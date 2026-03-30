Trải nghiệm Sony WF-1000XM6: Thiết kế mới, đeo thoải mái hơn và chống ồn tốt hơn

Thiết kế công thái học, cho cảm giác đeo thoải mái hơn nhiều

Về ngoại hình, Sony WF-1000XM6 ghi nhận sự thay đổi từ ngoài vào trong. Vỏ hộp mới vuông vức, khác với hình dạng bo tròn trước đây. Tổng thể hộp sẽ có phần lớn hơn một chút nhưng nhìn chung nó có thiết kế tối giản hơn, hiện đại hơn và cho cảm giác cứng cáp, mạnh mẽ.

Sony WF-1000XM6 ghi nhận sự thay đổi từ ngoài vào trong

Mặt sau của hộp là cổng USB-C và một nút bấm vật lý dùng để kích hoạt chế độ ghép nối hoặc reset tai nghe. Người dùng cũng có thể sạc không dây thông qua đế sạc chuẩn Qi.

Đặc biệt, cả vỏ hộp và tai nghe đều được sử dụng vật liệu nhựa nhám mờ, tăng độ bám khi cằm và cũng hạn chế bám vân tay. Cảm giác sờ vào bề mặt hộp sạc hoặc tai nghe hay hay và dễ chịu.

Riêng tai nghe, Sony WF-1000XM6 được thiết kế gọn gàng hơn 11%

Riêng tai nghe, Sony WF-1000XM6 được thiết kế gọn gàng hơn 11%, housing cũng được làm tròn trịa hơn so với thế hệ tiền nhiệm, mỗi bên tai nghe cũng có một đường vát cong giúp tai nghe vừa vặn hơn với các vành tai, đặc biệt là các bạn có vành tai nhỏ. Nhìn chung, Sony WF-1000XM6 cho thao tác đeo vào tai dễ dàng hơn.

Trọng lượng của mỗi bên tai nghe cũng rất nhẹ

Hơn hết, trọng lượng của mỗi bên tai nghe cũng rất nhẹ, kết hợp với eartips bọt biển có độ đàn hồi tốt, vừa vặn mang lại cảm giác đeo thoải mái. Tuy nhiên, với chất liệu đặc thù nên eartips bột biển này cũng dễ bám bẩn và khá khó vệ sinh hơn.

Chống ồn đã tốt, nay càng tốt hơn

Khả năng chống ồn trên Sony WF-1000XM6 thật sự không có gì để chê.

Khả năng chống ồn của Sony WF-1000XM6 không có điểm gì để chê

Bên cạnh thiết kế công thái học giúp ôm sát vành tai, tạo khả năng chống ồn thụ động, Sony WF-1000XM6 còn được trang bị 8 micro cùng 2 vi xử lý HD QN3e và Integrated Processor V2 mới, tăng khả năng khử ồn hiệu quả hơn. Thuật toán giảm tiếng ồn bằng công nghệ AI beamforming sẽ tập trung vào giọng nói và giảm thiểu tạp âm xung quanh để cuộc trò chuyện được rõ ràng.

Đáng chú ý, tính năng chống ồn trên Sony WF-1000XM6 cho cảm giác dễ chịu, tự nhiên, chứ không bị cảm giác bí, làm cho tai như bị “điếc đặc”. Điều mà vốn từ trước đến nay Sony làm rất hiệu quả trên các dòng tai nghe chống ồn của hãng.

Một trong những cải tiến rất đáng ghi nhận khác trên tai nghe Sony WF-1000XM6 đó chính là khả năng đàm thoại.

Bên cạnh đó, phải kể đến thuật toán Adaptive NC Optimiser mới có khả năng tự động theo dõi cách đeo và thay dổi theo thời gian thực để tối ưu lực chống ồn, thay vì chỉ có Auto NC Optimiser như trước đây.

Một trong những cải tiến rất đáng ghi nhận khác trên tai nghe Sony WF-1000XM6 đó chính là khả năng đàm thoại. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia đã được trải nghiệm sản phẩm này suốt một tuần qua, trên các diễn đàn cũng như trang tin công nghệ đều có chung nhận định, tai nghe Sony WF-1000XM6 sở hữu khả năng đàm thoại xuất sắc, khắc phục hoàn toàn điểm yếu của thế hệ trước nhờ được trang bị 8 micro (bao gồm 4 micro mỗi bên).

Ngoài ra, Sony cũng trang bị cảm biến truyền âm qua xương, nhờ đó mà chất lượng cuộc gọi trong trẻo, tự nhiên ngay cả trong môi trường ồn ào, ngoài trời khi có gió lớn nhờ khả năng lọc tiếng ồn được nâng cấp.

Đặc biệt khi sử dụng tai nghe để đàm thoại ở những môi trường ồn ào như ngoài đường, quán cafe hay trên các phương tiện công cộng thì thuật toán AI được trang bị sẵn giúp người dùng có thể trao đổi đàm thoại dễ dàng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Trải nghiệm thực tế cho thấy, trong quá trình đàm thoại, giọng nói không chỉ trong trẻo, tự nhiên mà còn có độ sâu tốt hơn, không còn cảm giác bị méo tiếng nhiều khi ở trong môi trường ồn ào hoặc sóng yếu. Đặc biệt khi sử dụng tai nghe để đàm thoại ở những môi trường ồn ào như ngoài đường, quán cafe hay trên các phương tiện công cộng thì thuật toán AI được trang bị sẵn giúp người dùng có thể trao đổi đàm thoại dễ dàng mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Có thể nói, sau khi đã trải nghiệm nhiều dòng tai nghe khác nhau thì khả năng đàm thoại của XF-1000XM6 đã đạt đến chất lượng gần như hoànn hảo, đặc biệt trong các môi trường ồn ào thì khả năng lọc tiếng ồn của tai nghe càng thể hiện chất lượng vượt trội.

Chất âm chi tiết, trong và sáng

Sony WF-1000XM6 sử dụng driver dynamic kích thước 8,4 mm thích hợp nghe EDM, Hiphop, R&B, Dance.... với chất âm chi tiết, dải âm trầm có chiều sâu và dày dặn

Sony WF-1000XM6 sử dụng driver dynamic kích thước 8,4 mm nhưng có thiết kế mới với màng loa được làm từ vật liệu tối ưu cho các dải âm khác nhau. Thích hợp nghe EDM, Hiphop, R&B, Dance.... với chất âm chi tiết, dải âm trầm có chiều sâu và dày dặn, trong khi đó dải âm cao sắc nét, không quá chói. Về cảm giác, chất âm của tai nghe được thiên nhiều về kỹ thuật, kiểu âm được tinh chỉnh nhiều.

Ngoài ra, Sony WF-1000XM6 cũng được trang bị các chuẩn công nghệ như LDAC, Hi-Res Audio Wireless, DSEE Extreme và 360 Reality Audio. Thông qua ứng dụng Sound Connect, người dùng còn có thể tuỳ chỉnh EQ lên đến 10 dải tần, dành cho những ai nghe nhạc chuyên sâu hơn.

Sony WF-1000XM6 có thời lượng pin tương đối tối. Nếu mỗi ngày mình đeo tai nghe từ 1-2 tiếng thì phải 3-4 ngày mới hết pin. Mà thực tế mình cũng không mấy quan tâm đến việc hết pin vì thường mình sẽ sạc lại trước khi hộp sạc cạn kiệt pin.