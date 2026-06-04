Từ trước đến nay, cái tên Bugatti gắn liền với những chiếc siêu xe triệu đô, nhưng mới đây hãng xe này vừa bước sang một địa hạt hoàn toàn mới khi hợp tác với công ty công nghệ hiển thị C SEED của Áo để cho ra đời TV N1 Super. Chiếc tivi này không đơn thuần là một màn hình lớn, mà là một tác phẩm kỹ thuật mang nguyên vẹn ngôn ngữ thiết kế từ siêu xe Bugatti Tourbillon sang không gian sống.

Nhìn từ bên ngoài, N1 trông giống một chiếc tủ nội thất hiện đại hơn là một chiếc tivi. Toàn bộ màn hình ẩn hoàn toàn bên trong lớp vỏ ngoài cho đến khi người dùng nhấn nút kích hoạt, lúc đó cơ cấu trượt trung tâm bắt đầu vận hành và màn hình từ từ vươn ra rồi mở rộng theo đúng trình tự đã lập trình sẵn. Toàn bộ quá trình này mất khoảng 45 giây, biến việc bật tivi thành một màn trình diễn thị giác riêng biệt mà ít sản phẩm nào trên thế giới có thể làm được.

Màn hình MicroLED và hệ thống góc nhìn xoay 180 độ

Phần cốt lõi của N1 là tấm nền MicroLED 4K sử dụng công nghệ bảng MiP, hỗ trợ HDR10+ giúp độ sáng, độ tương phản và tái tạo màu sắc đạt mức vượt trội. C SEED tích hợp thêm công nghệ hiệu chỉnh khe hở thích ứng (Adaptive Gap Calibration) để duy trì sự đồng đều hình ảnh trên toàn bộ cấu trúc màn hình gấp, nhờ đó mang lại màu đen sâu và chi tiết sắc nét ngay cả ở những góc nhìn không chính diện. Người dùng có hai lựa chọn kích thước gồm 110 inch và 137 inch, trong đó bản 137 inch phù hợp với những không gian rộng mở hoặc phòng xem phim riêng.

Thay vì chỉ để màn hình cố định một chỗ, N1 trang bị hệ thống xoay 180 độ cho phép điều chỉnh góc nhìn tùy theo cách bố trí nội thất và vị trí ngồi của người xem. Lớp phủ chuyên dụng trên bề mặt màn hình giảm thiểu phản chiếu ánh sáng môi trường xung quanh, giải quyết điểm yếu thường thấy ở các màn hình lớn khi đặt trong phòng khách có nhiều cửa sổ hoặc nguồn sáng tự nhiên.

Thiết kế từ siêu xe Tourbillon và loa từ phẳng tự động triển khai

Đường viền chữ C đặc trưng của Bugatti, tỷ lệ cân đối và các đường cong chảy mềm trên thân xe Tourbillon được dịch chuyển trực tiếp vào thiết kế vỏ ngoài của N1. Sợi carbon phủ khắp thân máy giúp giữ trọng lượng ở mức hợp lý trong khi vẫn đảm bảo độ cứng cần thiết, đúng theo triết lý chế tạo xe hơi của Bugatti. Người dùng có thể chọn màu hoàn thiện bạc mờ mặc định hoặc tùy chỉnh theo bảng màu lấy cảm hứng từ Tourbillon.

Hệ thống âm thanh đi kèm N1 do Wisdom Audio phát triển riêng, sử dụng loa từ phẳng (planar magnetic) để tái tạo âm thanh với độ chi tiết cao. Điểm đặc biệt là cặp loa này tự động mở ra khi màn hình triển khai và thu gọn lại khi màn hình được xếp vào tủ, giữ cho không gian phòng luôn gọn gàng khi không sử dụng.

Giám đốc điều hành Bugatti Wiebke Ståhl khẳng định mục tiêu của sự hợp tác này là "kết hợp thiết kế, kỹ thuật và hiệu suất theo cách khác biệt", trong khi CEO C SEED Alexander Swatek cho biết họ muốn tạo ra "thứ gì đó vượt ra ngoài khuôn khổ của một chiếc tivi thông thường". N1 sẽ được phân phối qua mạng lưới đại lý cao cấp toàn cầu.

Giá bán chưa được công bố nhưng theo định vị thương hiệu, sản phẩm này hướng đến nhóm khách hàng có tài sản ròng siêu cao đang tìm kiếm sự độc quyền trong từng góc không gian sống.