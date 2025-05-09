Mua iPhone cũ tại Viện Di Động được dùng thử miễn phí 7 ngày

Để đáp ứng nhu cầu mua này, Viện Di Động đã đưa ra chương trình mới, nhằm mang đến sự an tâm cho quý khách hàng.

Viện Di Động hiện cung cấp đủ các model máy LikeNew, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng của khách hàng

Theo đó, khách hàng khi mua sắm các dòng máy iPhone cũ tại Viện Di Động bên cạnh mức giá cạnh tranh, chính sách bảo hành vượt trội, thì còn được dùng thử miễn phí 7 ngày, bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày đầu, bảo hành pin 10 năm và còn miễn phí vệ sinh máy, cài đặt phần mềm…

Được biết, tại Viện Di Động, lượng khách hàng đến tìm kiếm, mua iPhone cũ trong mấy tháng gần đâ tăng đáng kể. Trong đó, các dòng Pro Max cũ như 13 - 14 - 15 Pro Max được khách hàng chọn lựa nhiều nhất. Trong đó, iPhone 13 Pro Max cũ giá từ 13 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max cũ giá từ 18 triệu đồng và iPhone 15 Pro Max cũ cũng đang có giá cực tốt, chỉ từ 23,4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các dòng máy cũ hơn như iPhone 11, iPhone 12 cũng đang có mức giá rất tốt. Ví dụ như iPhone 11 Pro Max cũ đang có giá chỉ từ 7,8 triệu đồng, iPhone 12 Pro Max cũ giá chỉ từ 11,4 triệu đồng.

iPhone Pro Max đang rất được ưa chuộng

Tất cả các dòng máy cũ này khi mua tại Viện Di Động, người dùng đều có thể trải nghiệm miễn phí trong 7 ngày. Trong thời gian này, người dùng có thể kiểm tra kỹ lưỡng các yếu tố như pin, camera, màn hình, loa… mức độ phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nếu thiết bị không đáp ứng kỳ vọng hoặc phát sinh lỗi kỹ thuật, khách hàng có thể hoàn trả hoặc đổi máy khác.

Một số dòng máy cũ đang có giá cực tốt phải kể đến iPhone 11 cũ có giá chỉ từ 5,5 triệu đồng, iPhone 13 cũ giá chỉ từ 8,7 triệu đồng. Thậm chí iPhone 15 cũ giá cũng chỉ từ 13,9 triệu đồng.

Với mức giá hợp lý, hiệu năng mạnh mẽ và chính sách hậu mãi minh bạch, các dòng iPhone LikeNew tại Viện Di Động không chỉ là lựa chọn thông minh về tài chính mà còn là giải pháp công nghệ bền vững, phù hợp cho học sinh, sinh viên.

Các dòng iPhone thường đã qua sử dụng, với kích thước nhỏ gọn cũng được khách hàng ưa chuộng

