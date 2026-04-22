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Samsung lần đầu tiên mở bán BST AI TV và loa lifestyle 2026 trên nền tảng online

Anh Thái

Anh Thái

20:42 | 22/04/2026
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Cùng với đó là rất nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho người dùng theo dõi livestream và đặt hàng online ngay hôm nay với tổng giá trị lên đến 39 triệu đồng.
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Samsung lần đầu tiên mở bán BST AI TV và loa lifestyle 2026 trên nền tảng online
Samsung lần đầu tiên mở bán BST AI TV và loa lifestyle 2026 trên nền tảng online

Cụ thể, người dùng có thể đặt mua Samsung AI TV 2026 tại website chính thức samsung.com, livestream trên kênh Tiktok Samsung Việt Nam và gian hàng Samsung Official Store trên Shopee. Danh mục mở bán bao gồm các dòng Mini LED (M1EH, M8EH), dòng TV phong cách The Frame thế hệ mới, cùng các thiết bị lifestyle như loa nghệ thuật Music Studio và TV di động The Movingstyle. Ngoài ra, người dùng có thể dễ dàng tiếp cận dòng Mini LED (M1EH) và dòng UHD U8500H - series bán chạy hàng đầu năm 2025.

Chương trình mở bán sẽ chính thức bắt đầu từ 9 giờ đến 22 giờ ngày 22/04/2026 trên website samsung.com, fanpage Samsung Việt Nam, kênh Tiktok Samsung Việt Nam và gian hàng Samsung Official Store trên Shopee.

Đáng chú ý, trong khung giờ livestream, người dùng không chỉ được trải nghiệm trực tiếp các tính năng nổi bật của dòng Samsung AI TV 2026 mà còn có cơ hội nhận thêm nhiều ưu đãi như: tặng kèm loa thanh S700D và loa tranh LS60D, chương trình trả góp 0%, cùng chính sách bảo hành lên đến 3 năm, mua voucher 100.000 đồng để được giảm 3.000.0000 đồng khi mua sản phẩm mới.

Đặc biệt, khi mua sản phẩm ở Samsung Official Store trên Shopee, khách hàng còn được tham gia chương trình SPay Later (Mua trước Trả sau) với 0% lãi suất. Bên cạnh đó, Samsung còn mang đến hệ sinh thái giải trí đa dạng với loạt gói nội dung đi kèm từ các nền tảng phổ biến tại Việt Nam, bao gồm VieON, FPT Play, TV360, VTVcab ON và VTVprime, giúp người dùng tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm giải trí ngay trên TV mới.

Samsung lần đầu tiên mở bán BST AI TV và loa lifestyle 2026 trên nền tảng online
Samsung lần đầu tiên mở bán TV trên các nền tảng online

20 năm liên tiếp giữ vững vị thế thương hiệu TV số 1 thế giới, Samsung đã thay đổi cách suy nghĩ, cách tiếp cận và cả cách bán hàng hoàn toàn mới. Không chỉ tiếp tục phát triển dòng AI TV 2026 với định hướng đưa AI trở thành yếu tố cốt lõi trong trải nghiệm giải trí tại gia. Để hiện thực hóa thông điệp “AI toàn năng - thăng hạng toàn diện”, Samsung mở rộng các tính năng AI trên nhiều dòng sản phẩm, giúp người dùng nâng cao trải nghiệm nghe nhìn xuất sắc, từ hình ảnh, âm thanh khả năng cá nhân hóa.

Tâm điểm của hệ sinh thái này là trợ lý Vision AI đa nhiệm, Vision AI Companion (VAC), được mở rộng trên các dòng TV 4K, cho phép tối ưu trải nghiệm theo thời gian thực. VAC quy tụ hệ sinh thái nền tảng dịch vụ AI đa dạng nhất của Samsung, bao gồm Bixby và Microsoft Copilot, nhằm nâng tầm trải nghiệm TV thông minh và cá nhân hóa sâu sắc hơn. Cùng với đó là khả năng gợi ý nội dung, nâng cấp chất lượng hiển thị và điều chỉnh âm thanh theo từng ngữ cảnh, VAC giúp TV không chỉ hiển thị nội dung mà còn “hiểu” người dùng hơn.

Samsung lần đầu tiên mở bán BST AI TV và loa lifestyle 2026 trên nền tảng online
Mini LED M80H
Samsung lần đầu tiên mở bán BST AI TV và loa lifestyle 2026 trên nền tảng online
Mini LED M80H

Bên cạnh đó, dòng Samsung AI TV 2026 được trang bị loạt tính năng AI nâng cao, giúp thăng hạng trải nghiệm giải trí trên mọi nhu cầu phim ảnh, thể thao hay chơi game:

AI nâng cấp vượt trội (AI Upscaling Pro): nâng cấp nội dung lên gần chuẩn 4K với độ chi tiết và tương phản vượt trội

Chế độ Bóng đá AI (AI Soccer Mode): phân tích diễn biến trận đấu theo thời gian thực để tối ưu đồng thời hình ảnh và âm thanh, giúp chuyển động bóng mượt mà hơn, màu sắc rực rỡ và âm thanh sân vận động bùng nổ như đang theo dõi trực tiếp tại khán đài.

