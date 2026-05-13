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Review Samsung Galaxy S26 Ultra: Không chỉ là chiếc điện thoại 'chơi được game'

Thành Biên

Thành Biên

10:00 | 13/05/2026
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Trong nhiều năm, dòng Galaxy Ultra của Samsung luôn được xem là biểu tượng của phân khúc flagship Android nhờ camera, màn hình và hệ sinh thái cao cấp. Tuy nhiên trên Galaxy S26 Ultra, Samsung đang cho thấy tham vọng lớn hơn khi tập trung mạnh vào hiệu năng gaming.

Cấu hình vượt mức “chơi được game” của Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm RAM dung lượng lớn và bộ nhớ tốc độ cao. Đây hiện là một trong những cấu hình mạnh nhất trên thị trường Android, đủ sức xử lý các tác vụ nặng từ chỉnh sửa video cho đến chơi game đồ họa cao. Samsung cũng nâng cấp hệ thống tản nhiệt với buồng hơi lớn hơn thế hệ trước nhằm cải thiện khả năng duy trì hiệu năng lâu dài.

Bên cạnh cấu hình, màn hình tiếp tục là điểm mạnh nổi bật của Galaxy S26 Ultra. Máy sử dụng tấm nền AMOLED độ phân giải QHD+ cùng tần số quét 120Hz. Chất lượng hiển thị cao giúp hình ảnh trong game sắc nét, màu sắc rực rỡ và chuyển động mượt hơn đáng kể. Kích thước màn hình lớn cũng tạo lợi thế khi chơi các tựa game bắn súng hoặc game thế giới mở cần không gian hiển thị rộng.

Samsung Galaxy S26 Ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra

Thời lượng pin cũng là yếu tố đáng chú ý. Với viên pin dung lượng lớn cùng khả năng tối ưu tốt hơn, Galaxy S26 Ultra đáp ứng tương đối ổn định nhu cầu chơi game liên tục trong nhiều giờ. Máy hỗ trợ sạc nhanh nên không mất quá nhiều thời gian để nạp lại năng lượng.

Điểm nâng cấp đáng giá nhất trên Galaxy S26 Ultra nằm ở khả năng kiểm soát nhiệt độ. Đây từng là hạn chế trên một số thế hệ Galaxy trước khi máy dễ nóng lên và giảm hiệu năng sau thời gian dài tải nặng. Tuy nhiên ở phiên bản mới, Samsung đã cải thiện đáng kể khả năng tản nhiệt, giúp thiết bị duy trì mức hiệu năng ổn định hơn trong quá trình chơi game.

Trải nhiệm thực tế với các tựa game mobile nặng đô

Trong trải nghiệm thực tế với Liên quân Mobile, Galaxy S26 Ultra dễ dàng xử lý mức thiết lập đồ họa cao cùng tốc độ khung hình gần 120 FPS. Các thao tác vuốt, kéo tâm hay di chuyển đều diễn ra mượt mà. Độ phản hồi nhanh giúp việc xử lý trong giao tranh có cảm giác chính xác và ổn định hơn.

Trải nghiệm Samsung Galaxy S26 Ultra với tựa game Liên quân Mobile. Ảnh: Thành Biên
Trải nghiệm Samsung Galaxy S26 Ultra với tựa game Liên quân Mobile. Ảnh: Thành Biên

Với PUBG, lợi thế màn hình lớn và tần số quét cao tiếp tục phát huy hiệu quả. Hình ảnh hiển thị rõ nét giúp người chơi dễ quan sát trong những tình huống combat tốc độ cao. Sau khoảng gần một giờ chơi liên tục, máy có tăng nhiệt nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được.

Trong khi đó, Genshin Impact tiếp tục là tựa game thử thách nhiều flagship Android hiện nay. Galaxy S26 Ultra vẫn giữ được mức khung hình ổn định quanh 60 FPS ở thiết lập đồ họa cao trong phần lớn thời gian trải nghiệm. Máy xuất hiện hiện tượng ấm lên sau khoảng 30 đến 40 phút chơi liên tục, nhưng chưa xảy ra tình trạng tụt hiệu năng nghiêm trọng.

Những tựa game nặng hơn như Wuthering Waves cũng được xử lý khá tốt. Galaxy S26 Ultra cho thấy khả năng duy trì hiệu năng ổn định tốt hơn thế hệ tiền nhiệm, đặc biệt trong các cảnh combat đông hiệu ứng hoặc di chuyển tốc độ cao.

Trải nghiệm Samsung Galaxy S26 Ultra với tựa game Genshin Impact. Ảnh: Thành Biên
Trải nghiệm Samsung Galaxy S26 Ultra với tựa game Genshin Impact. Ảnh: Thành Biên

Ngoài gaming thông thường, Galaxy S26 Ultra còn hoạt động hiệu quả với các trình giả lập console. Đây là điểm được cộng đồng người dùng Android đánh giá tích cực khi máy vừa có sức mạnh xử lý cao, vừa giữ nhiệt độ ổn định hơn trong thời gian dài.

Dù vậy, Galaxy S26 Ultra vẫn chưa hoàn toàn thay thế được các gaming phone chuyên dụng. Khi chơi game ở mức thiết lập tối đa liên tục trong nhiều giờ, máy vẫn có dấu hiệu nóng lên và giảm nhẹ hiệu năng. Thiết kế của sản phẩm cũng hướng đến sự cao cấp, đa dụng thay vì tập trung hoàn toàn vào game thủ như các dòng điện thoại gaming chuyên biệt.

Tuy nhiên, chính sự cân bằng lại là lợi thế lớn nhất của Galaxy S26 Ultra. Máy vừa đáp ứng tốt nhu cầu công việc, giải trí và chụp ảnh, vừa đủ mạnh để xử lý gần như mọi tựa game di động hiện nay.

Sau thời gian trải nghiệm thực tế, Galaxy S26 Ultra cho thấy Samsung đang nghiêm túc hơn với mảng gaming trên smartphone cao cấp. Đây có thể chưa phải chiếc gaming phone mạnh nhất thị trường, nhưng là một trong những flagship Android toàn diện nhất dành cho người dùng cần hiệu năng cao và trải nghiệm đa năng mỗi ngày.

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Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

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Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026