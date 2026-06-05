Từ tháng 6/2026, hình ảnh đội tuyển Việt Nam sẽ được tích hợp trên hai nền tảng EA SPORTS FC™ Online Việt Nam và EA SPORTS FC™ Mobile Việt Nam, mang đến trải nghiệm mới cho cộng đồng người hâm mộ.

Theo thỏa thuận, người chơi tại Việt Nam có thể tiếp cận hình ảnh chính thức của đội tuyển quốc gia thông qua các yếu tố nhận diện được đưa vào trò chơi, bao gồm trang phục thi đấu, huy hiệu, tên cầu thủ, hình ảnh và dữ liệu cầu thủ trong phạm vi áp dụng. Bên cạnh nội dung trong game, VFF và EA SPORTS FC™ cũng triển khai các hoạt động truyền thông, xây dựng cộng đồng nhằm tăng cường tương tác giữa đội tuyển và người hâm mộ trên nền tảng số.

Bước tiến mới trong quá trình số hóa hình ảnh bóng đá Việt Nam

Việc đưa Đội tuyển Việt Nam vào EA SPORTS FC™ không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận của bóng đá Việt Nam mà còn tạo ra phương thức kết nối mới với người hâm mộ, đặc biệt là nhóm khán giả trẻ thường xuyên sử dụng các nền tảng kỹ thuật số.

Trong nhiều năm qua, EA SPORTS FC™ Online Việt Nam và EA SPORTS FC™ Mobile Việt Nam đã phát triển cộng đồng người chơi bóng đá điện tử tại Việt Nam, đồng thời đưa nhiều cầu thủ Việt Nam xuất hiện trong trò chơi. Sự hợp tác với VFF tiếp tục mở rộng nội dung này khi bổ sung hình ảnh chính thức của đội tuyển quốc gia, giúp trải nghiệm trong game trở nên gần gũi và có tính nhận diện cao hơn.

Đội tuyển Việt Nam xuất hiện trong tựa game EA SPORTS FC™

Thông qua nền tảng trò chơi, người hâm mộ có thể lựa chọn đội tuyển Việt Nam trong chế độ Giải vô địch thế giới của EA SPORTS FC™ Mobile, sử dụng đội hình, áo đấu và biểu tượng chính thức để tham gia các trận đấu theo cách riêng. Đây được xem là một bước phát triển trong việc đưa bóng đá Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng yêu bóng đá trong môi trường trực tuyến.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng thư ký VFF, cho biết việc hợp tác với EA SPORTS FC™ giúp hình ảnh chính thức của Đội tuyển Bóng đá nam quốc gia Việt Nam xuất hiện đầy đủ trên các nền tảng EA SPORTS FC™ Online và EA SPORTS FC™ Mobile. Theo ông, đây là hoạt động quan trọng nhằm tăng cường sự gắn kết giữa đội tuyển và người hâm mộ, đồng thời lan tỏa hình ảnh bóng đá Việt Nam trên nhiều kênh khác nhau, trong đó có không gian kỹ thuật số.

Cộng đồng bóng đá điện tử mở rộng cơ hội tương tác

Sự xuất hiện của đội tuyển Việt Nam trong trò chơi điện tử diễn ra trong bối cảnh các nền tảng giải trí số ngày càng trở thành kênh kết nối quan trọng giữa câu lạc bộ, đội tuyển và người hâm mộ. Không chỉ dừng lại ở hoạt động giải trí, các trò chơi thể thao điện tử còn tạo ra môi trường để người chơi tìm hiểu, tương tác và xây dựng sự gắn bó với các đội bóng yêu thích.

Các nội dung về đội tuyển Việt Nam trên EA SPORTS FC™ sẽ tiếp tục được giới thiệu

Đối với EA SPORTS FC™ Online Việt Nam và EA SPORTS FC™ Mobile Việt Nam, hợp tác cùng VFF là một dấu mốc mới trong quá trình phát triển cộng đồng game bóng đá tại Việt Nam. Ông Nhan Phước Quang, Giám đốc sản phẩm game Garena Việt Nam, nhận định sự hợp tác được triển khai trong thời điểm bóng đá nhận được nhiều sự quan tâm, qua đó góp phần tạo thêm những hoạt động kết nối giữa trò chơi và người hâm mộ.

Trong thời gian tới, các nội dung liên quan đến đội tuyển Việt Nam trên EA SPORTS FC™ sẽ tiếp tục được giới thiệu thông qua các kênh chính thức. Người chơi có thể trải nghiệm đội tuyển Việt Nam trong trò chơi, đồng hành cùng các cầu thủ và tái hiện những trận đấu theo góc nhìn cá nhân trên nền tảng số.

Khẳng định hướng phát triển hiện đại của bóng đá Việt Nam

Hợp tác giữa VFF và EA SPORTS FC™ thể hiện xu hướng ứng dụng công nghệ trong quá trình phát triển bóng đá hiện đại. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động thi đấu, đào tạo và phát triển chuyên môn, bóng đá ngày nay còn mở rộng sang các lĩnh vực truyền thông số, giải trí tương tác và xây dựng thương hiệu.

VFF hiện là tổ chức quản lý, phát triển bóng đá Việt Nam, phụ trách hệ thống đội tuyển quốc gia, các giải đấu trong nước cùng nhiều hoạt động chuyên môn khác. Việc đưa hình ảnh đội tuyển lên nền tảng quốc tế như EA SPORTS FC™ giúp mở rộng khả năng tiếp cận của bóng đá Việt Nam với cộng đồng người chơi trong nước và quốc tế.

Sự hiện diện Đội tuyển Việt Nam trong EA SPORTS FC™ được kỳ vọng sẽ góp phần đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam đến gần hơn với thế hệ người hâm mộ

EA SPORTS FC™ thuộc Electronic Arts (EA), tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực giải trí tương tác kỹ thuật số toàn cầu. Hệ sinh thái EA SPORTS FC™ bao gồm nhiều sản phẩm trò chơi thể thao trên máy tính cá nhân, thiết bị di động và các nền tảng kết nối Internet. Tại Việt Nam, EA SPORTS FC™ Online và EA SPORTS FC™ Mobile do Garena Việt Nam vận hành, phát hành và xây dựng cộng đồng người chơi.

Sự hiện diện chính thức của Đội tuyển Việt Nam trong EA SPORTS FC™ được kỳ vọng sẽ tạo thêm kênh tương tác giữa bóng đá truyền thống và thế giới kỹ thuật số, góp phần đưa hình ảnh bóng đá Việt Nam đến gần hơn với thế hệ người hâm mộ mới.