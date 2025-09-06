Ngày đôi 9/9, cao điểm mùa mua sắm cuối năm

Khách hàng đến mua sắm tại Viện Di Động vào khung giờ sale có cơ hội nhận voucher giảm thêm cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Theo đó, duy nhất khung giờ 8h – 12h ngày 9/9, khách hàng mua sắm tại hệ thống cửa hàng Viện Di Động sẽ có cơ hội nhận voucher lên đến 300 nghìn đồng, được giảm giá trực tiếp vào hóa đơn. Vì số lượng voucher có giới hạn, khách hàng nên đến sớm để sở hữu thiết bị công nghệ với giá tốt nhất.

Khách hàng mua sắm tại Viện Di Động trong khung giờ trên còn có cơ hội nhận thêm nhiều quà tặng hấp dẫn như nón bảo hiểm, bút hoặc voucher giảm đến 100 nghìn đồng khi mua phụ kiện.

Ngày đôi 9/9, Viện Di Động mang đến mức giá tốt dành riêng cho nhóm iPhone Like New

Đáng chú ý trong không khí mua sắm sôi động dịp siêu sale 9/9, Viện Di Động cũng mang đến mức điều chỉnh giá tốt dành riêng cho nhóm iPhone Like New (đã qua sử dụng). Cụ thể, iPhone 11 Pro Max cũ có giá từ 7,3 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max cũ từ 22,4 triệu đồng hay iPhone 16 Pro Max cũ từ 26,1 triệu đồng…

Với khách hàng không yêu cầu quá nhiều tác vụ mới trên iPhone, Viện Di Động cũng có các dòng iPhone cũ “vừa túi tiền” hơn, đơn cử iPhone 14 Plus cũ từ 9,5 triệu đồng hay iPhone 12 256GB cũ từ 8,4 triệu đồng.

Bảng giá một số sản phẩm Like New tại Viện Di Động trong chương trình sale 9/9.

Không chỉ iPhone, các thiết bị Apple đã qua sử dụng khác cũng được áp dụng ưu đãi tốt. Ví dụ như iPad Pro 2021 cũ từ 13,4 triệu đồng, MacBook Pro M1 cũ từ 12,2 triệu đồng… Đây đều là những lựa chọn phù hợp cho người dùng đang cần thiết bị có hệ điều hành mạnh mẽ hơn để phục vụ công việc và học tập.

Khách hàng lên đời điện thoại, MacBook, tablet tại Viện Di Động cơ hội được trợ giá lên đến 4,5 triệu đồng, đồng thời cam kết chỉ xét ngoại quan, không bung máy. Người dùng còn có thể trải nghiệm máy trong 7 ngày để kiểm tra loa, màn hình và hiệu năng. Trong thời gian này, nếu phát hiện lỗi hoặc thậm chí không còn nhu cầu, khách hàng có thể đổi - trả - hoàn tiền.

Bên cạnh đó, Viện Di Động còn triển khai chương trình bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày, áp dụng hình thức thanh toán “Trả góp 30” với 0 phí ẩn, 0 lãi suất, 0 đồng trả trước, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu thiết bị công nghệ.

Nhiều phụ kiện có giá sale chưa từng có tại Viện Di Động

Cũng trong đợt siêu sale lần này, nhiều phụ kiện công nghệ tại Viện Di Động cũng có mức giá giảm sâu, ví dụ như sản phẩm phụ kiện cũ như sạc InNostyle 12W, Mophie 10W hay Acefast 12W có giá chỉ 49 nghìn đồng.

Với phụ kiện mới, chỉ 59 nghìn đồng khách hàng đã có thể sở hữu cáp Acefast type C, cáp Anker usb-C có giá chỉ 89 nghìn đồng, pin dự phòng Baseus Airpow Lite có giá chỉ 199 nghìn đồng, hay USB wifi Totolink 6 giá còn 229 nghìn đồng…

Cũng trong tháng 9 này, Viện Di Động triển khai chương trình ưu đãi giảm 10% tất cả dịch vụ sửa chữa đồ công nghệ dành riêng cho học sinh - sinh viên, giáo viên. Đồng thời, khách hàng mua sản phẩm tại hệ thống với hóa đơn trên 1 triệu đồng sẽ nhận thêm quà tặng như nón bảo hiểm, gói vệ sinh máy miễn phí.

Khách hàng quan tâm đến chương có thể tham khảo thêm tại website: viendidong.com hoặc liên hệ tổng đài 1800.6729 (miễn phí).