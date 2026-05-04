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Sale ngày đôi 5.5, Samsung QLED Q5F hưởng deal hời

Huyền Vân

Huyền Vân

15:34 | 04/05/2026
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Theo đó, duy nhất ngày mai 5.5, khách hàng có cơ hội sở hữu TV QLED Q5F - QLED chuẩn, rực rỡ sắc màu với giá cực hời.
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Cụ thể, TV QLED Q5F sẽ có ưu đãi mua e-voucher 3 triệu đồng chỉ với 100.000 đồng, trả góp 0% lãi suất cùng gói ứng dụng giải trí phong phú, áp dụng trên website samsung.com. Đặc biệt, nếu săn sale tại gian hàng Samsung Official Store trên Shopee, khách hàng có cơ hội nhận được voucher 500.000 đồng cùng ưu đãi 0% khi tham gia chương trình SPay Later (Mua trước Trả sau).

Sale ngày đôi 5.5, Samsung QLED Q5F hưởng deal hời
Sale ngày đôi 5.5, Samsung QLED Q5F hưởng deal hời

Được biết, smartTV QLED Full HD Q5F 43inch mới cho trải nghiệm giải trí toàn diện cho người dùng nhờ công nghệ QLED chuẩn được tổ chức TÜV Rheinland chứng nhận, bên cạnh nhiều công nghệ hình ảnh tiên tiến như HDR tăng cường độ tương phản và độ phân giải Full HD, Pur Color cho màu sắc sống động, chi tiết sắc nét và hiệu năng tối ưu cho đa dạng nội dung…

Chia sẻ về sản phẩm, bà Nguyễn Huyền My, Giám đốc Điều hành Ngành hàng Điện tử Nghe nhìn, Samsung Việt Nam cho biết: “Smart TV QLED Q5F mới được phát triển nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn trong một TV phổ thông với chi phí hợp lý. Chúng tôi kết hợp chất lượng vượt trội của công nghệ QLED cho hình ảnh rõ nét, sống động với đầy đủ tiện ích tích hợp của một TV thông minh. Từ đó, biến mỗi trải nghiệm giải trí gia đình trên TV đều trở nên đáng nhớ”.

Sale ngày đôi 5.5, Samsung QLED Q5F hưởng deal hời
Mẫu TV mới của Samsung được thiết kế để mang đến trải nghiệm giải trí toàn diện

Mẫu TV mới của Samsung được thiết kế để mang đến trải nghiệm giải trí toàn diện trong một thiết bị duy nhất. Công nghệ Chấm Lượng Tử (Quantum Dot) tái tạo màu sắc rực rỡ và chân thực thông qua lớp tinh thể đặc biệt, thuộc dòng sản phẩm được chứng nhận bởi PANTONE - tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về màu sắc. Bên cạnh chất lượng hình ảnh vượt trội, sản phẩm còn không chứa cadmium - kim loại nặng gây hại cho sức khỏe và môi trường - khẳng định cam kết của Samsung đối với đổi mới bền vững.

Ngoài ra, chất lượng hình ảnh được nâng cao với công nghệ HDR, mở rộng dải sáng và tăng cường màu sắc, độ tương phản, giúp từng chi tiết trở nên sống động hơn. Công nghệ PurColor bổ sung nhiều sắc độ và chiều sâu, mang đến trải nghiệm xem phim, giải trí chân thực. Hệ thống còn tự động phân tích từng vùng hiển thị và điều chỉnh độ tương phản để tạo ra hình ảnh tự nhiên, chi tiết hơn, nâng cao độ chân thực của từng khung hình.

Sale ngày đôi 5.5, Samsung QLED Q5F hưởng deal hời
Q5F còn được tích hợp nhiều chức năng khác

Q5F còn được tích hợp nhiều chức năng khác như vừa là TV, vừa là máy chơi game, là bộ dàn karaoke cùng kho nội dung phong phú… giúp mang lại giá trị sử dụng tối ưu cho cuộc sống hàng ngày.

Chưa kể, với gói nội dung đi kèm từ các nền tảng phổ biến như VieON, FPT Play, TV360, VTVcab ON và VTVprime, hay chế độ karaoke… Smart TV QLED Q5F 43 inch sẵn sàng biến mọi không gian thành sân khấu giải trí hoặc biến TV thành màn hình chơi game, người dùng có thể tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm giải trí ngay trên TV Q5F.

Để bảo mật tốt hơn cho người dùng, Smart TV QLED Q5F 43 inch cũng được trang bị nền tảng Samsung Knox, giúp bảo vệ TV trước nguy cơ rò rỉ dữ liệu và tấn công mạng nhờ nhiều lớp bảo vệ.

Thông qua ứng dụng SmartThings, TV cũng dễ dàng được điều khiển bằng điện thoại và tối ưu tiêu thụ năng lượng với chế độ AI Energy Mode. Bên cạnh đó, trải nghiệm âm thanh trở nên sống động hơn với hiệu ứng 3D, đưa người xem vào trung tâm của nội dung. Âm thanh của TV tự động thích ứng với tiếng ồn xung quanh và, với công nghệ Q-Symphony, loa TV phối hợp cùng soundbar để tạo nên không gian âm thanh hoàn chỉnh.

Với thiết kế linh hoạt, Smart TV QLED Q5F 43 inch phù hợp với nhiều không gian sống, dù treo tường hay đặt trên kệ, kết hợp hài hòa giữa phong cách, công nghệ và tính tiện dụng trong một sản phẩm.

Model TV QLED Q5F 43inch có giá bán chỉ 8.400.000 đồng, chi tiết xem tại đây.

Xem livestream để biết thêm chi tiết cũng như nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn tại gian hàng Samsung Official Store trên Shopee.

TV Samsung smartv TV QLED Q5F 43inch deal hời sale ngày đôi

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 137,600 140,600
Hà Nội - PNJ 137,600 140,600
Đà Nẵng - PNJ 137,600 140,600
Miền Tây - PNJ 137,600 140,600
Tây Nguyên - PNJ 137,600 140,600
Đông Nam Bộ - PNJ 137,600 140,600
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Trung Quốc siết quy định về an toàn trang bị nội thất ô tô

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Chery giới thiệu Omoda X, mẫu SUV sở hữu công nghệ quan sát ban đêm

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

Kỹ sư hàng không nêu manh mối mới về vụ mất tích MH370

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Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Đại diện Việt Nam Team Secret Whales bị loại khỏi CKTG 2026

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

Mỹ đề xuất luật bảo vệ quyền sở hữu game kỹ thuật số

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports dừng bước tại CKTG 2026 sau thất bại trước Karmine Corp

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026

MVK Esports đánh bại FURIA, tiến gần vòng Swiss CKTG 2026