Những tên tuổi lớn hội tụ trong trận cầu đặc biệt

Legend Match 2026 do Công ty Cổ phần Giải trí và Thể thao Điện tử Việt Nam (Garena) tổ chức, quy tụ nhiều danh thủ từng ghi dấu ấn trong lịch sử bóng đá thế giới.

Legend Match 2026 do Garena tổ chức. Ảnh: Garena

Sự xuất hiện của các cựu danh thủ như Carles Puyol, Xavier Hernández, Claude Makélélé và Michel Salgado đã tạo nên sức hút lớn cho sự kiện. Không chỉ mang đến cơ hội gặp gỡ trực tiếp với các biểu tượng bóng đá quốc tế, Legend Match còn tái hiện những giá trị quen thuộc của môn thể thao vua thông qua kỹ thuật, kinh nghiệm và tinh thần thi đấu của các cầu thủ.

Cựu cầu thủ Claude Makélélé tại Legend Match 2026. Ảnh: Garena

Cựu cầu thủ Michel Salgado tại Legend Match 2026. Ảnh: Garena

Trận đấu không được tổ chức với mục tiêu cạnh tranh thành tích, mà hướng đến việc kết nối cộng đồng, đưa người hâm mộ Việt Nam đến gần hơn với những nhân vật từng tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trên sân cỏ thế giới. Các danh thủ đã thể hiện phong cách thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời chia sẻ nhiều trải nghiệm trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao.

Trận cầu kịch tính, khán giả hòa mình cùng các huyền thoại

Legend Match diễn ra trong bầu không khí sôi động với những màn trình diễn giàu cảm xúc. Hai đội liên tục tạo ra các tình huống tấn công, duy trì nhịp độ thi đấu hấp dẫn và khiến người xem theo dõi đến những phút cuối cùng.

Cựu cầu thủ Xavier Hernández tại Legend Match 2026. Ảnh: Garena

Cựu cầu thủ Carles Puyol tại Legend Match 2026. Ảnh: Garena

Kết thúc trận đấu, hai đội hòa nhau với tỷ số 3-3. Kết quả phản ánh tinh thần cởi mở của một trận giao hữu, nơi các cầu thủ ưu tiên việc mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho khán giả. Những pha xử lý kỹ thuật, các tình huống phối hợp và tinh thần thi đấu của các huyền thoại tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của bóng đá, bất kể thời gian đã trôi qua.

Legend Match 2026 diễn ra với tinh thần cởi mở Ảnh: Garena

Bên cạnh trận đấu chính, chương trình còn tổ chức buổi họp báo với sự tham gia của các danh thủ. Tại đây, giới truyền thông và người hâm mộ có dịp lắng nghe những câu chuyện về hành trình thi đấu, quá trình xây dựng sự nghiệp và những bài học được rút ra từ môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

Garena thúc đẩy kết nối giữa thể thao và cộng đồng

Garena đưa toàn bộ sự kiện Legend Match phát sóng trực tiếp trên các nền tảng chính thức của Garena, FC Online và FC Mobile, giúp người hâm mộ trên cả nước dễ dàng theo dõi chương trình. Hoạt động này mở rộng phạm vi tiếp cận của sự kiện, đồng thời kết nối cộng đồng game thủ với những giá trị của bóng đá ngoài đời thực.

Legend Match 2026 là một trong những hoạt động góp phần gắn kết thể thao điện tử với người hâm mộ

Thông qua Legend Match, Garena và FC Online tiếp tục phát triển vai trò kết nối giữa thể thao điện tử, bóng đá và cộng đồng người hâm mộ. Sự kiện góp phần tạo thêm không gian giao lưu, nơi người yêu bóng đá có thể chia sẻ niềm đam mê với các thế hệ cầu thủ và những người cùng chung sở thích.

Với sự tham gia của các danh thủ quốc tế cùng sự hưởng ứng từ khán giả Việt Nam, Legend Match 2026 trở thành một trong những hoạt động thể thao đáng chú ý trong năm. Chương trình không chỉ mang đến một trận cầu giao hữu, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần bóng đá, kết nối cộng đồng và đưa những giá trị thể thao toàn cầu đến gần hơn với người hâm mộ trong nước.