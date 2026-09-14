Bugatti chính thức thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Volkswagen và Porsche

Mate Rimac nắm quyền định hướng Bugatti

Bugatti chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới sau khi Volkswagen (VW) và Porsche hoàn tất việc thoái vốn khỏi liên doanh Bugatti Rimac. Thay đổi này giúp Mate Rimac, nhà sáng lập Rimac đồng thời là CEO Bugatti, có thêm quyền chủ động trong việc xác định tương lai thương hiệu siêu xe Pháp.

VW từng chuyển giao quyền sở hữu Bugatti cho liên doanh giữa Rimac và Porsche vào năm 2021. Khi đó, các bên hướng đến việc kết hợp kinh nghiệm chế tạo siêu xe của Bugatti với công nghệ xe điện của Rimac, qua đó phát triển một mẫu Bugatti thuần điện.

Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của Mate Rimac, kế hoạch sản xuất đã chuyển hướng. Thay vì tiến thẳng tới một mẫu xe điện, Bugatti phát triển Tourbillon với động cơ V16 kết hợp hệ thống điện hóa. Quyết định này cho thấy Rimac không lựa chọn điện hóa theo một lộ trình duy nhất, mà tập trung vào hướng phát triển phù hợp với vị thế của Bugatti.

Ông Mate Rimac, nhà sáng lập Rimac đồng thời là CEO Bugatti. Ảnh: materimac.

Theo thỏa thuận được công bố lần đầu vào tháng 4, nhóm nhà đầu tư gồm HOF Capital, BlueFive Capital cùng một số quỹ đến từ Mỹ và châu Âu đã mua 21% cổ phần của Porsche tại Rimac Group, đồng thời nhận 45% cổ phần còn lại trong Bugatti Rimac. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VW và Porsche tại Bugatti giảm xuống 0%. Mate Rimac vì thế có điều kiện trực tiếp hơn để quyết định chiến lược sản phẩm, đầu tư và tổ chức hoạt động của Bugatti.

Trong hơn 18 tháng qua, Mate Rimac nhiều lần tìm cách tăng quyền kiểm soát đối với thương hiệu này. Ông từng cho rằng quá trình ra quyết định và phân bổ đầu tư dài hạn gặp nhiều trở ngại do phải trải qua cơ chế phê duyệt phức tạp của gia tộc Porsche-Piëch.

Việc Porsche và VW rút khỏi Bugatti giúp thay đổi cấu trúc quản trị. Christophe Piochon, chủ tịch Bugatti Automobiles kiêm COO Bugatti Rimac, sẽ rời vị trí chủ tịch Bugatti. Mate Rimac sẽ đảm nhiệm chức vụ này. Trong khi đó, Marko Brkljačić, cựu COO Rimac Technology, trở thành COO mới của Bugatti Rimac.

Porsche thu về 1 tỷ euro từ thương vụ

Porsche nhận được khoản lợi ích đáng kể khi rút khỏi Bugatti Rimac. Hãng xe Đức cho biết thương vụ mang về khoảng 1 tỷ euro, tương đương 1,16 tỷ USD. Porsche trước đây nắm 45% Bugatti Rimac và 20,6% Rimac Group. Hãng tham gia cấu trúc liên doanh từ năm 2021 với mục tiêu kết hợp năng lực công nghệ của Rimac và di sản của Bugatti.

Quyết định bán cổ phần của Porsche nằm trong kế hoạch nhằm tập trung vào mảng kinh doanh ôtô cốt lõi. Hãng đang chịu sức ép từ nhu cầu giảm tại Trung Quốc, trong khi thị trường xe điện châu Âu chuyển đổi chậm hơn dự kiến. Những yếu tố này tác động trực tiếp đến lợi nhuận của các nhà sản xuất ôtô hạng sang.

Porsche nhận được khoản lợi ích đáng kể khi rút khỏi Bugatti Rimac. Ảnh: Porsche.

Khoản tiền thu được từ giao dịch cũng giúp Porsche cải thiện triển vọng tài chính. Hãng nâng dự báo biên lợi nhuận ròng dòng tiền từ hoạt động ôtô trong năm 2026 lên 5,5%-7,5%, thay cho mức 3%-5% trước đó. Porsche dự kiến dành 250 triệu euro trong khoản thu này để tiếp tục đáp ứng các nghĩa vụ liên quan đến lương hưu.

Với Bugatti, thương vụ đánh dấu sự thay đổi lớn về quyền sở hữu và quản trị. Với Porsche, đây là bước đi nhằm giải phóng nguồn lực cho hoạt động kinh doanh chính. Trong khi đó, Mate Rimac sẽ có không gian lớn hơn để quyết định Bugatti sẽ phát triển theo hướng nào trong những năm tới.