Chế độ tách âm thanh theo yêu cầu bằng AI (AI Sound Controller): cho phép người dùng tắt tiếng theo nhu cầu, từ giọng hát đến tiếng bình luận viên mà vẫn giữ nguyên âm thanh nền, mang đến trải nghiệm âm thanh được cá nhân hóa.

Năm nay, bên cạnh các dòng TV cao cấp như Micro RGB, OLED, Neo QLED, Samsung cũng tập trung dòng sản phẩm phổ thông, vừa tích hợp AI mạnh mẽ, vừa đáp ứng xu hướng tiêu dùng linh hoạt và cá nhân hóa.

Samsung lần đầu tiên mở bán BST AI TV và loa lifestyle 2026 trên nền tảng online
Mini LED M70H

Trong đó phải kể đến dòng Mini LED (model M1EH và M8EH). Đây là dòng sản phẩm trọng tâm trong hoạt động mở bán online lần này, Mini LED mang đến chất lượng hình ảnh vượt trội với độ sáng cao cùng 1 tỷ sắc màu thuần khiết và chuyển động mượt mà. Kết hợp cùng các tính năng AI để nâng cấp hình ảnh, âm thanh và tối ưu các nội dung thể thao, đây là lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu giải trí đa dạng từ xem phim, thể thao đến chơi game.

Dòng The Movingstyle (27LSM7), sẽ là đại diện tiêu biểu cho xu hướng TV linh hoạt, The Moving Style cho phép người dùng dễ dàng di chuyển và bố trí TV trong nhiều không gian khác nhau. Kết hợp thiết kế hiện đại cùng các tính năng giải trí thông minh, sản phẩm mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, phù hợp với lối sống năng động của người dùng trẻ.

Samsung lần đầu tiên mở bán BST AI TV và loa lifestyle 2026 trên nền tảng online
The Frame (LS03H)

Dòng TV khung tranh The Frame (LS03H) sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh kết hợp giữa công nghệ và nghệ thuật, The Frame mang đến chế độ Art Mode với hơn 5.000 tác phẩm nghệ thuật cùng thiết kế treo tường tinh giản. Phiên bản 2026 bổ sung tùy chọn kích thước lớn và giải pháp lắp đặt linh hoạt, giúp TV trở thành một phần hoài hòa trong không gian sống.

Samsung lần đầu tiên mở bán BST AI TV và loa lifestyle 2026 trên nền tảng online
The Frame (LS03H)

Music Studio 5 (LS50H) được xem là sự bổ sung không thể tuyệt vời hơn cho hệ sinh thái giải trí tại gia, loa Music Studio 5 mang đến trải nghiệm âm thanh sống động trong thiết kế lifestyle hiện đại. Với hỗ trợ Dolby Atmos®, Q-Symphony và các công nghệ tối ưu âm thanh bằng AI, thiết bị giúp nâng tầm trải nghiệm nghe nhìn đồng bộ với TV Samsung.

Bên cạnh đó thì UHD (U8500) sẽ là đại diện tiêu biểu cho dòng sản phẩm phổ thông. UHD U8500 được ưa chuộng nhờ khả năng hiển thị ổn định, màu sắc sống động và mức giá dễ tiếp cận. Kết hợp cùng các tính năng AI cơ bản, đây là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu giải trí hàng ngày của đa số người dùng.

Tất cả góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giải trí kết nối, nơi TV không chỉ là thiết bị hiển thị mà còn là trung tâm điều khiển và trải nghiệm trong không gian sống.

Theo dõi Livestream mở bán Samsung AI TV 2026 từ 9 giờ đến 22 giờ ngày 22/04/2026 và nhận ưu đãi độc quyền trên các nền tảng:

Shopee (Samsung Offical Store) tại đây.

Tiktok (Tiktok Samsung Việt Nam) tại đây.

Fanpage (Samsung) tại đây.

Website (Samsung) tại đây.
TV Samsung AI TV Vision AI Mở bán BST TV thế hệ mới 2026 trên nền tảng trực tuyến

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Thừa Thiên Huế

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Hà Giang

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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AUD 17711 17985 18561
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CHF 30704 31080 31738
CNY 0 3827 3923
EUR 28962 29181 30262
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HKD 0 3181 3384
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KRW 0 18 20
NZD 0 14381 14976
SGD 19787 20069 20651
THB 693 756 810
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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USD(1-2-5) 24,768 - -
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00
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CZK 0 1170 0
DKK 0 3970 0
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MYR 0 6470 0
NOK 0 2745 0
NZD 0 14515 0
PHP 0 380 0
SEK 0 2635 0
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THB 0 723.3 0
TWD 0 810 0
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Nghị định mới: Phạt đến 500 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí

Nghị định mới: Phạt đến 500 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí

Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

Lễ tưởng niệm 726 năm Ngày mất của Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo

'Hòn đảo quên lãng' kể chuyện thần thoại Philippines trên màn ảnh Việt

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Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

Honor Pad V9 có thể thay laptop tới đâu

vivo V80 Lite 5G chính thức ra mắt tại Việt Nam

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JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

JBL Live Beam 4 chính thức ra mắt

Levoit Eleva 300X: máy lọc không khí AI thế hệ mới

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Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Luci của Memories.ai sẽ giúp ghi nhớ các cuộc trò chuyện từ nền tảng Snapdragon

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

Sàn giao dịch tiền điện tử Bitget nghi tin tặc liên quan vụ hack 351,6 triệu USD

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

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PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu