp mặt tại APL, đội tuyển trẻ đã thi đấu đầy tự tin và giành hạng Ba chung cuộc. Thành tích này được đánh giá là tín hiệu tích cực, cho thấy tiềm năng phát triển của thế hệ tuyển thủ mới của Liên Quân Mobile Việt Nam.

APL 2026 mang đến nhiều bất ngờ đặc biệt là đội tuyển trẻ FPL của AOG

Chức vô địch APL 2026 đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong lịch sử DCG, đồng thời khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của khu vực GCS trên đấu trường quốc tế. Với các đội tuyển Việt Nam, dù chưa thể chạm tay vào danh hiệu cao nhất, màn trình diễn của FPL mang đến nhiều kỳ vọng cho tương lai. Người hâm mộ có cơ sở để tin rằng AOG sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở những mùa giải tiếp theo, tiếp tục hướng đến mục tiêu chinh phục ngôi vương APL.