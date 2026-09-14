Riot Games và bước ngoặt doanh thu từ các nền tảng dự đoán thể thao

Riot Games đứng trước cơ hội khai thác thị trường tỷ USD

Riot Games, nhà phát triển Liên Minh Huyền Thoại và VALORANT, đang cân nhắc một hướng đi mới nhằm mở rộng nguồn thu cho hệ sinh thái Esports. Theo những thông tin mới nhất, Tencent, công ty mẹ của Riot, đang xem xét khả năng đưa Kalshi và Polymarket trở thành đối tác tài trợ chính thức cho các giải đấu.

Nếu được triển khai, hợp tác này có thể tạo ra thay đổi đáng kể trong cách Riot khai thác giá trị thương mại từ Esports. Theo dữ liệu năm 2024, khoảng 10,7 tỷ USD tiền cược đã xoay quanh các tựa game của Riot. Phần lớn dòng tiền này vận hành bên ngoài hệ sinh thái chính thức thông qua nhiều nền tảng cá cược.

Riot Games đang cân nhắc một hướng đi mới nhằm mở rộng nguồn thu cho hệ sinh thái Esports. Ảnh: Riot Games.

Việc hợp tác với các nền tảng dự đoán hợp pháp có thể giúp Riot tiếp cận một phần thị trường vốn tồn tại song song với các giải đấu. Thay vì đứng ngoài dòng tiền này, Riot có thể đưa hoạt động dự đoán vào khuôn khổ có thể kiểm soát được, đồng thời mở rộng danh mục đối tác thương mại.

Kalshi và Polymarket cũng sở hữu tiềm lực tài chính đáng chú ý. Hai nền tảng này đã đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực thể thao tại Mỹ và tham gia nhiều thương vụ tài trợ liên quan đến các sự kiện lớn. Việc Esports trở thành mục tiêu tiếp theo cho thấy các nền tảng dự đoán đang nhìn nhận đây như một thị trường có khả năng tạo ra giá trị thương mại cao.

Bài toán kiểm soát được đặt ra nếu thương vụ thành công

Riot Games đã nới chính sách đối với hoạt động tài trợ từ các thương hiệu cá cược từ năm 2025. Động thái này tạo thêm dư địa cho các giải đấu tìm kiếm nguồn thu mới, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý.

Các nền tảng dự đoán có thể xây dựng nhiều loại kèo xoay quanh diễn biến trong trận đấu, từ chiến công đầu đến đội phá được trụ đầu tiên. Những hình thức này khiến Riot Games phải cân nhắc kỹ nguy cơ tác động đến tính minh bạch và sự công bằng của thi đấu.

Riot Games cần cân nhắc kỹ nguy cơ tác động đến tính minh bạch và sự công bằng của thi đấu Esport. Ảnh: Riot Games.

Hiện Riot vẫn đánh giá khả năng hợp tác và chưa ký hợp đồng chính thức với Kalshi hoặc Polymarket. Tuy nhiên, quy mô 10,7 tỷ USD tiền cược cho thấy Esports đã trở thành một thị trường thương mại đủ lớn để các công ty công nghệ và tài chính chú ý.

Với Riot, vấn đề không còn nằm ở việc có khai thác dòng tiền này hay không, mà là lựa chọn cách tiếp cận phù hợp. Nếu kiểm soát tốt, nguồn thu mới có thể hỗ trợ các giải đấu và đội tuyển. Ngược lại, việc mở rộng quá nhanh có thể tạo thêm áp lực lên tính toàn vẹn của cuộc chơi.