Sony ra mắt True RGB: Bước tiến mới của Mini LED, sẵn sàng cạnh tranh OLED

Sony đã chính thức giới thiệu công nghệ True RGB, thế hệ Mini LED mới dành cho dòng TV Bravia cao cấp. Đây là tên gọi riêng của hãng cho hệ thống đèn nền sử dụng ba màu LED đỏ, xanh lá và xanh dương (RGB) thuần túy, thay vì đèn LED trắng hoặc xanh dương kết hợp chấm lượng tử (quantum dot) như Mini LED truyền thống.

Thực tế, RGB Mini LED không phải là công nghệ hoàn toàn mới. Tại CES 2026, nhiều hãng lớn như Samsung (với Micro RGB), LG hay Hisense cũng đã trình làng các giải pháp tương tự. Tuy nhiên, điểm khác biệt của Sony nằm ở năng lực xử lý hình ảnh.

Sony giới thiệu công nghệ True RGB, thế hệ Mini LED mới dành cho dòng TV Bravia cao cấp

Hãng áp dụng các thuật toán tiên tiến kế thừa từ hệ thống màn hình tham chiếu chuyên nghiệp, vốn được sử dụng trong ngành công nghiệp điện ảnh. Nhờ đó, từng vùng đèn LED được kiểm soát chính xác hơn, giúp TV True RGB tái tạo màu sắc thuần khiết, đạt độ sáng rất cao (có thể lên tới khoảng 4.000 nits) và mở rộng dải màu lên mức lớn nhất từ trước đến nay trên TV gia đình của Sony.

So với Mini LED thông thường, True RGB mang lại nhiều cải tiến đáng chú ý. Công nghệ này cho phép tái tạo màu sắc chính xác và tự nhiên hơn, giúp nội dung hiển thị gần với ý đồ của nhà làm phim. Đồng thời, hiện tượng blooming (quầng sáng lan sang vùng tối), được giảm đáng kể. Khả năng hiển thị màu sắc cũng được duy trì ổn định hơn khi nhìn từ các góc nghiêng, trong khi hiệu suất năng lượng được tối ưu so với một số công nghệ RGB Mini LED khác.

True RGB (bên phải) cho màu sắc chính xác và kiểm soát ánh sáng tốt hơn Mini LED truyền thống. Ảnh: Sony

Dù vậy, True RGB vẫn sử dụng tấm nền LCD để hiển thị hình ảnh, khác với OLED nơi mỗi pixel có thể tự phát sáng. Tuy nhiên, nhờ khả năng kiểm soát vùng sáng tối ngày càng tinh vi, công nghệ này được đánh giá là bước tiến lớn của TV LCD, đủ sức cạnh tranh trực tiếp với OLED trong phân khúc cao cấp.

Sony cũng sở hữu lợi thế đáng kể nhờ kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực máy quay cinema, cùng mối quan hệ chặt chẽ với Hollywood và hệ sinh thái màn hình tham chiếu chuyên nghiệp. Chính nền tảng này giúp hãng tối ưu hóa chất lượng hình ảnh theo tiêu chuẩn điện ảnh.

Nhiều chuyên gia nhận định năm 2026 có thể trở thành “năm của RGB Mini LED”, và Sony đang định vị True RGB như một lựa chọn cân bằng giữa độ sáng vượt trội của Mini LED và độ chính xác màu sắc tiệm cận OLED.

Theo kế hoạch, các mẫu TV Bravia sử dụng công nghệ True RGB, có thể thuộc dòng Bravia 7 II hoặc Bravia 9 II, sẽ được ra mắt vào mùa xuân 2026. Trước đó, Sony dự kiến sẽ tiếp tục công bố thêm các thông số kỹ thuật chi tiết.

Với True RGB, Sony một lần nữa khẳng định tham vọng dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ hiển thị gia đình, hứa hẹn mang đến trải nghiệm xem phim, thể thao và chơi game sống động, chân thực hơn bao giờ hết.