VNPT vượt Viettel dẫn đầu tốc độ 5G tháng 6/2025

Chất lượng 5G toàn quốc tiếp tục xu hướng giảm

Theo số liệu mới nhất từ nền tảng đo tốc độ i-Speed (thuộc Trung tâm Internet Việt Nam – VNNIC, Bộ Khoa học và Công nghệ), số liệu tổng thể cho thấy chất lượng mạng 5G Việt Nam chưa có dấu hiệu cải thiện. Tốc độ tải xuống trung bình toàn quốc trong tháng 6 đạt 287,7 Mbps, còn tốc độ tải lên đạt 80,07 Mbps. Các con số này thấp hơn gần 1/5 so với mức đỉnh được ghi nhận vào tháng 4/2025.

Tháng 6/2025 dữ liệu của i-Speed ghi nhận sự thay đổi quan trọng trong thị trường viễn thông Việt Nam. VNPT đã vượt qua Viettel để giành vị trí số một về chất lượng mạng 5G, tốc độ tải xuống của VNPT đạt 304,53 Mbps, cùng tốc độ tải lên 55,25 Mbps.

Bảng xếp hạng tốc độ mạng 5G tháng 6/2025 lần lượt là VNPT, Viettel, MobiFone

Viettel, nhà mạng từng thống lĩnh thị trường 5G, rơi xuống vị trí thứ hai với tốc độ tải xuống 292,76 Mbps. Con số này thể hiện mức giảm tới 20% so với tháng 5 khi Viettel ghi nhận 366,29 Mbps. Tốc độ tải lên của Viettel đạt 84,38 Mbps, cũng giảm nhẹ so với tháng trước.

MobiFone tiếp tục giữ vị trí thứ ba trong cuộc đua 5G với tốc độ tải xuống 171,9 Mbps và tải lên 40,22 Mbps. Nhà mạng này duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định, thu hẹp khoảng cách với hai đối thủ dẫn đầu.

Mạng di động 4G vẫn ổn định

Trái ngược với 5G, thị trường mạng băng rộng di động 4G duy trì sự ổn định. Tốc độ trung bình toàn quốc đạt 75,19 Mbps cho tải xuống và 26,89 Mbps cho tải lên. Viettel tiếp tục dẫn đầu phân khúc này với 83,57 Mbps (tải xuống) và 26,81 Mbps (tải lên).

VNPT xếp thứ hai với 70,71 Mbps (tải xuống) và 29,41 Mbps (tải lên). MobiFone đứng thứ ba với các chỉ số tương ứng 52,47 Mbps và 21,48 Mbps. Vietnamobile xếp cuối với tốc độ tải xuống 10,94 Mbps và tải lên 4,62 Mbps.

Phân khúc mạng băng rộng cố định tiếp tục xu hướng tích cực với tháng thứ năm liên tiếp ghi nhận tăng trưởng. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 224,02 Mbps, tăng gần một phần ba so với tháng 4. Tốc độ tải lên cũng tăng lên 166,97 Mbps từ mức 137,03 Mbps trước đó.

Viettel dẫn đầu thị trường mạng cố định với tốc độ tải xuống 250,95 Mbps và tải lên 192,62 Mbps. VNPT giữ vị trí thứ hai với 221,72 Mbps (tải xuống) và 163,33 Mbps (tải lên). CMC Telecom tăng vọt lên vị trí thứ ba với 191,06 Mbps (tải xuống) và 186,36 Mbps (tải lên) sau ba tháng duy trì ổn định.

Sự thay đổi trong bảng xếp hạng 5G cho thấy cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nhà mạng Việt Nam. VNPT đã chứng minh khả năng vượt qua những đối thủ mạnh để giành vị trí dẫn đầu, trong khi Viettel cần tìm cách khắc phục tình trạng sụt giảm chất lượng dịch vụ.