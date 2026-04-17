Bất ngờ từ Samsung: cơ hội trải nghiệm Galaxy S26 Series trong 26 ngày

Chương trình “Galaxy S26 Series - 26 ngày đặc quyền trải nghiệm” sẽ diễn ra từ hôm nay, ngày 17/04/2026 đến hết ngày 24/05/2026, người dùng sẽ có cơ hội trải nghiệm sản phẩm Galaxy S26 series trong vòng 26 ngày mà có thể không mất bất kỳ khoản phí nào.

Chương trình sẽ áp dụng chính sách hoàn tiền lên đến 100% giá trị sản phẩm trong trường hợp người dùng lựa chọn hoàn trả thiết bị theo đúng thời gian và điều kiện quy định

Ở giai đoạn đăng ký bắt đầu từ ngày 17/04 thông qua Fanpage và Website chính thức của Samsung Việt Nam, tại đây người dùng có mong muốn trải nghiệm và khám phá các công nghệ mới nhất trên Galaxy S26 Series sẽ được nhận thông báo qua email kèm hướng dẫn nhận thiết bị và một ốp điện thoại chính hãng tại Samsung 68 hoặc Samsung West Lake.

Galaxy S26 series là dòng smartphone cao cấp mới nhất của Samsung, hội tụ những nâng cấp nổi bật cả về phần cứng lẫn AI, hướng đến trải nghiệm liền mạch và trực quan hơn trong đời sống hàng ngày. Từ hiệu năng mạnh mẽ, hệ thống camera linh hoạt đến các tính năng Galaxy AI hỗ trợ công việc và sáng tạo nội dung, thiết bị được tối ưu để đáp ứng đa dạng nhu cầu trong một thiết bị duy nhất.

Chương trình không chỉ là cơ hội để trải nghiệm Galaxy S26 series trong điều kiện sử dụng thực tế, mà còn đi kèm với những quyền lợi được thiết kế nhằm mang lại giá trị thiết thực cho người dùng.

Sau thời gian trải nghiệm, người tham gia có thể lựa chọn tiếp tục sở hữu thiết bị với ưu đãi tặng kèm ốp lưng trong suốt chính hãng cùng củ sạc nhanh tương ứng với từng phiên bản (25W cho Galaxy S26, 45W cho Galaxy S26+ và 60W cho Galaxy S26 Ultra), góp phần hoàn thiện trải nghiệm ngay từ những bước sử dụng đầu tiên.

Ngược lại, chương trình cũng sẽ áp dụng chính sách hoàn tiền lên đến 100% giá trị sản phẩm trong trường hợp người dùng lựa chọn hoàn trả thiết bị theo đúng thời gian và điều kiện quy định.

Với thời gian trải nghiệm dài ngày cùng các quyền lợi đi kèm, Samsung Việt Nam tin rằng người dùng có thể trực tiếp cảm nhận và đánh giá mức độ phù hợp của thiết bị trong thực tế, từ đó tự tin đưa ra quyết định sở hữu.

Chi tiết về chương trình, xem thêm tại http://samsung.com/vn/offer/exclusive-experience-with-galaxy-s26