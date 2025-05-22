Cụ thể, trong hai ngày 24/05 và 25/05, khi khách hàng đến sửa chữa, mua sắm hoặc check-in tại cửa hàng mới đều được nhận những phần quà giá trị như nón bảo hiểm, bút bi, móc khóa, miếng lót chuột… cùng nhiều voucher để mua hàng, sử dụng các dịch vụ tại Viện Di Động.

Viện Di Động khai trương cửa hàng mới tại 1543 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. HCM

Đặc biệt, riêng trong ngày 24/05 và 25/05, khách hàng đến sửa chữa thiết bị công nghệ sẽ được giảm đến 20% và được vệ sinh máy hoàn toàn miễn phí. Khách hàng cũng sẽ được dán cường lực miễn phí khi chọn dịch vụ thay màn hình; được thay pin miễn phí, áp dụng từ dòng iPhone XS Max trở xuống.

Và trong khung giờ, từ 8h - 12h mua máy LikeNew khách hàng sẽ được giảm thêm đến 500 nghìn đồng trên giá đã giảm. Ví dụ iPhone 12 Pro Max cũ giá chỉ từ 8,9 triệu đồng; iPhone 14 Pro cũ giá chỉ từ 10,7 triệu đồng; iPhone 15 Pro Max cũ giá chỉ từ 17,7 triệu đồng…

Ngoài ra, khách hàng còn được giảm thêm đến 300 nghìn đồng khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ sửa chữa thiết bị hoặc thay thế linh kiện tại cửa hàng 1543 Nguyễn Ảnh Thủ.

Viện Di Động hiện cung cấp đủ các model máy LikeNew, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng của khách hàng

Với chương trình mua sắm khung giờ vàng, Viện Di Động vẫn đồng thời áp dụng chính sách “Trả góp 30”: 0 phí ẩn, 0% lãi suất, 0 đồng trả trước để khách hàng lên đời thiết bị công nghệ một cách dễ dàng, không lo áp lực chi phí ban đầu.

Ngoài ra, khi mua máy cũ tại Viện Di Động, khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với chính sách hậu mãi vượt trội: dùng thử 7 ngày miễn phí, được đổi - trả - hoàn tiền kể cả với lý do không phù hợp với nhu cầu sử dụng; được bảo hành pin lên đến 10 năm; được bảo hành 1 đổi 1 kể cả khi máy bị hư hỏng hay rơi vỡ với gói bảo hành mở rộng...

Bên cạnh đó, khách hàng còn được miễn phí vệ sinh máy, hỗ trợ cài đặt phần mềm trọn đời.

Nhiều phụ kiện giảm đến 50% trong ngày 24 - 25/05

Xuyên suốt hai ngày diễn ra hoạt động khai trương, khách hàng đến mua sắm trực tiếp tại cửa hàng Viện Di Động 1543 Nguyễn Ảnh Thủ còn có cơ hội sắm phụ kiện công nghệ chính hãng với mức giá ưu đãi.

Rất nhiều sản phẩm giảm đến 50%, ví dụ như pin dự phòng 9Fit Lite 10.000 mAh giá chỉ 250 nghìn đồng, pin dự phòng Energizer 5.000 mAh/3.7 V Li-Polymer chỉ 375 nghìn đồng… Bên cạnh đó, nhiều cáp sạc và củ sạc chính hãng cũ với ngoại hình như mới cũng sẽ có giá sốc chỉ từ 49 nghìn đồng như củ sạc nhanh Belkin 25W USB-C PD 3.0, sạc nhanh InNostyle 12W Minigo hay sạc Mophie 10W USB-A…

Khách hàng có nhu cầu mua sắm phụ kiện công nghệ chính hãng, sử dụng các dịch vụ sửa chữa và bảo hành có thể tham khảo tại website: viendidong.com hoặc liên hệ tổng đài 1800.6729 (miễn phí).