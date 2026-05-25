Take-Two Interactive chính thức xác nhận lịch ra mắt GTA VI

Take-Two chính thức xác nhận: GTA VI không delay

Thông báo của Take-Two Interactive được đưa ra trong báo cáo tài chính mới nhất của công ty: Grand Theft Auto VI vẫn giữ nguyên lịch phát hành vào ngày 19/11/2026. Thông tin này ngay lập tức đã chấm dứt hàng loạt đồn đoán về khả năng dự án tiếp tục lùi ngày ra mắt.

Theo kế hoạch hiện tại, trò chơi sẽ phát hành trên PlayStation 5 và Xbox Series X|S. Rockstar Games vẫn chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào liên quan tới phiên bản PC.

Take-Two xác nhận GTA VI sẽ ra mắt vào ngày 19/11/2026

Trong báo cáo gửi cổ đông, CEO Strauss Zelnick cho biết Take-Two đạt kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng trong năm tài chính 2026. Ông đồng thời khẳng định năm tài chính 2027 có thể tiếp tục lập các cột mốc doanh thu mới nhờ màn ra mắt của GTA VI.

Take-Two kỳ vọng tựa game sẽ mang lại nguồn doanh thu lớn trong thời gian dài, đồng thời giúp công ty duy trì dòng tiền mạnh và mở rộng các hoạt động dịch vụ trực tuyến. Điều này cho thấy Rockstar nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục khai thác mô hình online vốn đã đem lại thành công lớn cho GTA Online trong hơn một thập kỷ qua.

Xuất phát từ sự lo ngại của cộng đồng game thủ về tiến độ phát triển GTA VI

Việc Take-Two phải tiếp tục lên tiếng xác nhận lịch phát hành xuất phát từ làn sóng lo ngại ngày càng lớn trong cộng đồng game thủ. Trước đó, GTA VI từng nhiều lần thay đổi mốc phát hành nội bộ, khiến nhiều người tin rằng dự án có thể tiếp tục bị delay.

Bên cạnh đó, Rockstar đã hơn một năm chưa tung thêm trailer mới cho trò chơi. Tính đến hiện tại, hãng mới công bố hai video chính thức, gồm trailer đầu tiên vào tháng 12/2023 và trailer thứ hai phát hành vào tháng 5/2025.

Việc chưa tung ra trailer mới khiến người hâm mộ đặt ra dấu hỏi lớn về tiến độ thực của GTA VI

Dù hai trailer đều tạo hiệu ứng truyền thông mạnh, Rockstar vẫn chưa công bố gameplay chi tiết, hệ thống online hay các tính năng mới của thế giới mở. Điều này khiến cộng đồng tiếp tục đặt câu hỏi về tiến độ hoàn thiện của trò chơi.

GTA 6 cũng từng trở thành tâm điểm của một trong những vụ rò rỉ lớn nhất lịch sử ngành game khi hơn 90 đoạn video gameplay thử nghiệm bị phát tán lên internet vào tháng 9/2022 sau một vụ tấn công mạng nhằm vào Rockstar Games. Tuy nhiên, việc Take-Two tiếp tục tái khẳng định ngày phát hành cho thấy dự án hiện vẫn đang bám sát kế hoạch phát triển.

Trailer mới và giá bán chính thức của GTA VI vẫn chưa được tiết lộ

Theo Strauss Zelnick, chiến dịch quảng bá dành cho GTA VI sẽ được đẩy mạnh trong mùa hè năm nay. Một số nguồn tin trong ngành cho rằng Rockstar có thể tận dụng các sự kiện thể thao và giải trí quy mô lớn như FIFA World Cup 2026 để mở rộng độ phủ truyền thông toàn cầu cho trò chơi.

Ngoài lịch phát hành, giá bán GTA VI hiện cũng là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm. Take-Two chưa công bố mức giá chính thức, song nhiều tổ chức phân tích dự đoán trò chơi có thể được bán ở mức khoảng 80 USD. Nếu điều này trở thành sự thật, GTA VI sẽ nằm trong nhóm những tựa game AAA có giá tiêu chuẩn cao nhất từng được phát hành.

GTA VI vẫn chưa tiết lộ giá bán chính thức

Dù chỉ còn chưa đầy nửa năm trước khi ra mắt, Rockstar vẫn chưa xác nhận thời điểm công bố trailer tiếp theo hoặc video gameplay chuyên sâu. Người hâm mộ hiện tiếp tục chờ đợi thêm thông tin về thế giới mở, cơ chế online cũng như các tính năng mới của trò chơi.

Với sức ảnh hưởng của thương hiệu Grand Theft Auto, GTA VI hiện được xem là một trong những sản phẩm giải trí được mong đợi nhất toàn cầu. Việc Take-Two tiếp tục giữ nguyên lịch phát hành cho thấy hãng đang đặt kỳ vọng rất lớn vào dự án này, không chỉ về doanh thu mà còn ở khả năng duy trì vị thế dẫn đầu của Rockstar trên thị trường game quốc tế.