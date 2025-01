Vì sao iPhone 11 cũ được săn đón?

Lý giải cho sự thật này, đại diện Di Đông Việt cho biết hiện giá iPhone cũ nói chung đều đang chạm đáy. Cụ thể với chiếc iPhone 11, ngoài giá rẻ chỉ 6 triệu đồng, người dùng còn được thoải mái dùng thử 7 ngày, đổi và trả hoàn tiền 100%.

Người dùng Việt không chỉ ưa chuộng iPhone Likenew (hàng đã qua sử dụng) mà các nhà bán lẻ cũng liên tục đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Ví dụ như tại hệ thống bán lẻ công nghệ Di Động Việt, nhiều điện thoại iPhone Likenew vừa có đợt điều chỉnh giá mới để kích cầu sức mua.

Đặc biệt, hệ thống vẫn cam kết với thông điệp “Rẻ hơn các loại rẻ”, tạo điều kiện để khách hàng đang quan tâm đến các dòng iPhone này có đợt mua sắm tiết kiệm kèm nhiều ưu đãi, chính sách độc quyền chỉ có tại Di Động Việt như dùng thử miễn phí 7 ngày; được đổi - trả và hoàn tiền 100% kể cả với lý do không phù hợp với nhu cầu; được bảo hành pin tới 10 năm…

Cụ thể, với iPhone 12 series, cả iPhone 12, 12 Pro hay 12 Pro Max đều được khách hàng quan tâm và lựa chọn bởi model này vẫn đáp ứng được tất cả các nhu cầu sử dụng cơ bản. Thậm chí, với cụm 3 camera trên dòng Pro và Pro Max vẫn đủ để người dùng cho ra những bức ảnh chất lượng.

Bảng giá mới nhất tại Di Động Việt cho thấy iPhone 12 series cũ không chỉ đang có giá cực tốt mà còn được áp dụng giảm thêm từ 1 - 2 triệu đồng khi khách hàng tham gia thu cũ - đổi mới. Cụ thể, iPhone 12 cũ đang được bán với giá cuối sau khi thu cũ - đổi mới chỉ còn 6,99 triệu đồng (so với giá bán 7,99 triệu đồng); iPhone 12 Pro cũ chỉ còn 10,39 triệu đồng (so với giá sau thu cũ 8,39 triệu đồng); iPhone 12 Pro Max cũ chỉ còn 13,19 triệu đồng (so với giá sau thu cũ 11,19 triệu đồng).

iPhone 12 Pro cũ với kích thước nhỏ gọn vẫn được nhiều người dùng ưa chuộng.

iPhone 13 Pro và 13 Pro Max cũ cũng có giá cuối từ 11,99 triệu đồng. Đặc biệt, trong vòng 2 năm tới, model này vẫn đáp ứng chạy tốt các phiên bản nâng cấp từ hãng. Hiệu năng mạnh mẽ cùng với dung lượng pin tốt, mức giá lại chỉ bằng ⅓ so với iPhone 15 Pro Max… là những lý do sức mua của hai model này vẫn rất cao ở thị trường Việt Nam trong hơn 2 năm qua.

Sau đợt điều chỉnh giá tháng 6, iPhone 13 Pro cũ tại Di Động Việt chỉ còn 13,99 triệu đồng; iPhone 13 Pro Max cũ cũng chỉ còn 16,39 triệu đồng. Cả hai dòng máy này, Di Động Việt đều áp dụng giảm thêm đến 2 triệu đồng khi khách hàng tham gia thu cũ - đổi mới. Đồng thời, với các dòng iPhone cũ, hệ thống đồng thời áp dụng chính sách trả góp 0% lãi suất, trả trước 0 đồng để khách hàng có thể cân đối tài chính hiệu quả, dễ dàng mua sắm.

Nhưng sốc nhất có lẽ phải kể đến iPhone 11 series cũ. Sau 5 năm có mặt trên thị trường, iPhone 11 series - đặc biệt là model iPhone 11 vẫn thường xuyên là sản phẩm Likenew top đầu thường xuyên cháy hàng. Tại Di Động Việt, với dự đoán sức mua tăng, hệ thống vẫn đảm bảo đáp ứng đủ nguồn hàng để phục vụ khách hàng trong thời gian tới.

Không chỉ đảm bảo đủ nguồn hàng, Di Động Việt còn về giá cực tốt cho iPhone 11 series cũ, đây là đợt điều chỉnh đưa giá các model này về mức rẻ nhất lịch sử. Đơn cử, iPhone 11 cũ sẽ chỉ còn 6,59 triệu đồng (giá sau thu cũ còn 6,09 triệu đồng); iPhone 11 Pro cũ còn 7,59 triệu đồng; iPhone 11 Pro Max cũ còn 10,39 triệu đồng. Hai model 11 Pro và Pro Max cũ sẽ được giảm thêm đến 1 triệu đồng khi khách hàng chọn tham gia thêm chương trình thu cũ.

iPhone 11 cũ vẫn chưa giảm nhiệt tại thị trường Việt Nam.

iPhone Xs Max cũ, iPhone 8 Plus cũ cũng được dùng thử 7 ngày miễn phí, pin bảo hành tận 10 năm. Đây chính là chính sách độc quyền dành cho khách hàng mua iPhone đã qua sử dụng chỉ có tại Di Động Việt. Đặc biệt, với người dùng không có yêu cầu cao về cấu hình hoặc người dùng mới trải nghiệm iOS như học sinh, sinh viên… thì iPhone 8 Plus cũ và iPhone Xs Max cũ vẫn là những lựa chọn rất tốt, là những model được đánh giá cao so với phân khúc máy trong tầm giá.

Đều là những chiếc iPhone thuộc top bán chạy nhất mọi thời đại của Apple, iPhone 8 Plus cũ giờ chỉ còn 4,19 triệu đồng; iPhone Xs Max cũ chỉ còn 6,79 triệu đồng. Khách hàng còn được giảm thêm đến 500 nghìn đồng khi tham gia trade-in.

