Ảnh: MobiFone

Theo số liệu từ hệ thống đo lường i-SPEED của VNNIC, Mobifone ghi nhận tốc độ tải xuống khoảng 170 Mbps và tải lên khoảng 40 Mbps trong tháng đầu triển khai 5G (tháng 4/2025). Mức tốc độ này vượt qua VNPT với 158,68 Mbps tải xuống và 47,94 Mbps tải lên, nhưng vẫn thấp hơn Viettel (364,43 Mbps tải xuống và 97,6 Mbps tải lên).

Đồ thị từ i-SPEED thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ của Mobifone ngay từ tháng đầu triển khai, với đường biểu đồ tăng dốc đứng. Viettel và VNPT đã triển khai 5G từ cuối năm 2024 và duy trì tốc độ ổn định, trong khi Mobifone tuy tham gia thị trường muộn hơn nhưng tạo được vị thế cạnh tranh ngay từ đầu.

Chính phủ báo cáo tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV ngày 5/5 cho biết, các nhà mạng đã lắp đặt 10.600 trạm BTS 5G tính đến hết quý I/2025 và dự kiến tăng 5 lần trong năm nay.

Viettel hiện dẫn đầu về số lượng trạm BTS với 6.500 trạm được triển khai trên cả nước (tính đến tháng 10/2024). Về thuê bao, Viettel đạt 5,5 triệu người dùng mạng 5G, Vinaphone (VNPT) đạt 3 triệu, và Mobifone đạt 2,5 triệu người dùng sau một tháng triển khai.

Biểu đồ so sánh tốc độ 5G của các nhà mạng tại Việt Nam tháng 4/2025. Nguồn i-SPEED

Chính phủ đặt mục tiêu phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, phấn đấu triển khai thêm ít nhất 55.000 trạm phát sóng mới 5G trong năm 2025. Để thúc đẩy mục tiêu này, Theo Nghị quyết 193 của Quốc hội, Nhà nước sẽ hỗ trợ các nhà mạng 15% tổng giá trị đầu tư nếu triển khai tối thiểu 20.000 trạm phát sóng 5G được nghiệm thu và đưa vào sử dụng đến hết ngày 31/12/2025.

Mức hỗ trợ này tính trên chi phí thiết bị bình quân cho một trạm phát sóng 5G được mua trong năm 2025. Tổng số tiền hỗ trợ không vượt quá số tiền mà doanh nghiệp viễn thông đã trúng đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện trong năm 2024, Nghị quyết 193 nêu rõ.

Theo bảng xếp hạng Speedtest Global Index của Ookla tháng 3/2025, tốc độ Internet di động trung bình tại Việt Nam đã đạt 150,43 Mbps, xếp thứ 18 thế giới. Đây là bước nhảy vọt ấn tượng, giúp Việt Nam vượt lên hàng loạt quốc gia và khẳng định vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn cầu về tốc độ truy cập Internet di động.

Chỉ trong vòng 5 tháng kể từ khi thương mại hóa 5G, tốc độ Internet di động tại Việt Nam đã tăng gấp gần 3 lần, từ mức 54,17 Mbps (tháng 9/2024, trước khi có 5G thương mại) lên hơn 144,5 Mbps vào tháng 2/2025, và tiếp tục tăng lên 150,43 Mbps vào tháng 3/2025. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ việc các nhà mạng triển khai nhanh chóng mạng 5G, với các nhà mạng lớn như Viettel, VNPT và MobiFone mở rộng vùng phủ sóng trên toàn quốc.